¿Tener un gato te hace más feliz? Así influye en tu estado de ánimo según la ciencia

Archivo - Gato en Halloween. - KRISTEN PRAHL/ISTOCK - Archivo

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad de Kioto (Japón) ha analizado la idea extendida de que tener un gato proporciona beneficios intrínsecos para la salud, algo que algunos estudios respaldan si bien la evidencia hasta ahora es inconsistente.

Por ello se preguntaron si los beneficios o inconvenientes de tener un gato provienen de la calidad de la relación entre el humano y el felino, en particular de cómo los dueños interactúan con sus gatos en la vida cotidiana.

Para investigarlo, el equipo realizó un estudio de un mes sobre la vida cotidiana de un grupo de 29 gatos y sus 19 dueños, reclutados mediante folletos y redes sociales. En cada hogar, los investigadores realizaron análisis hormonales a través de muestras de orina, colocaron pequeños dispositivos Bluetooth de baja energía ( BLE ) en los collares de los gatos para medir la proximidad física diaria, evaluaron el estado de ánimo de los dueños mediante cuestionarios y observaron el comportamiento de los gatos hacia sus dueños y personas desconocidas.

Los resultados, publicados en la revista 'iScience', revelaron una conexión hormonal entre los gatos y sus dueños que involucra a la oxitocina y el cortisol, hormonas asociadas con las relaciones sociales y el estrés, respectivamente.

El equipo observó una correlación positiva en las concentraciones urinarias de oxitocina tanto en los gatos como en sus dueños: niveles más altos de oxitocina en los gatos se relacionaron con niveles más bajos de cortisol y menos sentimientos negativos en sus dueños. De hecho, los niveles de oxitocina de los gatos estaban más estrechamente asociados con los estados de ánimo negativos de sus dueños que los propios niveles de oxitocina de estos últimos.

En definitiva, los investigadores observaron que los estados de ánimo positivos de los dueños no estaban relacionados con el tiempo que llevaban con sus gatos, sino más bien con la proximidad física general entre ellos. En otras palabras, los sentimientos positivos de los dueños parecen estar más estrechamente ligados al tiempo que pasan cerca de sus gatos en su vida diaria.

"Creo que muchos dueños de gatos conocen bien la sensación de comodidad y paz que sienten cuando su gato se sube a su regazo buscando cariño, lo acarician y el gato empieza a ronronear satisfecho-- afirma la autora principal, Saho Takagi--. Nuestros hallazgos sugieren que este sentimiento puede reflejarse, en parte, en la conexión hormonal entre los gatos y sus dueños, especialmente a través de la oxitocina, una hormona implicada en la formación de vínculos entre padres e hijos y en las relaciones sociales".

Este estudio ayuda a explicar por qué las investigaciones previas sobre los beneficios para la salud de tener un gato han arrojado resultados inconsistentes, al demostrar que la calidad de la relación entre humanos y gatos es más importante que simplemente tener un gato.

Sin embargo, estos hallazgos solo muestran asociaciones, por lo que aún no se puede establecer una relación causal. En el futuro, el equipo espera explorar con mayor profundidad cómo los gatos y los humanos se influyen mutuamente a través de sus interacciones cotidianas.