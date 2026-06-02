Las vacunas de la gripe en niños evitan hasta 14 casos por cada 100 vacunados

Archivo - Bebé en el pediatra. Vacuna. - SDOMINICK/ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las vacunas antigripales pediátricas reducen significativamente el número de casos de gripe en niños, según confirma una nueva investigación de la Facultad de Medicina de Harvard (Estados Unidos). Los hallazgos, publicados en 'JAMA Pediatrics', muestran que por cada 100 niños vacunados, entre nueve y catorce niños menos contraen la gripe.

"En Estados Unidos, eso supone cientos de miles, si no un millón, de casos de gripe que podríamos evitar cada año", ejemplifica Anupam Jena, autor principal del estudio y profesor Joseph P. Newhouse de Política Sanitaria en el Instituto Blavatnik de la Facultad de Medicina de Harvard. "Es un efecto de enorme magnitud".

Los hallazgos brindan un respaldo adicional a la vacuna contra la gripe en un momento en que las vacunas infantiles están bajo escrutinio en Estados Unidos. En enero, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos eliminaron la vacuna anual contra la gripe, así como varias otras, de su calendario de vacunación infantil recomendado. Este cambio, ampliamente condenado por sociedades médicas y organizaciones de salud pública, fue bloqueado por un tribunal de distrito de Estados Unidos en marzo.

"El gobierno federal alegó la falta de las pruebas que solicitaban, y nosotros se las hemos proporcionado", declara Christopher Worsham, profesor adjunto de medicina de la Facultad de Medicina de Harvard en el Hospital General de Massachusetts y primer autor del estudio. "Contamos con datos aleatorios que demuestran que las vacunas contra la gripe son eficaces para estos niños pequeños".

Los niños pequeños suelen tener una visita anual al médico programada alrededor de su cumpleaños. Para los niños nacidos en otoño, esas visitas son un buen momento para vacunarse contra la gripe. Sin embargo, los niños nacidos en verano probablemente tendrán citas antes de que la vacuna esté disponible; necesitarán una cita adicional para vacunarse.

En investigaciones anteriores, Jena y Worsham descubrieron que la carga adicional que supone para los cuidadores se traduce en menores tasas de vacunación antigripal en los niños nacidos en verano. Esto crea un experimento natural que clasifica aleatoriamente a los niños en grupos con mayor o menor vacunación, según la fecha de su nacimiento.

Los investigadores compararon los datos de reclamaciones de seguros de niños nacidos en verano y en otoño, de entre 2 y 5 años de edad, durante cinco temporadas de gripe entre 2016 y 2023. (Omitieron las temporadas 2020-2021 y 2021-2022 debido a factores de confusión derivados de la COVID-19).

En cada estación del año, los niños nacidos en otoño tenían más probabilidades de estar vacunados y menos probabilidades de contraer la gripe.

Las tasas de vacunación de los niños nacidos en otoño fueron entre 8,6 y 12,5 puntos porcentuales más altas que las de los niños nacidos en verano, y las tasas de diagnóstico de gripe fueron entre 1,0 y 1,4 puntos porcentuales más bajas.

"A lo largo de estas cinco temporadas, observamos que por cada cien niños que son vacunados al azar debido a la fecha de su cumpleaños, entre nueve y catorce de ellos evitan contraer la gripe que de otro modo habrían contraído", comenta Jena, quien también es profesor de medicina en el Hospital General de Massachusetts.

Para otras enfermedades que no tienen vacunas, como el resfriado común o los virus gastrointestinales, no hubo diferencias en las tasas de infección entre los dos grupos. "En resumen: las vacunas funcionan", expone Worsham.

Este trabajo es solo un ejemplo de experimento aleatorio que se puede encontrar en los datos existentes; existen muchas oportunidades similares en diferentes campos de la medicina, según los investigadores. Esta investigación no recibió financiación directa de ningún organismo financiador.