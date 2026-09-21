Vacunas: crean en laboratorio células B humanas para estudiar cómo mejoran los anticuerpos

Archivo - Inseminación artifical, fecundación in vitro - ILEXX/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo sistema in vitro puede estimular la producción de células que se asemejan a las células B del centro germinal humano (GCB), lo que podría ayudar a los esfuerzos para estudiar las respuestas inmunes a las vacunas y enfermedades, tal y como publican expertos de la Universidad de Osaka (Japón).

Como se recoge en 'Science Immunology', la activación de células B vírgenes con una señal específica de células T, seguida del tratamiento con un conjunto de citocinas, indujo células similares a GCB (iGCB) con los marcadores de superficie y las características moleculares de las GCB de las amígdalas humanas.

"Al reducir la barrera para el estudio de las células GCB humanas, esperamos que esta plataforma acelere el descubrimiento de factores que inhiben o potencian su formación", escriben los autores.

UN NUEVO SISTEMA PARA ESTUDIAR LAS CÉLULAS B HUMANAS

Las reacciones del centro germinal juegan un papel importante durante la vacunación y la enfermedad, pero puede ser difícil obtener muestras de células GCB humanas dentro de los tejidos linfoides. Por lo tanto, existe la necesidad de plataformas que puedan inducir y manipular células GCB humanas para una mejor comprensión de la inmunología humana.

En este trabajo, los investigadores caracterizaron diferentes condiciones que podrían estimular células B de sangre periférica humana vírgenes 'in vitro'. Determinaron que la activación inicial con ligando CD40 (para imitar las interacciones de las células T), seguida de una estimulación secuencial con interleucina-4 (IL-4) y posteriormente con IL-21, dio lugar a células iGCB. Los análisis de secuenciación de células individuales revelaron que las células iGCB compartían las características, los marcadores de superficie y las firmas transcripcionales de las células GCB aisladas de amígdalas humanas adultas.

Además, las células iGCB podían experimentar hipermutación somática, el proceso por el cual las células B maduran para mejorar la afinidad y la fuerza de unión de los anticuerpos. Los investigadores también lograron inhibir la formación de iGCB utilizando diferentes citocinas o moléculas pequeñas conocidas por suprimir la función del centro germinal. Los autores proponen que su sistema podría combinarse con estudios que involucren organoides para profundizar en la comprensión de la dinámica de las células GCB humanas.