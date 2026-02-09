TDAH y microbiota: la ciencia explica por qué algunos alimentos te abruman

Archivo - Nevera - ANDREYPOPOV/ ISTOCK - Archivo

Durante años, el TDAH se ha explicado casi exclusivamente desde el cerebro: la dopamina, la corteza prefrontal, y la atención. Sin embargo, la Neurociencia empieza a mirar más abajo. Mucho más abajo, y la investigación emergente apunta a que el intestino -y la microbiota que lo habita- desempeña un papel clave en la regulación emocional, en la inflamación, y en la estabilidad cognitiva en las personas con TDAH.

Miguel Toribio-Mateas es un neurocientífico, nutricionista, e investigador en nutrición y salud mental, lo tiene claro: el eje intestino-cerebro no es una moda, sino una vía directa que puede ayudar a entender por qué el TDAH no es sólo mental, sino profundamente sensorial y corporal.

Le entrevistamos en Europa Press Salud Infosalus con motivo de la publicación e 'Cuerpo y mente. TDAH' (Alienta Editorial), y es que durante más de dos décadas ha trabajado en la intersección donde la Neurociencia se encuentra con el microbioma, "donde la nutrición moldea la mente y donde la neurodiversidad y la salud mental se viven como experiencias palpables; cuando investigo me veo a mi mismo", confiesa este científico, a quien con 47 años diagnosticaron de TDAH y de TEA.

UNA MICROBIOTA SIMILAR A OTROS, PERO QUE FUNCIONA DIFERENTE

"La investigación emergente confirma que el estrés oxidativo está elevado en personas con TDAH, lo que nos hace más susceptibles a los efectos en cascada de la disbiosis intestinal. No es sólo una cuestión digestiva: tiene consecuencias directas sobre la neuroinflamación, la regulación de la dopamina, y la estabilidad cognitiva", asegura.

Dice que la microbiota de una persona con TDAH de una persona no neurodivergente es más o menos similar a nivel de composición, si bien destaca que es más a nivel funcional donde más quizás se diferencien, un aspecto que va a influir, por ejemplo, en el desarrollo de inflamación de bajo grado, o se dé un mayor estrés oxidativo en las personas con TDAH.

Aquí resalta en nuestra conversación que al hablar de patrones de alimentación se ve que hay una comunicación constante y bidireccional entre el eje intestino-cerebro. Aclara que, aunque esa comunicación funciona en ambos sentidos y por varias vías, a través del nervio vago predominan las señales que ascienden desde el intestino hacia el cerebro: "Alrededor del 80% de sus fibras transmiten información en esa dirección. El cerebro envía mensajes relativamente simples. Mientras que el intestino genera una enorme cantidad de señales complejas que el cerebro tiene que filtrar y priorizar".

Con ello, subraya que el eje intestino-cerebro "no es sólo una moda científica", sino que "es un bucle vivo de retroalimentación que moldea, instante a instante, cómo te sientes, cómo enfocas y cómo funcionas. Cuando alimentas tu intestino, no sólo apoyas tu digestión: afinas tu ritmo interno y le das a tu mente con TDAH un lugar más suave donde aterrizar".

LA COMIDA, UNA EXPERIENCIA SENSORIAL INTENSA

Señala en el libro que muchos 'TDAHeros' (especialmente quienes también son autistas) viven la comida como una experiencia sensorial intensa, a veces abrumadora: "Lo que para una persona es un manjar, para otra puede ser desbordante. Y los fermentados, con sus olores potentes y texturas ácidas, pueden resultar una sobrecarga sensorial".

Según prosigue, las personas con TDAH suelen mantener una relación con la comida diferente, "y hay mucha evitación sensorial", "muy típica en otros neurotipos como el autismo", pero también de búsqueda sensorial: "Para algunas personas podrá ser que eviten más las sensaciones, o el ruido, o los sabores fuertes; mientras que para otras personas es más un 50-50, pero para algunas cosas intentan evitarlas completamente".

"El TDAH no es sólo mental. Es profundamente sensorial. Nuestros cerebros buscan estimulación, sí, pero también límites seguros. Y eso incluye lo que comemos: no sólo por sabor, sino por textura, por temperatura, por cómo se siente cada bocado en la boca y en el cuerpo. La textura importa", subraya este neurocientífico y nutricionista.

Reconoce así que no todo el mundo busca sabores intensos, y para muchos ciertas combinaciones, olores, o texturas pueden resultar abrumadoras: "Y eso no es un problema, es información. Es una forma de estar en el mundo. Tal vez los fermentados te resultan demasiado ácidos, o las salsas picantes te abruman, o no soportas el crujido de ciertos vegetales crudos".

