El Senado insta al Gobierno a aumentar un 15% las plantillas de médicos y mejorar sus condiciones laborales

Imagen del Senado durante una sesión plenaria, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha aprobado este miércoles una moción del Partido Popular para instar al Gobierno a reconocer el nivel de formación y responsabilidad singulares que tienen los médicos en el sistema sanitario y aumentar un 15 por ciento las plantillas actuales, entre otras medidas para mejorar las condiciones laborales de estos profesionales.

La moción, defendida durante la sesión plenaria en la Cámara Alta por la senadora 'popular' María del Mar San Martín, contempla 11 medidas con las que el PP ha asegurado que busca reconocer la singularidad de los médicos, poner en valor su papel y planificar las plantillas para abordar los retos sanitarios y proteger la calidad de la atención. Ha recibido 149 votos a favor, 104 en contra y seis abstenciones.

Entre otros, la iniciativa pide impulsar un nuevo sistema de financiación autonómica, que incluya una partida específica para sanidad; presentar un modelo de planificación que adapte las plantillas a las necesidades sociales, demográficas y epidemiológicas cambiantes; crear una mesa de diálogo específica para médicos y de carácter nacional; mejorar la remuneración de las guardias y equiparar las horas extraordinarias a las ordinarias.

También recoge propuestas dirigidas a mejorar las condiciones de los médicos internos residentes (MIR). En este sentido, aboga por realizar una oferta MIR dinámica y proporcional a las necesidades, con un aumento sostenido de la oferta de plazas y un sistema de evaluación que evite el "caos" de este año; y flexibilizar los criterios de acreditación de las unidades docentes, priorizando las especialidades más presionadas, como Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría.

La moción se enmarca en el proceso de reforma del Estatuto Marco, que el Ministerio de Sanidad ha impulsado junto a los sindicatos mayoritarios y que ha generado el rechazo de varias organizaciones médicas, con la convocatoria de huelgas a nivel nacional.

Frente a esto, la senadora San Martín ha criticado que la ministra de Sanidad, Mónica García, "solo ofrece imposición, inestabilidad y exclusión del colectivo médico del proceso negociador". "La ministra, con el total apoyo de Pedro Sánchez, ha optado por dividir y por imponer. Ni afronta las carencias estructurales, ni sus propuestas van encaminadas a mejorar la calidad asistencial. Muy lejos de ello, las medidas que ha planteado se han considerado por el sector como ineficientes y profundamente ideológicas", ha aseverado.

En este sentido, el Partido Popular ha pedido la dimisión urgente de la titular de Sanidad, aseverando que "no puede estar ni un día más al frente del ministerio". "Dice la señora García que esta huelga no cuela. La que no cuela ni un día más es ella como ministra de Sanidad", ha subrayado la senadora Rosa María Romero.

ENMIENDAS RECHAZADAS

El texto del PP ha sido aprobado sin las enmiendas presentadas por Izquierda Confederal y Vox. El primer grupo había presentado una enmienda de sustitución de todos los puntos por un texto que instara al Gobierno a "continuar impulsando" el proceso de diálogo, escucha y negociación con las organizaciones sindicales y profesionales sanitarios.

La senadora Carla Delgado, que ha presentado la enmienda, ha acusado al PP de divulgar discursos "catastrofistas". "Con respecto a la moción que trae hoy el PP, podría titularse 'a la desesperada'. Más que mejorar la sanidad pública, señorías, ustedes lo que quieren es sembrar dudas sobre un sistema que funciona gracias al esfuerzo de miles y de miles de profesionales", ha denunciado para anunciar el voto en contra de su grupo.

Por su parte, Vox había presentado una enmienda de modificación en la que se incluía la retirada inmediata de la propuesta del Gobierno de renovar el Estatuto Marco, así como la creación de una normativa propia para los médicos. La senadora Paloma Gómez ha insistido en que la moción 'popular' "no aborda el problema de fondo" y ha reprochado que se abstuvieran en su moción para la creación de un estatuto médico.

Durante el turno de portavoces, el PSOE, representado por Marta Arocha, ha criticado que el PP hable de defender a los profesionales de la sanidad pública cuando sus gobiernos autonómicos "priorizan la sanidad privada" y votan en contra "cada vez que se plantean avances para mejorar los derechos de los trabajadores".

En esta línea, Idurre Bideguren, de Euskal Herria Bildu, ha mostrado su acuerdo con que hay "mucho enfado" en el sistema público de salud, sobre todo entre los médicos, y ha afirmado que se tienen que mejorar las condiciones de los profesionales. Sin embargo, su grupo no ha apoyado la iniciativa porque consideran que es un "ejercicio de oportunismo e hipocresía" por parte del PP, ya que el Gobierno de Mariano Rajoy permitió "recortes históricos".

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) se ha abstenido. Su portavoz, Nerea Ahedo, ha precisado que están de acuerdo con algunos puntos de la moción pero no con otros referidos a la planificación, organización y gestión, que dependen de las comunidades autónomas. Con todo, ha demandado al Ministerio de Sanidad "responsabilidad" para crear un Estatuto Marco en el que quepan todos los profesionales sanitarios.

Mientras, el senador de Junts per Catalunya Francesc Xavier Ten ha censurado la gestión sanitaria del gobierno socialista de Salvador Illa en Cataluña y ha mostrado su acuerdo con la moción 'popular'. "Señorías, creemos que los gobiernos socialistas no están tratando bien a los médicos en Cataluña. Espero que esta moción sirva para hacer un enésimo toque de atención y que entren en razón", ha expresado.