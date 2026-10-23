La vitamina D activa podría mejorar la respuesta a la quimioterapia en el cáncer colorrectal, pero depende de la edad

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MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La respuesta a la quimioterapia no es igual en todos los pacientes con cáncer colorrectal, según se desprende de una investigación liderada el grupo del área de Cáncer del CIBER (CIBERONC) en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Sols-Morreale (IIBM, CSIC-UAM), que revela diferencias entre los tumores que aparecen en personas jóvenes y aquellos diagnosticados a edades más avanzadas.

La investigación, que ha contado con la colaboración con profesionales del Hospital Universitario La Paz y de la Fundación Jiménez Díaz, así como con personal investigador de otros grupos del CIBERONC y del área de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), apunta a un posible papel del calcitriol -la forma activa de la vitamina D- en la respuesta a determinados tratamientos.

Los resultados se obtuvieron mediante organoides pareados, modelos de laboratorio creados a partir de tejido normal y tumoral del mismo paciente. El trabajo, publicado en International 'Journal of Biological Sciences', analizó la respuesta de estos organoides pareados a tres fármacos ampliamente utilizados en cáncer colorrectal: 5-fluorouracilo, oxaliplatino y SN38, el metabolito activo del irinotecán.

El cáncer colorrectal de inicio temprano, diagnosticado antes de los 50 años (EO-CRC), está aumentando en las últimas décadas por causas que todavía no se conocen por completo. Estos tumores pueden presentar características diferentes de los diagnosticados a edades más avanzadas (LO-CRC), aunque los tratamientos empleados son esencialmente los mismos con independencia de la edad del paciente.

"Los resultados mostraron una importante variabilidad entre pacientes y, en general, una mayor sensibilidad de los organoides tumorales que de sus correspondientes organoides normales", explican los coordinadores del estudio Asunción Fernández-Barral y Antonio Barbáchano, investigadores del CIBERONC (IIBM, CSIC-UAM).

"Esta diferencia permite definir experimentalmente una ventana terapéutica, es decir, un rango en el que el tratamiento afecta preferentemente a las células tumorales y preserva en mayor medida el tejido sano", añaden.

El análisis identificó diferencias asociadas a la edad en la respuesta a determinados fármacos. Además, el calcitriol moduló esta respuesta de forma dependiente de la edad. En los organoides procedentes de pacientes con LO-CRC, amplió la ventana terapéutica del 5-fluorouracilo y del SN38 al proteger en mayor medida el epitelio normal. Este efecto no se observó de la misma manera en los organoides de pacientes con EO-CRC.