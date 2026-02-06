La verdad sobre las estatinas: la verdad sobre sus efectos sobre el sexo o la memoria

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las enfermedades cardiovasculares causan alrededor de 20 millones de muertes en todo el mundo y causan aproximadamente una cuarta parte de todas las muertes en el mundo. Las estatinas son medicamentos muy eficaces que reducen los niveles de colesterol LDL ('malo') y se ha demostrado repetidamente que reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, ha existido preocupación por sus posibles efectos secundarios.

Las estatinas no causan la mayoría de las afecciones que se indican en sus prospectos, como pérdida de memoria, depresión, trastornos del sueño y disfunción eréctil y sexual, según la revisión más exhaustiva de posibles efectos secundario realizada por investigadores de la Universidad de Oxford (Reino Unidos). El trabajo se publica en 'The Lancet'.

MITOS VS. REALIDAD SOBRE LAS ESTATINAS

Los investigadores recopilaron datos de 23 estudios aleatorios a gran escala de la Colaboración de investigadores en ensayos clínicos sobre el tratamiento del colesterol: 123.940 participantes en 19 ensayos clínicos a gran escala que comparaban los efectos de las terapias con estatinas frente a un placebo (o comprimido placebo) y 30.724 participantes en cuatro ensayos que comparaban una terapia con estatinas más intensiva frente a una menos intensiva.

Encontraron un número similar de informes para casi todas las afecciones que se mencionan en los prospectos como posibles efectos secundarios, tanto para quienes tomaban estatinas como para quienes tomaban placebo. Por ejemplo, cada año, el número de informes de deterioro cognitivo o de memoria fue del 0,2% en quienes tomaban estatinas, pero también del 0,2% en quienes tomaban placebo. Esto significa que, si bien las personas pueden notar estos problemas al tomar estatinas, no hay evidencia sólida de que sean causados por ellas.

Entre los hallazgos clave destaca que no se observó un aumento de riesgo estadísticamente significativo con el tratamiento con estatinas para casi ninguna de las afecciones mencionadas en los prospectos como posibles efectos secundarios. Además, el uso de estatinas no causó un aumento significativo de pérdida de memoria o demencia, depresión, trastornos del sueño, disfunción eréctil, aumento de peso, náuseas, fatiga o dolor de cabeza, ni muchas otras afecciones.

LA REVISIÓN MÁS COMPLETA HASTA AHORA

No obstante, se observó un pequeño aumento del riesgo (aproximadamente del 0,1%) de anomalías en los análisis de sangre del hígado. Sin embargo, no se observó un aumento de enfermedades hepáticas como hepatitis o insuficiencia hepática, lo que indica que las alteraciones en los análisis de sangre del hígado no suelen provocar problemas hepáticos más graves.

Christina Reith, profesora asociada de Oxford Population Health y autora principal del estudio, subraya: "Las estatinas son medicamentos que han salvado vidas, utilizados por cientos de millones de personas durante los últimos 30 años. Sin embargo, la preocupación por su seguridad ha disuadido a muchas personas que corren el riesgo de sufrir una discapacidad grave o morir a causa de un infarto o un derrame cerebral".

"Nuestro estudio confirma que, para la mayoría de las personas, el riesgo de sufrir efectos secundarios se ve ampliamente compensado por los beneficios de las estatinas”

— Christina Reith, Universidad de Oxford

Trabajos previos de los mismos investigadores establecieron que la mayoría de los síntomas musculares no son causados ??por las estatinas; el tratamiento con estatinas causó síntomas musculares solo en el 1% de las personas durante el primer año de tratamiento, sin que se observaran aumentos posteriores. También se ha demostrado que las estatinas pueden causar un pequeño aumento en los niveles de azúcar en sangre, por lo que las personas que ya presentan un alto riesgo podrían desarrollar diabetes antes.

SALVANDO VIDAS Y COMBATIENDO DESINFORMACIÓN

Esta evidencia es una medida muy necesaria para contrarrestar la desinformación sobre las estatinas y debería ayudar a prevenir muertes innecesarias por enfermedades cardiovasculares. Reconocer qué efectos secundarios podrían estar realmente asociados con las estatinas también es importante, ya que ayudará a los médicos a decidir cuándo utilizar tratamientos alternativos.

Todos los ensayos incluidos en los análisis fueron a gran escala (con al menos 1.000 participantes) y monitorearon la evolución de los pacientes durante una mediana de casi cinco años. Los ensayos fueron doble ciego, lo que significa que ni los participantes ni quienes los atendían o dirigían el estudio sabían quién recibía qué tratamiento, para evitar posibles sesgos debido al conocimiento de la asignación del tratamiento. La lista de posibles efectos secundarios se compiló a partir de los de las cinco estatinas más comúnmente recetadas.