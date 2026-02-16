La telemedicina ayuda a supervivientes de cáncer infantil a descubrir riesgos genéticos ocultos

Archivo - Recuperación niño pequeño acostado en la cama del Hospital para dormir, la madre sostiene su mano reconfortante. Se centran en las manos. Emotivo momento familiar. - ISTOCK /GORODENKOFF - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los adultos supervivientes de cánceres infantiles tienen un mayor riesgo de padecer otro cáncer, como cáncer de mama, colorrectal, sarcomas y cáncer de tiroides, que no es una recaída de su enfermedad original. Las terapias previas contra el cáncer son en gran medida responsables. Sin embargo, hasta un 13% de los supervivientes también presentan una predisposición hereditaria que eleva su riesgo de padecer cáncer posteriormente.

Los servicios genéticos a través de telemedicina centralizada remota y en colaboración con la Atención Primaria aumentan la aceptación del asesoramiento y las pruebas genéticas en los adultos que padecieron un cáncer infantil, según un nuevo trabajo del Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie de Chicago (Estados Unidos). Los resultados se publican en 'Lancet Regional Health - Americas'.

SUPERVIVIENTES DE CÁNCER INFANTIL, MÁS CERCA DE CONOCER SU RIESGO

Este nuevo ensayo clínico reveló que los servicios genéticos a través de telemedicina centralizada remota y en colaboración con la atención primaria aumentaron la aceptación del asesoramiento y las pruebas genéticas en esta población.

"Identificar a los supervivientes con variantes genéticas que predisponen al cáncer permite una atención personalizada con pruebas tempranas y medidas preventivas", comenta la autora principal, la doctora Tara Henderson, experta en supervivencia al cáncer infantil y catedrática de Pediatría del Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie de Chicago, además de profesora de Pediatría en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

"Nuestro estudio es el primer ensayo clínico aleatorizado nacional que demuestra que los servicios de telemedicina a distancia, en colaboración con profesionales de atención primaria, mejoran el acceso a la asesoría y las pruebas genéticas para los supervivientes adultos de cánceres infantiles. Los servicios genéticos también facilitan la detección temprana de cánceres posteriores, lo que reduce la morbilidad y la mortalidad", explica.

IDENTIFICAR RIESGOS OCULTOS PARA PREVENIR FUTUROS CÁNCERES

El estudio incluyó a 391 participantes, con una edad media de 44 años. Todos los participantes recibieron información sobre los beneficios de las pruebas genéticas. Henderson y sus colaboradores descubrieron que, a los seis meses, el 43% de los participantes del grupo de servicios de telemedicina a distancia recibían servicios genéticos, en comparación con el 15% del grupo de atención habitual.

"Cabe destacar que el 10% de los participantes que completaron las pruebas genéticas en el grupo de telemedicina obtuvieron resultados prácticos, lo que subraya el importante impacto de esta intervención para los supervivientes y sus familias", agrega la doctora Henderson.

"Un mejor acceso a los servicios genéticos es fundamental para mejorar los resultados en los supervivientes de cáncer infantil. Demostramos que la integración de los servicios genéticos a distancia en la atención primaria funciona bien, aunque aún es necesario que más supervivientes se realicen las pruebas genéticas", afirma.

"Aumentar la motivación para las pruebas puede requerir ayudas personalizadas para la toma de decisiones, mayor educación sobre sus beneficios y mecanismos de apoyo financiero para reducir las preocupaciones sobre el costo de las pruebas", concluye.