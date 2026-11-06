El PP apuesta por una reforma del SNS con un enfoque preventivo, planificado y visión a 20 años

La vicesecretaria nacional de Sanidad del Partido Popular, Carmen Fúnez, durante el Ciclo Electoral de Políticas Sanitarias, en el Hotel Wellington, a 6 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha defendido una reforma del Sistema Nacional de Salud (SNS) para pasar del actual enfoque reactivo a uno preventivo y planificado, que permita "preparar la sanidad para los próximos 20 años".

"La sanidad para el Partido Popular ocupa un lugar central en el debate sobre la política que queremos construir para España", ha subrayado Fúnez este viernes en un encuentro informativo organizado por Europa Press con motivo de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

A su juicio, España tiene un "gran Sistema Nacional de Salud", con "extraordinarios" profesionales, hospitales de referencia, una Atención Primaria "modelo" y una "potente" industria farmacéutica. Sin embargo, ha apuntado a la reducción de la satisfacción ciudadana con el sistema sanitario en los últimos años.

"Por tanto, nuestra primera conclusión es que nuestro sistema de salud no está fracasado en absoluto, pero sí está tensionado y necesita cambios", ha aseverado para añadir que "buena parte de nuestra organización sanitaria continúa respondiendo a una realidad que ya no existe".

Por ello, ha propuesto "pasar" de una sanidad que "reaccionaba ante la enfermedad" a otra "que se anticipa, previene, diagnostica precozmente y acompaña a las personas durante toda su vida".

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