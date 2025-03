Vaginosis bacteriana: de desequilibrio vaginal a infección de transmisión sexual

MADRID, 7 Mar. (EDIZIONES) -

Un estudio histórico revela que la vaginosis bacteriana (VB), una enfermedad que afecta a casi un tercio de las mujeres en todo el mundo y causa infertilidad, partos prematuros y muerte de recién nacidos, es de hecho una infección de transmisión sexual (ITS).

Este hallazgo abre el camino para una revolución en su tratamiento. Investigadores de la Universidad de Monash y Alfred Health en el Centro de Salud Sexual de Melbourne (Australia) afirman que sus hallazgos, publicados en el 'New England Journal of Medicine', son la clave para reducir las tasas de recurrencia de la vaginosis bacteriana persistente y angustiante entre las mujeres.

Las autoras, la profesora Catriona Bradshaw y la doctora Lenka Vodstrcil, afirman que la práctica estándar de tratar la vaginosis bacteriana como un desequilibrio (alteración) del microbioma vaginal significa que más del 50 por ciento de las mujeres la vuelven a padecer en los tres meses posteriores al tratamiento estándar de una semana con un antibiótico oral.

En su ensayo de 164 parejas con VB en relaciones monógamas, descubrieron que tratar la VB como una ITS, con*ambos*compañeros sexuales tratados simultáneamente, logra tasas de curación significativamente más altas que la práctica actual de tratar solo a las mujeres.

De hecho, detuvieron el ensayo antes de tiempo cuando quedó claro que la recurrencia de la VB se redujo a la mitad en el grupo de tratamiento con pareja en comparación con el tratamiento de las mujeres solas.

"Esta intervención exitosa es relativamente barata y de corta duración y tiene el potencial, por primera vez, no solo de mejorar la cura de la VB en las mujeres, sino que también abre nuevas y emocionantes oportunidades para la prevención de la VB y de las complicaciones graves asociadas con ella", apunta el profesor Bradshaw.

En el ensayo aleatorizado multicéntrico, todas las mujeres recibieron los antibióticos de primera línea recomendados. Los hombres fueron asignados aleatoriamente a un tratamiento con su pareja, en el que recibieron un antibiótico oral y una crema antibiótica tópica durante una semana, o a un grupo de control.

El grupo de control de este ensayo recibió únicamente tratamiento con antibióticos para las mujeres y ningún tratamiento con su pareja, que es la práctica recomendada a nivel mundial. Las parejas solo tomaron antibióticos durante una semana, pero luego fueron seguidas durante 12 semanas para establecer la eficacia de esta intervención para curar la vaginosis bacteriana durante 3 meses.

Vodstrcil comenta que ya se sabía que tener vaginosis bacteriana aumenta el riesgo de contraer otras ITS. "Hace mucho tiempo que sospechamos que se trata de una infección de transmisión sexual (ITS), porque tiene un período de incubación (después del sexo) similar al de la mayoría de las ITS y está asociada con los mismos factores de riesgo que las ITS como la clamidia, como el cambio de pareja sexual y no usar condones".

El profesor Bradshaw relata que, si bien los estudios han demostrado que los hombres pueden albergar especies bacterianas asociadas con la vaginosis bacteriana en la piel del pene y en el interior del pene, ensayos anteriores que incluyeron parejas masculinas no mostraron mejores tasas de curación en sus parejas femeninas.

"Esto se interpretó como evidencia contra la transmisión sexual", añade el profesor Bradshaw. Sin embargo, estos estudios tenían limitaciones de diseño y ninguno utilizó una combinación de antibióticos orales y tópicos para eliminar adecuadamente las bacterias de la VB en los hombres, especialmente en la zona de la piel del pene.

"Nuestro ensayo ha demostrado que la reinfección de las parejas es la causa de gran parte de la recurrencia de la VB que experimentan las mujeres y proporciona evidencia de que la VB es, de hecho, una ITS", afirma

"Parte de la dificultad para establecer si la VB se transmite sexualmente es que aún no sabemos con precisión qué bacteria es la causa, pero los avances en la secuenciación genómica nos están ayudando a acercarnos a ese misterio", matiza el profesor Bradshaw.

Los resultados ya han llevado al Centro de Salud Sexual de Melbourne a cambiar su práctica clínica para tratar a las parejas. Un nuevo sitio web para profesionales de la salud y consumidores ofrece toda la información necesaria para recetar y acceder a un tratamiento para la pareja.

"Esta información ha sido diseñada en colaboración con los consumidores y participantes del ensayo y con profesionales de la salud para que sea accesible a todos. Los cambios en las directrices nacionales e internacionales sobre tratamientos siempre llevan tiempo, por lo que sentimos la obligación de proporcionar información precisa en línea y descargable en el momento en que se publiquen los resultados del ensayo", finaliza el profesor Bradshaw.