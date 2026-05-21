Bruselas subraya el riesgo "muy bajo" del hantavirus pero pide más preparación y vigilancia frente a crisis sanitarias

Archivo - El comisario de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas. - FRED MARVAUX / PARLAMENTO EUROPEO - Archivo

BRUSELAS 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha subrayado este jueves el riesgo "muy bajo" que supone el hantavirus para la población europea tras la crisis sanitaria surgida por el brote detectado en un crucero que obligó a su evacuación desde Canarias, si bien ha avisado de que este caso y otros como el brote de ébola en República Democrática del Congo y Uganda ponen en evidencia la necesidad de que la Unión mejore su preparación y permanezca "vigilante" para reaccionar ante eventuales nuevas alertas sanitarias.

"El brote de hantavirus en el crucero de pasajeros 'MV Hondius' es un claro recordatorio de los riesgos que siguen representando las enfermedades contagiosas", ha avisado el comisario de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, en un debate sobre la reciente crisis sanitaria celebrado en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

A ojos del comisario, la gestión de la crisis por hantavirus en el crucero ha sido una "historia de éxito" para la coordinación europea y ha puesto en valor el papel de España y Países Bajos, entre otros países, que participaron en el desembarco, reubicación y seguimiento de los pacientes.

Sin embargo, ha querido dejar claro que este virus es "sólo una de las muchas amenazas para la salud ante las que debemos reforzar nuestra preparación en Europa" y ha llamado a impulsar la robustez y solidez de los sistemas sanitarios nacionales, así como de la coordinación entre países de la UE.

"La vigilancia sigue siendo una prioridad", ha expuesto el comisario en su intervención ante el pleno de la Eurocámara, después de recordar que aunque se han confirmado once casos de hantavirus por el brote del crucero, no se debe descartar que pueda detectarse algún contagio más dado el largo periodo de incubación que tiene este virus.

Con todo, ha puesto en valor la coordinación entre gobiernos europeos desde que España solicitó activar el Mecanismo de Protección Civil europeo y ha destacado que todos los casos confirmados y sospechosos fueron "aislados y tratados bajo una muy estricta supervisión médica, que permitió minimizar todo riesgo de más contagios".

Así las cosas, ha concluido, "no hay señales de que pueda iniciarse un brote mayor" y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha estimado el riesgo para la población general europea de "muy bajo".

El Ejecutivo comunitario, ha añadido el comisario, también vigila con mucha atención la situación en la República Democrática del Congo, en estrecho contacto con actores relevantes como la Organización Mundial de la Salud (OMS), para "trabajar y buscar" todas las contramedidas disponibles para dar apoyo a la región ante el brote de ébola.

"Nos lo tomamos muy en serio", ha indicado Tzitzikostas, quien ha insistido de nuevo en que considera "esencial" que la Unión "permanezca vigilante y haga pleno uso del marco de seguridad sanitaria y de todos los medios de respuesta a emergencias sanitarias disponibles".