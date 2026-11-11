Un tratamiento experimental para adelgazar reduce a la mitad el dolor de rodilla en la artrosis

Archivo - Artrosis de rodilla, dolor rodilla, articulaciones - LJUBAPHOTO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La artrosis de rodilla es una enfermedad degenerativa que afecta al cartílago de la articulación y puede provocar dolor, rigidez y dificultades para realizar actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o levantarse de una silla. Es una de las causas más frecuentes de dolor y limitación de la movilidad, especialmente entre las personas de edad avanzada y aquellas con sobrepeso u obesidad, ya que el exceso de peso aumenta la carga que soportan las rodillas.

El tratamiento busca aliviar el dolor y mantener la movilidad. Entre las opciones habituales se encuentran la pérdida de peso, el ejercicio adaptado y la fisioterapia, así como medicamentos antiinflamatorios o inyecciones de corticosteroides, que pueden proporcionar un alivio temporal. Sin embargo, no todas las personas consiguen controlar las molestias con estas medidas.

En este contexto, dos ensayos clínicos de fase 3 dirigidos por la Universidad Northwestern (Estados Unidos), han estudiado la retatrutida, un fármaco experimental para adelgazar, y sus efectos sobre el dolor de rodilla en personas con obesidad y artrosis. En estos participaron más de 1.000 personas, quienes recibieron la dosis más alta de retatrutida, un nuevo fármaco inyectable experimental para la pérdida de peso, perdieron en promedio alrededor de una cuarta parte de su peso corporal.

LA RETATRUTIDA LOGRA REDUCIR EL DOLOR DE RODILLA

Los resultados de ambos ensayos se publican en el 'New England Journal of Medicine', y los coautores del estudio son científicos de Eli Lilly. El análisis conjunto de los estudios reveló que aproximadamente dos tercios de los participantes que recibieron retatrutida experimentaron una reducción de al menos el 50% en el dolor de rodilla, en comparación con el 38% de quienes recibieron placebo.

El coautor del estudio y profesor de medicina musculoesquelética en la Universidad de Leeds (Reino Unido), Philip Conaghan, presenta los resultados del ensayo clínico, denominado TRIUMPH-4, en la reunión anual del Colegio Americano de Reumatología en Orlando, Estados Unidos. Los resultados del segundo estudio, denominado TRIUMPH-1-OA, se presentan simultáneamente en una sesión de pósteres independiente.

Para las personas con artrosis de rodilla dolorosa que tienen sobrepeso u obesidad, las actividades cotidianas como caminar, subir escaleras y levantarse de una silla pueden resultar difíciles. Así, en este estudio, además de la pérdida de peso y el alivio del dolor, los participantes experimentaron otros beneficios significativos, como la reducción de la presión arterial, la disminución de los niveles de lípidos y la reducción de la inflamación sistémica.

"Los resultados indican que, para las personas con sobrepeso y artrosis, si pierden una cantidad significativa de peso con este tratamiento, existe una alta probabilidad de que experimenten una reducción importante del dolor de rodilla", asegura el doctor Thomas Schnitzer, autor principal del estudio y profesor de medicina física y rehabilitación, anestesiología y medicina (reumatología) en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern (Estados Unidos).

"Un factor clave es que se reduce la carga sobre las rodillas y, por lo tanto, disminuye el dolor, lo que permite mejorar la funcionalidad", añade.

Aproximadamente el 5% de la población estadounidense (15 millones de personas) padece artrosis de rodilla dolorosa. Los tratamientos actuales incluyen inyecciones de corticosteroides, que solo proporcionan un beneficio a corto plazo, fisioterapia, tratamientos tópicos, opioides y antiinflamatorios no esteroideos orales como el ibuprofeno y el diclofenaco sódico ('Voltaren').

Investigaciones previas han demostrado que perder entre el 5% y el 10% del peso corporal mediante dieta y ejercicio puede reducir los síntomas de la artrosis de rodilla. Sin embargo, Schnitzer reflexiona que es difícil perder más del 10% solo con estos métodos, y que resulta complicado hacer ejercicio con dolor de rodilla.

En comparación con los fármacos GLP-1 disponibles actualmente, como la semaglutida o la tirzepatida, que actúan sobre uno o dos receptores y suelen provocar una pérdida de peso del 10% al 20%, la retatrutida, un inyectable de administración semanal desarrollado por Eli Lilly, activa los receptores de tres hormonas naturales distintas y produjo una pérdida de peso del 20% al 25% en los participantes del estudio.

"Los participantes tuvieron respuestas extraordinarias. Muchas de las personas que participaron en este estudio perdieron una cantidad considerable de peso, y algunas llegaron a perder hasta cien libras o más", comenta Schnitzer.

Schnitzer señala que el primer paso que deben dar los pacientes con sobrepeso y artrosis de rodilla dolorosa es modificar su dieta, hacer ejercicio y llevar un estilo de vida saludable, lo cual puede ser beneficioso y menos costoso. Además, no se asocia con los efectos secundarios conocidos del GLP-1, como problemas gastrointestinales y pérdida de masa muscular, lo cual es importante para las personas con artrosis de rodilla, ya que el músculo ayuda a estabilizar la rodilla.

Sin embargo, si los pacientes no logran bajar de peso y el dolor de rodilla les limita, esta sería una buena opción si la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) la aprueba.

LA GRAN INCÓGNITA: SI EL FÁRMACO PUEDE FRENAR EL AVANCE DE LA ARTROSIS

Las personas que necesitaban un reemplazo de rodilla fueron excluidas del ensayo. La mayor incógnita del estudio, según Schnitzer, es si la retatrutida ralentiza la progresión de la artorisis de rodilla lo suficiente como para reducir la necesidad de un reemplazo total de la articulación.

"El objetivo sería poder reducir el dolor de las personas y detener la progresión de su artrosis", declara Schnitzer. Otro aspecto de esta investigación que requiere mayor estudio es si el fármaco puede reducir el dolor de la artrosis de rodilla en personas que no tienen sobrepeso, ya que no fueron incluidas en el estudio.

"Se cree que estos fármacos tienen una importante actividad antiinflamatoria, pero el mecanismo no se conoce del todo. Se necesita más investigación para determinar si reducir la inflamación en la articulación también es importante, además de disminuir la carga, por lo que, en mi opinión, este es solo un primer paso. Llevo mucho tiempo trabajando en el campo de la artrosis y creo que esto abre la puerta a realizar muchos más estudios para comprender mejor esta afección", aporta Schnitzer.

Los investigadores midieron el dolor de los participantes utilizando el Índice de Dolor de las Universidades de Western Ontario y McMaster (WOMAC), en el que los participantes calificaban su dolor en una escala del 0 al 10 durante cada visita. Además, los participantes registraban su nivel de dolor diario mediante una aplicación.