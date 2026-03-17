Una terapia experimental para la ELA muestra beneficios en un ensayo de fase 2b y se encamina a fase 3

Archivo - Hombre en silla de ruedas. ELA - JCOMP/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y generalmente mortal, caracterizada por la pérdida de neuronas motoras y el aumento gradual de la debilidad muscular.

Un ensayo clínico de fase 2b, liderado por investigadores del Instituto de Neurociencia Mass General Brigham y del Instituto Neurológico Barrow (ambos en Estados Unidos), concluye que una terapia oral experimental llamada PrimeC es segura y bien tolerada en personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Los hallazgos preliminares sugieren una interacción con la diana terapéutica y posibles beneficios clínicos. Los resultados del estudio PARADIGM, se publican en 'JAMA Neurology'.

QUÉ ES PRIMEC Y CÓMO ACTÚA

PrimeC, una combinación de celecoxib y ciprofloxacino, está diseñado para combatir la neuroinflamación, la acumulación excesiva de hierro y la actividad anormal de microARN que se producen en la ELA.

El ensayo multicéntrico asignó aleatoriamente a 68 participantes en una proporción de 2:1 para recibir PrimeC o placebo durante seis meses, seguido de una extensión abierta de 12 meses en la que todos recibieron PrimeC. Si bien los eventos adversos relacionados con el fármaco fueron más frecuentes con PrimeC (20,0% frente a 4,3%), la mayoría de ellos fueron de leves a moderados y transitorios.

Aunque el estudio no tenía la potencia estadística suficiente para evaluar la eficacia, los participantes del grupo PrimeC obtuvieron mejores resultados funcionales, especialmente en el habla y la deglución, según la puntuación de la Escala de Calificación Funcional de la ELA revisada (ALSFRS-R).

RESULTADOS FUNCIONALES Y CLÍNICOS DESTACADOS

A los 6 meses, los participantes que recibieron PrimeC obtuvieron una puntuación 2,23 puntos superior a la de quienes recibieron placebo. A los 18 meses, los participantes asignados inicialmente a PrimeC obtuvieron una puntuación 7,92 puntos superior, en promedio, a la de sus homólogos. El tratamiento temprano y continuo también se asoció con una reducción del 64% en el riesgo de complicaciones relacionadas con la ELA, como hospitalización, insuficiencia respiratoria o muerte.

Los análisis exploratorios de biomarcadores mostraron que quienes fueron asignados inicialmente al grupo PrimeC presentaban niveles más bajos de ferritina, una proteína clave implicada en el almacenamiento de hierro en el organismo. El tratamiento también se asoció con niveles más bajos de moléculas de microARN vinculadas a la ELA. No se observaron cambios en los niveles sanguíneos de la proteína de cambio de luz del neurofilamento entre los dos grupos, relacionados con el tratamiento.

"Las mejoras en las señales funcionales y de biomarcadores que observamos respaldan un estudio de fase 3 para evaluar la eficacia y seguridad de PrimeC en una población más amplia", declara la primera autora, la doctora Merit Cudkowicz, directora ejecutiva del Instituto de Neurociencia Mass General.

PRÓXIMOS PASOS Y ESPERANZA PARA LOS PACIENTES

La importancia de dar seguimiento a las posibles terapias que pueden ralentizar la progresión de la ELA es extraordinariamente alta para los pacientes y sus familias. "Estamos decididos a acelerar el desarrollo de terapias para las personas que viven con ELA", explica.

"Lo más destacable del estudio PARADIGM es que múltiples criterios de valoración clínicos sugieren el mismo nivel de beneficio clínico y que varios biomarcadores son consistentes con dichos criterios", agrega Jeremy M. Shefner, profesor de Neurología en el Instituto Neurológico Barrow y autor principal de la publicación.

En conjunto, estos hallazgos proporcionan una sólida base científica para avanzar con PrimeC a un ensayo de fase 3 diseñado para validar su impacto en los pacientes.