García defiende que el derecho a la salud "no depende del origen" frente a las críticas de Vox a la sanidad universal

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez afronta una nueva sesión de control en el Congreso teniendo que contestar las - Marta Fernández - Europa Press

Rocío de Meer (VOX): "Hay dinero para todo menos para aliviar el sufrimiento de los españoles"

MADRID, 18 (EUROPA RESS)

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que "el derecho a la salud no depende ni del origen, ni de la situación administrativa ni de la capacidad económica" en respuesta a Vox, que ha acusado al Gobierno de abandonar a los pacientes españoles mientras prioriza una "sanidad universal que mata" por desatender a la población española frente a los inmigrantes irregulares.

"Qué valientes son ustedes con los inmigrantes, qué valientes son ustedes con los vulnerables, qué valientes son ustedes con los trabajadores de nuestro país y qué cobardes y sumisos son con los señores de la guerra", ha ironizado la ministra, tras acusarles de "racistas" y de "apretar todas las manos de todos los genocidias".

La ministra se ha mostrado orgullosa de tener un sistema universal, "que no pregunta de dónde vienes, que pregunta solamente qué es lo que te pasa y en qué te puedo ayudar"; de ser un país donde "nadie tiene que sacar la cartera para entrar en un hospital". "La sanidad universal es una de las mejores decisiones que hemos tomado como sociedad y como país", afirmaba, añadiendo que es lo "más inteligente" que se ha hecho en España.

"Entiendo que apelarles a ustedes a la humanidad, al sentido común, al raciocinio, es tan estéril como la vida laboral de su jefe, el señor Abascal", ha señalado la número uno de Sanidad, tras defender la sanidad pública universal por "criterios morales" y económicos, ya que "tratar a tiempo y prevenir las enfermedades es mucho más barato que intervenir cuando ya es tarde".

"No defendemos la universalidad porque las personas afectadas sean muchas o pocas. Lo hacemos porque consideramos que el derecho a la salud no depende ni del origen, ni de la situación administrativa, ni de la capacidad económica. Eso es lo que no entendemos", ha añadido.

La ministra, ha recordado a VOX que el colapso en la sanidad se produce por "los recortes, las privatizaciones y las malas políticas de la derecha", por tanto el Gobierno defenderá a "ultranza" el modelo sanitario, porque "ve personas y prioriza a los pacientes en vez de las ideologías".

"LA SANIDAD UNIVERSAL MATA"

Rocío de Meer, quien defendía la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la asistencia sanitaria de los españoles, empezaba su intervención acusando a la sanidad universal de 'matar' a los españoles mientras se niega el acceso a medicamentos huérfanos como 'Vyjuvek' para los 200 pacientes de epidermólisis bullosa, que deberian ser una prioridad para el Gobierno.

"¿No pueden coordinar un procedimiento de medicación especial y que se pueda poner en marcha en todas las comunidades autónomas? ¿Sabe por qué, entre otras cosas, a usted no le importa a esas familias que sufren epidermólisis bullosa en España y por qué no hace nada? Porque son españoles", afirmaba en su comparecencia la diputada, que acusaba al Gobierno de "dejar tirados" a los españoles.

La diputada ha acusado al Gobierno de destinar recursos a RTVE, la publicidad institucional o la ayuda al desarrollo exterior en lugar de financiar medicamentos huérfanos, y ha sostenido que el Ejecutivo prioriza la atención a extranjeros amparándose en la sanidad universal. "Hay dinero para todo menos para aliviar el sufrimiento de los españoles", afirmaba.

Además ha vinculado el colapso sanitario con la inmigración, ha hablado de "invasión" al cifrar en 10 millones los extranjeros residentes en España y ha llegado a afirmar que "la sanidad universal mata" porque, según Vox, agrava las listas de espera y provoca muertes en espera de cirugía, citando el dato de 2.151 fallecidos en listas quirúrgicas en Cataluña en 2024.

VOX PIDE QUE SE FINANCIE EL FÁRMACO PARA LA 'PIEL DE MARIPOSA'

Durante su intervención, De Meer ha puesto el foco en la situación de las familias afectadas por la epidermólisis bullosa, conocida como 'piel de mariposa'. "Estas familias conviven con un sufrimiento insoportable mientras el Gobierno les niega el acceso a tratamientos que podrían mejorar su vida", ha denunciado.

La diputada por Almería ha señalado directamente la negativa del Ejecutivo a facilitar el acceso a un fármaco ya aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, subrayando que su coste -en torno a 200 millones de euros para todos los pacientes- es perfectamente asumible. "¿Podemos recortar el despilfarro político para salvar a estos niños o vamos a seguir destinando miles de millones a propaganda, asesores y gasto ideológico?", ha cuestionado.

"La piel de mariposa es una enfermedad rara que le sucede a doscientas personas en España, aproximadamente, cuya piel es extremadamente frágil. La piel de estos niños, la piel de estas personas, la mayoría niños, les falta el pegamento, la proteína de la piel y cualquier roce. Esa pequeña caída supone una grave dolencia, supone una herida, supone una ampolla, supone dolor", ha señalado.

Por su parte, la ministra ha acusado a Vox de mentir sobre el acceso a medicamentos huérfanos como 'Vyjuvek' y ha asegurado que en España "no hay ni una sola traba burocrática" para que los pacientes reciban estos tratamientos mediante los mecanismos de uso especial que gestionan las comunidades autónomas.

García ha explicado que 'Vyjuvek' no está financiado todavía porque "la empresa no ha presentado su solicitud de financiación en España", y ha defendido que cada año se suministran entre 30.000 y 40.000 medicamentos de uso especial "sin dejar a nadie atrás, se llame Adrián o se llame Ahmed".