Bruselas abre a consulta pública la revisión para adaptar las reglas del tabaco a nuevos los productos

Archivo - Hombre fumando en la calle. - EUROPA PRESS - Archivo

BRUSELAS 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha abierto una consulta pública sobre la revisión que tiene en marcha de las reglas para productos del tabaco y su publicidad, con el objetivo de evaluar las mejores medidas para responder con celeridad a la aparición de nuevos productos como los cigarrillos electrónicos y proteger a grupos vulnerables como los jóvenes.

Bruselas prepara su propuesta de revisión del marco legislativo para antes de que acabe este mismo año y por ello pide a la industria, poderes públicos, investigadores y sociedad en general que presenten sus contribuciones antes de que expire la consulta dentro de un mes, el 15 de junio.

Según la evaluación del control del tabaco publicada recientemente por el propio Ejecutivo comunitario, las políticas europeas han ayudado a lograr una "disminución significativa" del tabaquismo y de las muertes relacionadas con el tabaco en toda la UE.

Sin embargo, el documento también destaca los crecientes retos vinculados a la rápida aparición de nuevos productos de tabaco y nicotina, en particular entre los jóvenes; al tiempo que pone el acento otras iniciativas que deben afianzarse, como el fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud y el control del tabaco como parte de las políticas de prevención de enfermedades.

Todo ello, se enmarca dentro del objetivo compartido por todos los países de la UE de lograr una generación libre de humo a más tardar en 2040 y para el que Bruselas insiste en actuar en todas las dimensiones de la cadena, desde la fabricación, presentación y venta de tabaco y productos relacionados hasta el modo en que se hace publicidad y patrocinio de estos productos.