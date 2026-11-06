Fúnez (PP) avanza una reforma de la ley del medicamento rigurosa y con diálogo si llegan al gobierno

1131565.1.260.149.20261106112821 La vicesecretaria nacional de Sanidad del Partido Popular, Carmen Fúnez, durante el Ciclo Electoral de Políticas Sanitarias, en el Hotel Wellington, a 6 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Políticas Sociales del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha avanzado este viernes que llevarán a cabo una reforma de la ley del medicamento "con mucho rigor" y "de la mano de todos los agentes implicados" si llegan al gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre.

"Es una de las reformas que nosotros tenemos que afrontar en los próximos años porque tenemos una ley del medicamento que responde a la España de hace 20 años y no a la actual y también es uno de esos proyectos que la ministra vendió y que al final ha quedado en una auténtica frustración", ha señalado en declaraciones a los medios tras un encuentro informativo organizado por Europa Press.

El Ministerio de Sanidad liderado por Mónica García ha trabajado en esta normativa a lo largo de la legislatura y el Consejo de Ministros la envió al Congreso de los Diputados para su debate, pero ha decaído tras la convocatoria de elecciones.

Fúnez ha criticado que el texto recibió "más de 6.000 alegaciones de 600 ámbitos distintos" en su fase de audiencia pública. "Claramente, si hay un proyecto de ley que recibe 6.000 alegaciones, está claro que no ha sido ni dialogado, ni consensuado, ni responde a las inquietudes y a los intereses del sector", ha reprochado.

Por otra parte, ha afirmado que el PP seguiría apostando por el modelo farmacéutico actual. "Porque si hablábamos de cohesión, nuestro modelo farmacéutico actual fortalece la cohesión del Sistema Nacional de Salud por el acceso, por la facilidad de acceso que tienen los pacientes a fármacos y a tratamientos", ha destacado.