Mónica García llama a situar el cáncer infantil como "reto de país" y evitar diferencias según el "código postal"

La ministra de Sanidad, Mónica García. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha hecho este viernes un llamamiento para situar el cáncer infantil como "reto de país" y seguir trabajando para que el Sistema Nacional de Salud (SNS) ofrezca la mejor atención a todos los pacientes y familias, sin que existan diferencias en función del lugar de residencia, del "código postal".

"Nos tenemos que preguntar si a todos los que tienen un cáncer infantil les estamos tratando igual, les estamos dando lo mejor de nuestro sistema, lo mejor de nuestro tratamiento y estamos llegando a todos vivan donde vivan y sean de donde sean", ha destacado en la inauguración de la jornada 'Cuidar en casa es un derecho: Por unos Cuidados Paliativos Pediátricos a Domicilio'.

García ha destacado que su Ministerio está "escuchando" y "colaborando" para encontrar una solución a todos los problemas de las familias que reciben un diagnóstico de cáncer de un hijo, "desde todos los ámbitos", tanto clínico, asistencial, social, de acompañamiento, de escucha, etcétera.

En este sentido, ha señalado que se debe trabajar para avanzar hacia diagnósticos más tempranos, algo que en el cáncer infantil tiene una "dificultad añadida", por la presencia de síntomas inespecíficos. Por ello, ha apuntado que se está formando a los profesionales, sobre todo de Atención Primaria (AP), para que puedan identificar esta sintomatología y hacer detecciones precoces.

"Tenemos un Sistema Nacional de Salud que es muy robusto, que su pretensión y su interés es no dejar a nadie atrás", ha continuado para resaltar que se deben "poner los radares" en el acompañamiento al paciente después del tratamiento y cuando se le da el alta, en línea con el Plan de Seguimiento del Largo Superviviente de Cáncer Infantil.

Durante el acto, se ha presentado un informe que pone de manifiesto la inequidad territorial en el acceso a cuidados paliativos pediátrios a domicilio. En concreto, el documento señala que 20 de las 50 provincias españolas (el 40%) carecen de estos servicios.

La ministra ha puesto en valor el "mapeo" que realiza este informe sobre los lugares donde se está llegando y donde no para poder actuar en consecuencia. "Estos cuidados, este apoyo, este acompañamiento no pueden depender, como ya se ha dicho muchas veces, del código postal en el que vivas, no pueden depender porque es injusto y porque nuestro Sistema Nacional de Salud tiene vocación de universalidad", ha resaltado.

INVERSIÓN EN CIENCIA

Por otra parte, Mónica García ha puesto el foco en la importancia de la ciencia y la investigación, reivindicando la inversión que está haciendo el Gobierno de España para impulsar estudios en fases preclínicas, en un "momento de negacionismo" de la ciencia, de la política y de las instituciones, con el objetivo de conseguir resultados exitosos.

"Estamos ante un reto increíble en la ciencia y en la medicina y se nos están abriendo muchísimas puertas terapéuticas que antes teníamos cerradas con las terapias génicas, con las terapias moleculares, con la medicina nuclear, con las cantidad de terapias y la cantidad de alternativas que estamos teniendo", ha indicado.

La ministra ha destacado la importancia de "poner al Sistema Nacional de Salud a trabajar", de la mano del Ministerio de Sanidad y de las consejerías, pero también de forma estrecha con las asociaciones, sociedades científicas y todas aquellas personas que puedan aportar en la lucha contra el cáncer infantil.

"Seguiremos trabajando para que cada niño, cada adolescente con cáncer y cada familia encuentren un sistema sanitario preparado, con todo el talento y todo el conocimiento, un sistema sanitario que cuida y un sistema sanitario que es humano y que es cercano", ha concluido.