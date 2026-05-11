García tilda de "éxito" el operativo del MV Hondius en Tenerife, que finalizará a las 19.00 horas

La ministra de Sanidad, Mónica García (c) en el puesto de mando mientras el crucero MV Hondius fondea cerca del puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacuación del crucero M- Europa Press Canarias - Europa Press

GRANADILLA (TENERIFE), 11 (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha tildado de "éxito del concepto de la salud global" todo el desarrollo del operativo desplegado en el Puerto de Granadilla y posterior traslado al Aeropuerto de Tenerife Sur de los pasajeros y parte de la tripulación del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, labor que finalizará sobre las 19.00 horas.

Así lo ha dicho este lunes durante una comparecencia ante los medios de comunicación junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al ser cuestionada por el positivo de un pasajero a su llegada a Francia y por el caso sospechoso y un "positivo leve" de Estados Unidos.

Al respecto, ha hecho especial hincapié en no "poner en duda" la capacidad de la evaluación epidemiológica de las encuestas realizadas a los pasajeros antes del desembarco en la isla.

Por ello, sanidad ha querido matizar que en el barco no se realizaron PCR generalizadas ni tampoco durante la navegación, ya que no existía capacidad técnica ni razones epidemiológicas.

Las pruebas se llevaron a cabo en Cabo Verde y se realizaron, tanto a las personas que el epidemiólogo consideró contactos de mayor riesgo como a las tres personas que presentaban síntomas y que fueron evacuadas allí mismo.

El MV Hondius continuó entonces su trayecto hasta Canarias únicamente con pasajeros sin síntomas. A partir de ese momento, las autoridades sanitarias recibieron cada doce horas la Declaración Marítima de Sanidad (DMS) del barco, cuyos informes reflejaban que no había nuevos casos sintomáticos durante la travesía.

Finalmente, a la llegada a España, los pasajeros fueron sometidos a revisión sanitaria y control de temperatura antes de que se iniciara el operativo de desembarque y repatriación.

LOS CATORCE ESPAÑOLES DEL GÓMEZ ULLA ESTÁN "BIEN"

Por otro lado, García ha resaltado que, en el caso de los catorce españoles que permanecen pasando la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, todos se encuentran "bien" y durante la jornada se tendrán los resultados de las PCR que se les ha hecho.

La ministra resaltó que el periodo de latencia es de 42 días. "A lo largo de esos días pueden aparecer síntomas y por eso estamos teniendo una monitorización estrecha de todos y cada uno de los pasajeros", dijo.

También comentó que según pasen los días podrían ir apareciendo personas que estaban en el crucero y que comiencen a presentar síntomas y PCRs positivas, por lo que hizo especial hincapié en que se están tomando "todas las precauciones" y todos los "mecanismos de seguridad" necesarios.

"Cuando hablo de éxito, hablo del éxito de la operación internacional para no solamente salvaguardar la salud de los pasajeros, sino también para salvaguardar la salud pública mundial. Eso es un éxito", aseveró.

EL BUQUE SE IRÁ DE TENERIFE A LAS 19.00 HORAS

De igual modo, la ministra explicó que el MV Hondius ha realizado durante la mañana de este lunes labores de repostaje y avituallamiento para salir, previsiblemente a las 19.00 horas, rumbo a Países Bajos una vez que despeguen por la tarde un vuelo al país neerlandés con ciudadanos de Estados que no pudieron fletar un avión por su cuenta, incluidos los que iban a viajar en el avión de Australia, que finalmente no ha llegado.

Además, Sanidad ha indicado que el buque saldrá con parte del equipaje del pasaje para su desinfección y con el cuerpo de la persona fallecida a bordo, todo ello conforme a los protocolos acordados.

Finalmente, García comentó que, a las 12.00 horas de este lunes, son 54 las personas que siguen en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán las 32 restantes (parte de la tripulación y un médico) para llevar el barco a su país.