Archivo - Imagen de recurso de un adolescente con un videojuego. - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los especialistas de Sanitas han advertido de que la pérdida de control sobre el tiempo dedicado a los videojuegos y el abandono de otras responsabilidades pueden ser señales de un uso problemático.

En este contexto, advierten de que el uso excesivo de videojuegos, especialmente cuando las partidas se prolongan hasta altas horas de la noche, puede perjudicar el descanso y afectar a la concentración y al estado de ánimo. Asimismo, alertan de que dedicar gran parte del tiempo libre a jugar puede reducir la actividad física y limitar las relaciones sociales presenciales, especialmente cuando estos hábitos se mantienen en el tiempo.

En este sentido, la OMS incluye el trastorno por uso de videojuegos en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). Este se caracteriza por la pérdida de control sobre el juego, la prioridad que adquiere frente a otras actividades y la continuidad de esta conducta pese a sus consecuencias negativas.

No obstante, los expertos subrayan que jugar intensamente durante un periodo concreto no implica necesariamente padecer una adicción, ya que el diagnóstico requiere un deterioro significativo del funcionamiento personal, familiar, académico o laboral, asociado a un patrón de conducta persistente o recurrente, habitualmente durante al menos 12 meses.

"El tiempo que una persona dedica a jugar es un factor que debemos tener en cuenta, pero por sí solo no determina que exista una adicción. Lo importante es observar si conserva la capacidad de decidir cuándo parar y si el videojuego empieza a desplazar otras actividades que antes formaban parte de su vida. Cuando alguien continúa jugando a pesar de que esto le genera problemas en sus relaciones, sus estudios o su trabajo, conviene prestar atención a lo que está ocurriendo", ha explicado la psicóloga de Blua de Sanitas, María Calle.

En el caso de los niños y adolescentes, la psicóloga ha indicado que es importante observar cómo encajan los videojuegos en sus rutinas. Dormir menos, descuidar las tareas escolares, abandonar aficiones anteriores o mostrar conflictos frecuentes cuando llega el momento de dejar de jugar son señales que pueden indicar la necesidad de revisar estos hábitos.

"En la infancia y la adolescencia, las familias deben prestar atención no solo al tiempo que los menores pasan jugando, sino también a cómo esta actividad afecta a su día a día. Si un niño o adolescente empieza a dormir menos, deja de interesarse por actividades que antes disfrutaba o muestra dificultades para dejar de jugar, es importante entender qué está ocurriendo. Establecer horarios desde edades tempranas, acompañar a los menores en el uso de los videojuegos de acuerdo con su edad y mantener una comunicación abierta sobre los videojuegos puede ayudar a prevenir que su uso interfiera en el desarrollo de hábitos saludables", ha señalado la pediatra del Hospital Universitario CIMA Sanitas de Barcelona, Nelly Padilla.

Por todo ello, los especialistas de Sanitas recomiendan establecer horarios de juego compatibles con el descanso y las obligaciones cotidianas, así como reservar tiempo para otras actividades. En el caso de los menores, también resulta necesario seleccionar contenidos adecuados a su edad y acordar normas familiares claras.

En caso de que aparezcan dificultades persistentes para limitar el juego o un deterioro significativo en las relaciones y las actividades habituales, los expertos aconsejan solicitar una valoración profesional.