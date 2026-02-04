Una vacuna nasal logra buenos resultados contra la infección de gripe aviar en roedores

Archivo - Chicken at farm. Shallow DOF. Developed from RAW; retouched with special care and attention; Small amount of grain added for best final impression. 16 bit Adobe RGB color profile. - DANCHOOALEX// ISTOCK - Archivo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Desde su primera detección en Estados Unidos en 2014, la gripe aviar se ha propagado de las aves silvestres a los animales de granja y luego a las personas, causando más de 70 casos de personas infectadas en Estados Unidos desde 2022, incluyendo dos muertes. El virus continúa circulando entre los animales, lo que le da la oportunidad de desarrollar la capacidad de propagarse entre los humanos y potencialmente causar otra pandemia.

Para mitigar el riesgo de tal evento, investigadores trabajan en una nueva vacuna. Dado que la inmunidad preexistente, derivada de una infección o vacunación previa contra la gripe estacional, podría disminuir la eficacia de las vacunas contra el H5N1, el equipo también logró confirmar que su vacuna mantuvo su eficacia independientemente de la exposición previa a la gripe.

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis (Estados Unidos) han desarrollado una vacuna intranasal para la gripe aviar que ha logrado generar fuertes respuestas inmunitarias al probarse en hámsteres y ratones, y previno infecciones en los animales expuestos. Los resultados se publican en 'Cell Reports Medicine'.

“Esta variante particular de la gripe aviar lleva tiempo presente, pero el evento único y totalmente inesperado de su propagación entre especies a las vacas lecheras en Estados Unidos fue una clara señal de que debemos prepararnos para la eventualidad de una pandemia --advierte el doctor Jacco Boon, profesor del Departamento de Medicina John T. Milliken de la Universidad de Washington y coautor principal del estudio--. Nuestra vacuna nasal y de las vías respiratorias superiores —no la vacuna inyectable a la que estamos acostumbrados— puede proteger contra la infección de las vías respiratorias superiores, así como contra la enfermedad grave. Esto podría proporcionar una mejor protección contra la transmisión, ya que, en primer lugar, protege contra la infección”.

Aunque ya existe una vacuna contra la gripe aviar, esta se desarrolló con base en cepas más antiguas del virus, por lo que podría no ser eficaz contra las variantes actuales. Además, no está ampliamente disponible. Para crear una nueva vacuna que proteja mejor contra la gripe aviar, Boon y sus colaboradores aprovecharon la tecnología de vacunas nasales desarrollada en WashU Medicine.

Así, para el antígeno de la vacuna contra el H5N1, los investigadores seleccionaron proteínas específicas del H5N1 representativas de los virus de la gripe aviar circulantes que habían infectado a humanos. Posteriormente, crearon un antígeno óptimo (la parte del patógeno a la que reacciona el sistema inmunitario) utilizando características comunes de estas proteínas virales e insertaron el antígeno en un virus inofensivo y no replicante llamado adenovirus, que actúa como vehículo de administración de la vacuna. Este enfoque para el diseño de antígenos y la administración de adenovirus es similar al de la vacuna nasal contra la COVID-19.

Los investigadores probaron la vacuna nasal en hámsteres y ratones y observaron una protección casi completa contra la infección. En comparación, y como era de esperar, las vacunas actuales contra la gripe estacional ofrecieron poca protección contra la infección por H5N1. Ambos modelos animales mostraron una mayor protección contra la infección por H5N1 con la vacuna en aerosol nasal que con la misma fórmula administrada mediante la inmunización intramuscular tradicional. Además, se observó una protección sólida incluso cuando la vacuna nasal se administró en dosis bajas contra una alta exposición a la gripe aviar.

La administración nasal de la vacuna generó una fuerte respuesta inmunitaria en todo el organismo, especialmente en la nariz y las vías respiratorias. Una ventaja particular de esta vacuna, en comparación con la inmunización intramuscular, señala Boon, es que proporciona una protección mucho mayor contra la infección en la nariz y los pulmones y, por lo tanto, probablemente protege contra la transmisión, así como contra la enfermedad grave.

“Hemos demostrado que esta plataforma de administración nasal de vacunas que concebimos, diseñamos y en la que realizamos pruebas iniciales en WashU Medicine puede prevenir que la infección por H5N1 se instale en la nariz y los pulmones”, señalan los investigadores. “Administrar la vacuna directamente en las vías respiratorias superiores, donde más se necesita protección contra las infecciones respiratorias, podría interrumpir el ciclo de infección y transmisión. Esto es crucial para frenar la propagación de la infección por H5N1, así como de otras cepas de gripe e infecciones respiratorias”.

Además de evaluar la eficacia de la vacuna, los investigadores investigaron si la inmunidad previa a otras vacunas contra la gripe afectaría negativamente la eficacia de la vacuna contra el H5N1. Descubrieron que, incluso con inmunidad previa, la vacuna nasal seguía ofreciendo una protección sólida, una característica crucial para su uso práctico, ya que la mayoría de las personas, excepto los niños pequeños, tienen muchas experiencias inmunitarias previas con el virus de la gripe o las vacunas.

Los próximos pasos se centrarán en realizar estudios adicionales de la vacuna en animales y en organoides que representan el tejido inmune humano, así como desarrollar nuevas versiones de la vacuna que minimicen aún más los efectos de la infección previa por influenza estacional y que promuevan mayores respuestas antivirales.