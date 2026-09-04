El uso de Ozempic y otros fármacos GLP-1 se dispara entre los niños con obesidad en EEUU

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MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aunque el número de niños estadounidenses menores de 12 años con obesidad a los que se les recetan los fármacos para bajar de peso Saxenda, Wegovy y Zepbound sigue siendo bajo, un nuevo estudio de NYU Langone Health (Estados Unidos) muestra que esa cifra es 310 veces mayor en junio de 2026 que en 2019, cuando se empezaron a recetar estos fármacos.

El trabajo, publicado 'Pediatrics online' revela que las recetas de medicamentos para bajar de peso son menos frecuentes en niños pequeños con obesidad (de 8 a 11 años) que en adolescentes con obesidad (de 12 a 17 años), con un 0,6% y un 0,9%, respectivamente. Se estima que el 20% de los niños en Estados Unidos padecen obesidad, lo que significa que su índice de masa corporal (IMC) está por encima del percentil 95 para niños de edad y sexo similares, sin tener diabetes, una complicación bien conocida de la enfermedad.

Los investigadores descubrieron que la proporción de niños de entre 8 y 11 años con obesidad y sin diabetes a quienes se les recetaron agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) aumentó del 0,03% en 2019 al 9,3% en 2026, lo que representa un incremento de 310 veces en 7,5 años. Durante este período, a 20.282 niños de entre 8 y 11 años se les recetaron GLP-1.

Los niños mayores con obesidad tenían más probabilidades que los niños más pequeños con obesidad de que se les recetaran estos medicamentos, a pesar de que las guías clínicas permiten su uso para la obesidad en niños a partir de los 8 años. Las niñas tenían más probabilidades que los niños de recibir las recetas.

La mayoría de los niños a los que se les recetaron GLP-1 presentaban obesidad severa (93,7%), lo que significa que su IMC era considerablemente mayor que el de casi todos los demás niños de la misma edad y sexo. La mayoría de los niños a los que se les recetaron GLP-1 padecían al menos una enfermedad relacionada con la obesidad (65,2%), como colesterol alto, presión arterial alta y apnea del sueño.

"Nuestro estudio ofrece la primera visión general a nivel nacional sobre el uso de fármacos GLP-1 en niños pequeños para combatir la epidemia de obesidad en Estados Unidos y demuestra que, si bien el número absoluto de niños menores de 12 años que reciben tratamiento con GLP-1 sigue siendo bajo, su uso se está acelerando rápidamente", plantea el investigador principal y especialista en medicina de la obesidad, Babak J. Orandi, profesor asociado de los Departamentos de Cirugía y Medicina de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

"El uso prudente de los GLP-1 sigue siendo una herramienta valiosa para afrontar la epidemia de obesidad entre los jóvenes estadounidenses".

El doctor Orandi destaca que los fármacos GLP-1 pueden ser muy eficaces para tratar la obesidad y mejorar sus complicaciones metabólicas, lo que conlleva pérdida de peso, mejor regulación del azúcar en sangre y supresión del apetito. Si bien los padres pueden dudar a la hora de prescribir estos medicamentos, existen riesgos a largo plazo asociados a no prescribirlos a niños pequeños con obesidad, incluyendo enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y enfermedad hepática en la edad adulta temprana y media.

Según el estudio, una cuarta parte de los niños pequeños con obesidad a quienes se les prescribieron GLP-1 eran prediabéticos y, por lo tanto, presentaban un alto riesgo de padecer la enfermedad más común relacionada con la obesidad.

Entre otros hallazgos del estudio, se observó que muchos niños pequeños con obesidad que vivían en comunidades de altos ingresos tenían un 55% más de probabilidades de que se les recetaran medicamentos GLP-1 que aquellos que no vivían en dichas comunidades.

Allan B. Massie, coautor principal del estudio y profesor asociado en los Departamentos de Cirugía y Salud Pública de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos), agrega que los patrones de prescripción de GLP-1 ya muestran los inicios de una creciente divergencia entre quienes tienen acceso a estos medicamentos y quienes no.

"Tanto los médicos como los responsables de las políticas sanitarias tienen la responsabilidad de garantizar que, a medida que aumente el uso de medicamentos GLP-1, todos los niños pequeños con obesidad que necesiten estos fármacos tengan acceso a ellos y que estos tratamientos valiosos y, en ocasiones, costosos, estén disponibles para más personas que solo aquellas que tienen acceso a un seguro médico y pueden permitirse acudir a clínicas pediátricas".

Para el estudio, el equipo utilizó Epic Cosmos, una base de datos nacional de historiales clínicos electrónicos de más de 300 millones de pacientes estadounidenses. Esta base de datos incluye información de 2.067 hospitales y 47.100 clínicas que utilizan Epic, el mayor proveedor de sistemas de historiales clínicos electrónicos del país, que no participó en la realización del estudio.

UN AUMENTO RÁPIDO QUE NO SIGNIFICA QUE SEAN TRATAMIENTOS DE USO GENERALIZADO

Aunque el crecimiento de las prescripciones es muy acusado, el estudio muestra que el uso de estos medicamentos sigue siendo limitado entre los niños pequeños con obesidad. Además, el trabajo describe patrones de prescripción y no demuestra por sí mismo que los GLP-1 sean la mejor opción terapéutica para todos los menores con obesidad.

Los autores defienden un uso prudente de estos tratamientos cuando estén indicados y subrayan la necesidad de garantizar un acceso equitativo. El aumento observado también plantea preguntas sobre cómo debe abordarse a largo plazo el tratamiento farmacológico de la obesidad infantil y qué niños pueden obtener un beneficio suficiente como para justificarlo.