Nueva guía sobre obesidad: semaglutida y tirzepatida se consolidan como los tratamientos favoritos

Archivo - Ozempic, semaglutida, - CAROLINA RUDAH/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los tratamientos para perder peso han evolucionado con rapidez en los últimos años y cada vez existen más opciones disponibles para pacientes con sobrepeso u obesidad. Este escenario ha obligado a las sociedades médicas a revisar de forma periódica qué medicamentos ofrecen el mejor equilibrio entre eficacia y seguridad.

Ahora, una de las principales organizaciones de medicina interna ha actualizado sus recomendaciones para ayudar a los profesionales sanitarios a decidir qué tratamientos priorizar cuando los cambios en la alimentación y la actividad física no son suficientes por sí solos.

El Colegio Estadounidense de Médicos (ACP) ha publicado una nueva guía clínica actualizada para ayudar a los médicos a elegir medicamentos que combinen con modificaciones en el estilo de vida para controlar el sobrepeso y la obesidad en adultos. La guía se publica en 'Annals of Internal Medicine'.

Más de la mitad (59%) de la población mundial tiene sobrepeso u obesidad, afecciones crónicas que aumentan el riesgo de padecer graves problemas de salud, como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. Solo en Estados Unidos, más de dos tercios (68,5%) de los adultos tienen sobrepeso u obesidad.

EL "RANKING" OFICIAL DE FÁRMACOS PARA LA OBESIDAD

Para adultos con obesidad (IMC = 30 kg/m2), el ACP recomienda semaglutida y tirzepatida como opciones de primera línea al iniciar el tratamiento farmacológico con modificaciones del estilo de vida para el control del peso.

El ACP recomienda fentermina-topiramato como tratamiento de segunda línea, liraglutida como tratamiento de tercera línea y naltrexona-bupropión como tratamiento de cuarta línea. Para adultos no embarazadas con sobrepeso (IMC = 27 a 30 kg/m2) y al menos una condición comórbida (diabetes tipo 2, dislipidemia, hipertensión, apnea obstructiva del sueño o enfermedad cardiovascular), el ACP recomienda semaglutida o tirzepatida como tratamiento de primera línea y liraglutida como tratamiento de segunda línea con modificaciones del estilo de vida. Las modificaciones del estilo de vida incluyen una mejor nutrición y actividad física.

El Colegio Americano de Médicos (ACP) subraya que, al iniciar un tratamiento farmacológico recomendado para el control del peso o al cambiar a otro medicamento recomendado debido a una respuesta insuficiente, los médicos y los pacientes deben analizar los beneficios, los riesgos, los costos, el acceso y la disponibilidad, las comorbilidades clínicas, los objetivos de pérdida de peso, la esperanza de vida, los valores y las preferencias, así como las contraindicaciones y las advertencias.

SE DEBE INFORMAR SOBRE LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

El ACP también indica que los médicos deben informar a los pacientes sobre los posibles efectos secundarios no deseados de la pérdida de peso, incluidas las deficiencias nutricionales y la pérdida de masa muscular y densidad ósea, especialmente en adultos mayores.

El ACP la ha designado este texto como una "guía dinámica", lo que significa que las recomendaciones se actualizarán a medida que se disponga de nueva evidencia, ya que los medicamentos para el control del peso son un área de investigación activa.