Bruselas ve el aire acondicionado "necesario" para afrontar olas de calor y abre la puerta a debatir su papel

Archivo - Aparato de aire acondicionado. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

BRUSELAS, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha considerado este lunes que el aire acondicionado es "necesario" en muchos casos para poder trabajar o descansar durante episodios de calor extremo y ha abierto la puerta a que su papel frente al cambio climático pueda debatirse "a nivel político", si bien ha recalcado que su implantación corresponde a los Estados miembro y a la elección de los consumidores.

"Sabemos que en muchas circunstancias es necesario para lograr una calidad ambiental que permita trabajar o descansar", ha señalado la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario Paula Pinho, sobre el papel de estos sistemas, después de que la ola de calor que ha afectado a buena parte de Europa reavivara el debate sobre la conveniencia de extender su uso ante el aumento de las temperaturas extremas.

Por su parte, la portavoz comunitaria de Energía, Anna-Kaisa Itkonen, ha afirmado que "no está excluido" que esta cuestión "se convierta en un tema que será debatido también a nivel político" ante la posibilidad de que el episodio meteorológico se prolongue todo el verano, aunque ha matizado que Bruselas debe actuar "dentro de sus competencias" y no decir a los ciudadanos "lo que deben o no deben hacer".

"El calor extremo de la semana pasada probablemente haya sido solo un anticipo del resto del verano. Por ello, no puede descartarse que este asunto se debata también a nivel político y que actuemos en función de las orientaciones de los Estados miembro", ha añadido.

En este sentido, ha insistido en que el Ejecutivo comunitario no tiene una posición "a favor o en contra" del aire acondicionado y ha defendido que las decisiones sobre la instalación de estos equipos en viviendas particulares no corresponden a la Comisión, cuyo papel pasa por garantizar que estos aparatos sean "lo más eficientes posible" desde el punto de vista energético.

Asimismo, ha avanzado que el próximo Plan de Acción para la Electrificación, que presentará Bruselas "en unas semanas", estudiará medidas para impulsar la electrificación de los sistemas de calefacción y refrigeración y analizará aspectos como el origen de la electricidad que alimenta estos aparatos.

Las declaraciones de la Comisión llegan después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtiera este fin de semana de que más de 1.300 personas han muerto en Europa desde el 21 de junio por causas relacionadas con las altas temperaturas y alertara de que el continente se calienta a un ritmo dos veces superior a la media mundial.

El episodio de calor extremo ha afectado a buena parte del continente durante las últimas semanas, con valores superiores a los 35 grados en amplias zonas del continente y récords históricos en numerosos países, lo que ha reabierto el debate sobre la adaptación del parque residencial europeo a un clima cada vez más cálido.