Una terapia digital logra reducir los síntomas del TDAH en adultos

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de GAIA en Hamburgo, en colaboración con el Centro Médico Universitario del Sarre, el Centro Médico Universitario de Maguncia, el Hospital Universitario de Bonn, la Universidad de Lübeck y la Universidad de Kiel, todos en Alemania, han demostrado en un nuevo trabajo una reducción significativa y clínicamente relevante de los síntomas de TDAH en adultos mediante la terapia digital "attexis".

Así, en un ensayo controlado aleatorizado publicado en 'Psychological Medicine' se demuestra la eficacia de la intervención digital, que ya figura de forma permanente en el directorio DiGA (Aplicaciones de Salud Digital). Los resultados son especialmente relevantes, ya que el acceso a la atención suele ser limitado para los adultos con TDAH en Alemania y Europa.

El ensayo clínico aleatorio incluyó a 337 adultos mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de TDAH. Tras tres meses de uso de attexis, además del tratamiento habitual, se observó una mejoría estadísticamente significativa y clínicamente relevante en la gravedad de los síntomas de TDAH en el grupo de intervención, en comparación con el grupo control (véase la figura).

Además, el grupo de usuarios de attexis mostró mejoras significativas y clínicamente relevantes en el funcionamiento laboral y social, la autoestima y la calidad de vida, así como una reducción de los síntomas depresivos. Cabe destacar que la terapia digital muestra magnitudes de efecto similares a la psicoterapia presencial para el TDAH y tiene una buena acogida entre los usuarios.

La doctora Gitta Jacob, psicoterapeuta colegiada y jefa del departamento de investigación y desarrollo de GAIA, comenta: "La publicación de nuestro ensayo clínico aleatorizado en Psychological Medicine representa un hito importante para nosotros en la investigación del TDAH. Los resultados aportan evidencia clínica sólida de que las intervenciones de terapia cognitivo-conductual digital pueden proporcionar a los adultos con TDAH un tratamiento eficaz y bien aceptado. Me complace especialmente que, de esta forma, contribuyamos a cerrar la brecha asistencial para las personas afectadas".

Attexis se basa en la terapia cognitivo-conductual (TCC) y técnicas de mindfulness. El programa terapéutico ofrece psicoeducación y estrategias terapéuticas en un formato conversacional. Estos diálogos se complementan con funciones de automonitoreo y recordatorios. Al ser una intervención autoguiada, el programa terapéutico puede integrarse fácilmente en los planes de tratamiento existentes.

El TDAH en la edad adulta representa una carga significativa para quienes lo padecen. Diversos aspectos del funcionamiento pueden verse afectados, desde el desempeño laboral hasta las relaciones interpersonales. Se estima que alrededor de 2 millones de adultos en Alemania padecen TDAH. El número de diagnósticos por primera vez en adultos se ha triplicado desde 2015. Sin embargo, el trastorno con frecuencia permanece sin reconocer o con un tratamiento inadecuado en la edad adulta. Los datos de registros y seguros médicos muestran que solo una fracción de los adultos diagnosticados recibe atención que cumple con las directrices. Las intervenciones psicosociales, especialmente la terapia cognitivo-conductual (TCC), se recomiendan en las directrices, pero su disponibilidad es escasa en muchos lugares debido a la escasez de plazas, los largos tiempos de espera y la falta de especialización.

Gracias a los resultados positivos del estudio, attexis fue incluido en el directorio DiGA por el Instituto Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios (BfArM) en agosto de 2025 como la primera terapia digital para el TDAH en adultos en ser incluida de forma permanente. Esto significa que el programa terapéutico puede ser prescrito por médicos y psicoterapeutas en Alemania.