ELEGIR AQUELLAS COMIDAS QUE NOS HAGAN SENTIR BIEN

Aconseja para las personas con TDAH elegir aquellas comidas que te hagan sentir bien a lo largo de la semana, aunque sean repetitivas. "No pasa nada, no te agobies porque es que estas comidas te hacen sentir segura, sin llegar a un punto de que sea patológico, claro. Cuando empiezas a darte cuenta de estas cosas empiezas a respetar el hecho de que en una semana te apetezca cenar todas las noches lo mismo, y está bien. Tienes que hacer lo que te pide el cuerpo, y si te pide seguridad, ya irás avanzando poco a poco y probando a salir de vez en cuando de tu zona de confort", aconseja este neurocientífico.

Luego destaca que hay muchos alimentos que pueden venir bien a las personas con TDAH, por ejemplo, las que contienen polifenoles porque, según recuerda, en el TDAH hay un mayor estrés oxidativo: frutos rojos, chocolate negro, té verde, y aceite de oliva virgen extra, ya que ayudan a diversificar tu microbiota y a reducir la inflamación relacionada con el estrés, fortaleciendo el eje intestino-cerebro.

Pero también cita a las fibras prebióticas, como las cebollas, los ajos, los espárragos, y la avena, ya que "alimentan tus bacterias intestinales y estimulan la producción de ácidos grasos de cadena corta, que influyen en la función cerebral y en la estabilidad emocional"; o a los alimentos fermentados como el chucrut, el kéfir, el yogur, y el kimchi; la fibra; hortalizas en general, pero especialmente la remolacha, la zanahoria, el nabo, la batata; los frutos secos como los pistachos o las pipas de girasol; los almidones resistentes como el plátano verde, el arroz, o las patatas cocinadas y después enfriadas); frutas como la naranja, las manzanas, las ciruelas; las legumbres o los lácteos fermentados.

En cualquier caso, asegura este científico con TDAH que no se trata de una lista cerrada, sino de ejemplos orientativos. Toribio-Mateas insiste en que la autoexigencia no ayuda en el TDAH, y por eso propone un enfoque flexible que acompañe y ofrezca opciones, en lugar de imponer reglas.

DI SÍ A LOS CARBOHIDRATOS Y HAZ COMIDAS REGULARES

En cuanto a los carbohidratos, señala que estos siempre han recibido mala prensa, pero sostiene que para los 'TDAHeros', "con mentes que alternan entre la euforia y el agotamiento", los carbohidratos adecuados no son un lujo sino una necesidad: "Nos proporcionan un ritmo estable, claridad mental, y un jardín microbiano bien nutrido. ¿Te suena ese bajón a las tres de la tarde? ¿Esa sensación de que tu mente ya no coopera con nada ni nadie? Es normal. Pero se puede suavizar. Una comida central que incluya proteína completa, grasas saludables, y carbohidratos de digestión lenta ayuda".

También otro de los consejos de este investigador es que las comidas en el TDAH sean regulares porque, tal y como argumenta, no sólo te darán energía, sino que también te ayudarán a regular el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal; aparte de que si son regulares las comidas estabilizan la glucosa en sangre, y favorecen la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. "Pero igual de importante es la pausa entre comidas", asevera.

MÁS RIESGO DE TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN EN EL TDAH

Todo esto, además, al traducirlo a nivel científico, alerta Toribio-Mateas de que en el TDAH hay muchos trastornos de alimentación, hasta 3-4 veces más de riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria o TCA durante la vida, "porque la comida es una manera del sistema nervioso central para sentirse seguro".

"Si esa persona sabe que cierto alimento le quita seguridad, está desarrollando este mecanismo de gestión emocional a través de la comida. Si por ejemplo en un plato hay cebolla, y esa persona no la tolera, se pone nerviosa y no regula bien, y es la manera en la que hay que verlo. No hay que enfadarse, la cebolla le hace ponerse rara, y cuando somos adultos, si empezamos a entender esto desde este punto de vista tendremos preferencias de sabor y de textura; y esto todos, más allá del TDAH", concluye.

Para Toribio-Mateas, este tipo de situaciones ilustran bien que el TDAH no es solo una cuestión del cerebro, sino una experiencia cuerpo-mente, en la que el sistema nervioso en su conjunto busca seguridad y regulación a través de sensaciones, alimentos y contextos cotidianos.