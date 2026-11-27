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MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos) publicada en la revista 'PLOS Medicine', señala que cada dólar invertido en el desarrollo y la distribución de la vacuna contra la Covid-19 generó un valor económico estimado de entre 59,70 y 809 dólares (53 y 720 euros) durante el primer año de administración de las vacunas.

El estudio es el primer análisis global del retorno de la inversión de las vacunas contra la Covid-19. De esta forma, demuestra que las vacunas no solo evitaron enfermedades graves y salvaron vidas, sino que también fueron una inversión acertada.

"Nuestro estudio aporta pruebas de que las inversiones sin precedentes y rápidas realizadas en vacunas contra la Covid-19 al comienzo de la pandemia dieron excelentes resultados tanto en términos de salud como de beneficios económicos", comenta el autor del estudio, Mark Jit, profesor de salud global en la Escuela de Salud Pública Global de la Universidad de Nueva York. "El desarrollo de vacunas, así como su distribución equitativa a nivel mundial, deben ser una prioridad antes y durante las crisis sanitarias mundiales".

Las vacunas desempeñaron un papel fundamental durante la pandemia de Covid-19, pero su desarrollo requirió un esfuerzo y un gasto extraordinarios por parte de gobiernos, compañías farmacéuticas y organizaciones sin fines de lucro. Las vacunas resultantes fueron altamente efectivas para prevenir enfermedades graves y muertes, y un estudio estimó que se evitaron entre 14 y 20 millones de muertes en el primer año en que las vacunas estuvieron disponibles.

A pesar de su impacto en la salud, el valor económico de estas vacunas no se ha analizado a escala global. Además, la mayoría de los análisis sobre la rentabilidad de la inmunización se centran en el costo de adquirir la vacuna directamente del fabricante, no en su desarrollo.

"Con otras vacunas, una empresa asume el riesgo invirtiendo su propio capital para desarrollarlas. Pero la vacuna contra la Covid-19 no fue una decisión exclusivamente del sector privado: Estados Unidos, la Unión Europea y otros países como China aportaron una financiación sustancial para reducir el riesgo de las compañías farmacéuticas. Queríamos comprender cómo se comparaban estos costos con los resultados sanitarios y económicos", explica Jit.

Para medir el impacto de esta inversión, los investigadores evaluaron el valor económico de las vacunas contra la Covid-19 durante el primer año en que estuvieron disponibles (del 8 de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 2021), cuando tuvieron el mayor impacto debido a que las personas tenían una inmunidad limitada al virus.

Utilizando datos de 173 países, los investigadores compararon los costos de desarrollo, fabricación y distribución de la vacuna con indicadores económicos y de salud relacionados con ella. Estos indicadores incluyeron años de vida ganados, mejoras en la calidad de vida derivadas de la prevención de hospitalizaciones y muertes, productividad laboral y ahorro en costos de atención médica. Posteriormente, los investigadores emplearon dos métodos diferentes para cuantificar el valor de salvar vidas y mejorar la salud: un análisis de costo-beneficio, comúnmente utilizado en el sector público, y un análisis de costo-efectividad, empleado en el sector salud para cuantificar los ahorros en función de lo que se gastaría en atención médica para salvar una vida.

En general, el desarrollo y la distribución de la vacuna contra la Covid-19 en todo el mundo costaron 79.400 millones de dólares (70.680 millones de euros), pero los beneficios sanitarios y económicos de la vacunación se valoraron entre 6,43 billones y 64,3 billones de dólares (5,72 billones de euros y 57,24 billones de euros), lo que se traduce en un retorno de la inversión de entre 59,70 y 809 dólares por cada dólar gastado.

"Si bien el desarrollo y la distribución de estas vacunas a una velocidad sin precedentes requirieron una inversión inicial sustancial, los beneficios para la salud y la economía superaron con creces los costos en tan solo un año", apunta Hallie Benjamin, autora principal del artículo, quien trabajó en la investigación como estudiante de maestría en Salud Pública en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM).

Los investigadores encontraron importantes disparidades en el retorno de la inversión de la vacuna entre países, con mayores beneficios para los países de altos ingresos que para los de ingresos bajos y medios. Los países de altos ingresos obtuvieron los mayores beneficios económicos debido al acceso temprano, la mayor tasa de vacunación, la rápida implementación de las campañas y la presencia de poblaciones de mayor edad con mayor riesgo de sufrir complicaciones graves.

Por el contrario, muchos países de ingresos bajos y medios no tuvieron acceso generalizado a la vacuna hasta finales de 2021, cuando muchas personas ya se habían contagiado de Covid-19 y habían desarrollado cierta inmunidad. A pesar de ello, los países de bajos ingresos seguían registrando los mayores gastos evitados en atención médica y productividad en relación con sus propias economías y poblaciones.

"La lección es que debería haber una manera de hacer llegar esta vacuna a los países que la necesitan más rápidamente. Debido a las demoras, no fue tan útil para muchos de esos países como podría haber sido", aporta Jit.

Los autores señalan que el estudio no analiza el beneficio económico de las vacunas contra la Covid-19 más allá del primer año, cuando las tasas de infección eran menores y la mayoría de la población había desarrollado cierta inmunidad. Sin embargo, ante una nueva amenaza viral, los resultados demuestran que invertir rápidamente en el desarrollo de vacunas puede salvaguardar la salud pública y preservar la estabilidad económica.

"Al prevenir miles de millones de infecciones y millones de hospitalizaciones y muertes, las vacunas generaron un enorme valor para las sociedades y las economías de todo el mundo. Sin embargo, nuestra investigación también muestra que estos beneficios no se distribuyeron por igual entre los países de ingresos altos y bajos, lo que subraya la importancia de una distribución equitativa y oportuna de las vacunas. Al estudiar estas desigualdades, esperamos que nuestros hallazgos puedan orientar futuras investigaciones sobre cómo los programas de vacunación pueden mejorar los resultados sanitarios y económicos a nivel mundial", finalizan los autores.