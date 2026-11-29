Archivo - Joven aburrida mirando el móvil en el sofá del salón. - ANTONIOGUILLEM/ISTOCK - Archivo

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Waterloo (Canadá) ha encontrado una relación entre una mayor propensión al aburrimiento y una peor calidad del sueño, lo que apunta a que nuestras dificultades para gestionar el aburrimiento también podrían estar vinculadas a cómo descansamos.

Se suele pensar que el aburrimiento nos afecta principalmente a nivel emocional porque nos sentimos mal al estar aburridos, pero amplía esta visión al considerar la calidad del sueño como un factor importante relacionado con éste, vinculándola también con sus efectos en la salud en general.

La investigación, dirigida por el doctor James Danckert, profesor de psicología en la Universidad de Waterloo, demuestra que la falta de sueño tiene una influencia más generalizada y negativa en el aburrimiento crónico en nuestras vidas de lo que se pensaba originalmente.

Los malos hábitos de sueño --aquellos que impiden dormir de forma ininterrumpida y reparadora-- se asocian con mayores niveles de ansiedad y depresión. Una buena higiene del sueño incluye mantener un horario regular para levantarse y acostarse, y evitar la cafeína y las pantallas antes de intentar dormir.

Investigaciones previas realizadas por Danckert y otros han demostrado que el aburrimiento crónico indica que una persona tiene dificultades con el autocontrol necesario para generar un compromiso significativo.

"Para la mayoría de las personas, el aburrimiento puede servir como una llamada a la acción --explica Danckert--, pero para quienes sufren de aburrimiento crónico es muy difícil tomar medidas y puede tener una serie de consecuencias negativas, desde mayores índices de depresión y ansiedad hasta un mayor consumo de drogas y alcohol, ludopatía y uso problemático del teléfono inteligente".

Para explorar la relación entre el sueño y el aburrimiento, el equipo realizó dos experimentos con un total de 565 participantes. Estos experimentos incluyeron la medición de la procrastinación a la hora de acostarse, la rumiación y los hábitos de higiene del sueño que favorecen un buen descanso nocturno. Asimismo, se tuvieron en cuenta los niveles generales de autocontrol y bienestar mental de los participantes para comprender mejor la correlación específica entre la propensión al aburrimiento y la mala regulación del sueño.

Los investigadores descubrieron que la propensión al aburrimiento era un predictor fiable de la mala calidad del sueño, pero no de la tendencia a posponer la hora de acostarse. Los resultados sugieren que la dificultad con el autocontrol asociada al aburrimiento va más allá de los factores cognitivos y conductuales e incluye dificultades para regular el sueño.

El estudio, publicado en la revista 'Personality and Individual Differences', también señala que el uso generalizado de teléfonos inteligentes e internet es un factor relacionado, ya que las personas propensas al aburrimiento pueden recurrir habitualmente a sus dispositivos al final del día, lo que altera aún más la regulación del sueño.

Para que las personas mejoren su autocontrol, lo que podría ayudarlas a convertir las experiencias de aburrimiento en acciones significativas, el estudio sugiere que deben prestar especial atención a sus rutinas y rituales de sueño para intentar promover patrones de sueño consistentes.