La valoración de la salud ocular roza el suspenso al situarse en un 5,07 sobre 10, según el barómetro de Miranza

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La valoración de la salud y bienestar ocular de los españoles ha descendido de los 5,23 puntos sobre 10 a los 5,07 actuales, por lo que roza el suspenso, según ha evidenciado el 'VI Barómetro de Bienestar Ocular' de la compañía oftalmológica Miranza, cuyo director médico de Miranza Clínica Begoña de Bilbao (Vizcaya), el doctor Íñigo Corcóstegui, ha indicado que "no acaba de haber concienciación sobre la necesidad de cuidar algo tan importante como la visión".

"Pequeños déficits se incorporan a nuestra visión y no tomamos medidas", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que tener una buena calidad visual "ayudaría en los otros aspectos de la vida". Por ello, ha animado a la concienciación al respecto, y es que existen "muchas cosas" en el día a día que impiden que las personas se ocupen "de algo tan importante como la visión".

De esta manera se ha expresado Corcóstegui a raíz de los resultados que ha arrojado la encuesta realizada por Miranza a un millar de personas. Uno de ellos muestra que el índice de bienestar ocular se sitúa en 4,66 en las personas de entre 41 y 64 años, mientras que a partir de la edad de jubilación, se halla en 4,78.

"Entre los 40 y 60 años es la edad de mayor actividad profesional, de más temas familiares" y "de tantas cosas importantes por las que, quizás, no le damos la importancia que tiene a la visión", ha señalado en este sentido el director médico de Miranza Sevilla, el doctor Federico Alonso, quien ha añadido que, junto a ello, "empieza a los 40 años la vista cansada".

Además, el estudio ofrece el dato de que las mujeres obtienen una puntuación de 4,8, frente a la de 5,34 de los hombres, por lo que Alonso ha incidido en la importancia de la "concienciación individual". Es necesario "pararte a pensar en qué importancia tiene para ti el órgano de los sentidos más importante", ha enfatizado.

En este sentido, y con motivo de la celebración, este jueves, 8 de octubre, del Día Mundial de la Visión, el Barómetro, que ha ofrecido el peor dato histórico de percepción de la salud ocular, muestra que los que sí aprueban son las personas de entre 26 y 40 años, con 5,76 puntos. De cualquier forma, se observa un descenso en todas las franjas, siendo los más pronunciados en mayores de 65 años y en mujeres.

SOLO EL 34% CONSIDERA QUE ES BUENA O EXCELENTE

Así, solo el 34 por ciento de los españoles considera que su salud ocular es buena o excelente -frente al 63 por ciento que realiza la misma valoración de su estado general-, ante lo que cobra importancia el cuidado de la visión, aspecto en el que el 89 por ciento lo ve así, el 76 por ciento cree relevante la revisión ocular anual y el 73 por ciento afirma que le preocupa su vista. No obstante, la frecuencia media de revisión se sitúa en 0,67, distancia entre dichos y hechos que también se refleja en los hábitos de vida, y es que aunque la concienciación aumenta, solo el 45 por ciento considera que los suyos afectan a su vista.

En este contexto, la encuesta muestra que los factores hereditarios (67%), la contaminación (61%) y dormir poco (52%) son los que generan mayor reconocimiento, mientras que se concede menos importancia a factores como fumar o beber alcohol (39%), comer de forma poco saludable (39%) y hacer poco ejercicio (19%). Ello a pesar de que el tabaco es el principal factor de riesgo modificable.

A juicio de Alonso, es necesario tener en cuenta la diferencia entre "cantidad de visión y calidad de visión". "Los ciudadanos creen que tiene suficiente cantidad", pero "también es importante cómo vemos" y "la calidad de vida", ha declarado, por lo que ha reclamado "mejorar los hábitos" a través de "una vida más saludable".

En este sentido, el estudio evidencia que el 70 por ciento de las personas que sufren estrés habitualmente se sienten razonablemente satisfechas con su visión, frente al 82 por ciento de quienes dicen no padecerlo. Además, el 66 por ciento de los que aseguran no descansar suficiente se sienten relativamente a gusto con su salud ocular, frente al 80 por ciento de quienes duermen, a su juicio, suficientes horas; mientras que el 70 por ciento de los que asumen una vida demasiado sedentaria aprueban su estado ocular, ante el 81 por ciento de quienes llevan una vida activa.

El estrés "no lo tratamos con deporte y relaciones sociales", sino "con ansiolíticos", ha denunciado Alonso, quien ha concretado que "el 50 por ciento de la población los usa", algo que es "una bomba de relojería para el ojo seco" al ser "uno de los factores más importantes que inciden" en él, que es el quinto problema ocular más diagnosticado (7,6%). Por encima de él se ubican miopía (38,6%), astigmatismo (36%), presbicia (33,2%) e hipermetropía (13,5%), mientras que glaucoma y degeneración macular escalan posiciones.

En cuanto al ojo seco, Corcóstegui ha explicado que "se asocia mucho al abuso de pantallas" y es "crónico" en el que hay "momentos mejores o peores" que se deben a "etapas en las que se trata menos o a cambios de hábitos de alimentación, sueño y estrés". "Eso hace tener la sensación de falta de efectividad de los tratamientos", pero "sí son efectivos", ha señalado.

EPIDEMIA DE MIOPÍA EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS

"Hay más tipos de lágrimas que de antibióticos", ya que "hay muchos tipos de ojo seco", ha indicado, al hilo, Alonso, por lo que ha insistido en que el tratamiento debe ser individualizado. Además, se ha referido a la miopía, cuyo índice es "tremendo" debido a la cantidad de tiempo que se dedica "a la media y corta distancia", lo que hace que sea previsible "una auténtica epidemia de miopía en los próximos 10 años", con una afectación de más del 50 por ciento de la población en 2030.

Pese a los problemas citados, que afectan a más de la mitad de los españoles, solo el 38 por ciento de las personas diagnosticadas está en tratamiento, cuatro puntos menos que en 2025. Sobre ello, ha destacado los beneficios de la cirugía y ha incidido en que las enfermedades de peor evolución y pronóstico son silenciosas.

Además, solo el 41 por ciento cree que es posible evitar la pérdida de vista, ante lo que Corcóstegui ha declarado que "envejecer no significa ver peor". "Si tienes antecedentes de primer grado, estás tardando en ir a mirarte", ha subrayado al respecto y destacando la importancia de las revisiones oculares, mientras que Alonso ha afirmado que en estos casos "es obligación" acudir al especialista.

Otros resultados que ofrece el estudio son que un 73 por ciento de los encuestados utiliza gafas, por un 18 por ciento que emplea lentillas, y ambos colectivos tienen una percepción de su salud ocular peor que el resto de la población. Por su parte, el 77,5 por ciento de quienes se han sometido a cirugía refractiva y el 65,2 por ciento de los que han sido operados de cataratas afirma haber experimentado una mejoría clara.

Por último, muestra que el 51 por ciento afirma que su vista afecta a su capacidad para conducir, mientras que el 43 por ciento señala que condiciona la trabajar y el 21 por ciento la de hacer deporte. Frente a ello, los expertos han destacado la red de profesionales de la Oftalmología en España y Alonso se ha mostrado "optimista en que el Barómetro mejore", ya que "las nuevas generaciones cada vez fuman menos, beben menos y sus hábitos son mucho mejores".