El TDAH en la infancia se asocia con peor salud física y más discapacidad en la adultez

Durante años, el TDAH se ha asociado casi exclusivamente a la infancia, al colegio y al rendimiento académico. Sin embargo, cada vez más expertos se preguntan qué ocurre cuando esos niños crecen y llegan a la edad adulta con el mismo patrón de atención, impulsividad y forma de enfrentarse a la vida.

Las personas que presentan rasgos de TDAH a los 10 años tienen más probabilidades que aquellas que no presentan dichos rasgos de tener problemas de salud física y de reportar discapacidad relacionada con la salud física a los 46 años, según un estudio dirigido por investigadores del University College London (UCL) y la Universidad de Liverpool, ambas en Reino Unido.

El nuevo artículo, publicado 'JAMA Network', es de hecho uno de los estudios más grandes jamás realizados, con más años de seguimiento, que analiza los rasgos del TDAH infantil y los resultados de salud posteriores.

Los investigadores destacan que los hallazgos probablemente reflejan el impacto de una amplia gama de factores de riesgo para la mala salud que están vinculados con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y la respuesta de la sociedad a las personas con TDAH a lo largo de la edad adulta.

El autor principal, el profesor Joshua Stott de la UCL comenta: "Hemos contribuido a la preocupante base de evidencia de que las personas con TDAH tienen más probabilidades de experimentar una peor salud que el promedio a lo largo de su vida. Las personas con TDAH pueden prosperar con el apoyo adecuado, pero este suele ser insuficiente, tanto por la escasez de servicios de apoyo personalizados como porque el TDAH sigue estando poco diagnosticado, especialmente en personas de mediana edad y mayores, sin atender sus necesidades".

Las personas con TDAH experimentan diferencias en la forma en que enfocan su atención y/o mayor hiperactividad e impulsividad. A menudo tienen mucha energía y la capacidad de concentrarse intensamente en lo que les interesa, pero pueden tener dificultades para concentrarse en tareas cotidianas.

Esto puede provocar mayor impulsividad, inquietud y diferencias en la planificación y la gestión del tiempo, lo que puede dificultar el éxito académico y laboral, lo que conlleva desafíos a largo plazo.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de 10.930 participantes del Estudio de cohorte británico de 1970 dirigido por la UCL, un gran estudio longitudinal de personas que han participado en investigaciones desde su nacimiento hasta la mediana edad.

Los rasgos del TDAH se determinaron basándose en cuestionarios sobre el comportamiento infantil que completaron los padres y profesores cuando los participantes del estudio tenían 10 años, independientemente de si alguna vez habían sido diagnosticados con TDAH.

DEL COLEGIO A LA EDAD ADULTA: UN SEGUIMIENTO DURANTE DÉCADAS

Los investigadores descubrieron que las personas con puntuaciones altas en el índice de rasgos de TDAH a los 10 años tenían mayor probabilidad de padecer otras afecciones de salud a los 46 años, con un 14% más de probabilidades de reportar dos o más problemas de salud física, como migraña, problemas de espalda, cáncer, epilepsia o diabetes. Entre quienes presentaron altos rasgos de TDAH en la infancia, el 42% presentó dos o más problemas de salud en la mediana edad, en comparación con el 37% de quienes no presentaron altos rasgos de TDAH.

Las personas con rasgos elevados de TDAH a los 10 años también tenían más probabilidades de experimentar discapacidades relacionadas con la salud física (informaban tener problemas con el trabajo u otras actividades diarias como resultado de su salud física) a los 46 años.

Su análisis sugiere que los peores resultados en salud se explicaron en parte por el aumento de los problemas de salud mental, un mayor IMC y mayores tasas de tabaquismo entre las personas con TDAH. Otros estudios han descubierto que las personas con TDAH también son más propensas a experimentar eventos vitales estresantes y exclusión social, y tienen menos probabilidades de acceder a pruebas de detección y atención médica oportunas.

Los investigadores descubrieron que el vínculo entre los rasgos del TDAH infantil y la discapacidad relacionada con la salud física parecía ser más fuerte entre las mujeres que entre los hombres.

El profesor Stott añade: "Todos estos posibles factores explicativos coinciden con el hecho de que el TDAH dificulta el control de los impulsos, intensifica la necesidad de gratificación y recompensa instantáneas y también se asocia con una peor salud mental, en parte debido a la desventaja social que enfrentan las personas con TDAH". Un estudio publicado el año pasado por el mismo grupo de investigación también encontró una reducción aparente en la expectativa de vida de los adultos con TDAH diagnosticado, aunque esto no fue parte del estudio actual.

La autora principal, la doctora Amber John, quien comenzó la investigación en la UCL antes de mudarse a la Universidad de Liverpool, detalla: "Es importante señalar que las personas con TDAH son un grupo diverso, con una variedad de fortalezas y experiencias diferentes, y la mayoría llevará vidas largas y saludables. Sin embargo, muchos enfrentan importantes obstáculos para obtener un diagnóstico oportuno y el apoyo adecuado".

"Esto es importante porque brindar el apoyo adecuado y satisfacer las necesidades de las personas con TDAH puede contribuir a mejorar su salud física y mental. Además, las estrategias de salud pública deberían considerar las necesidades de las personas con TDAH, por ejemplo, haciendo que los programas de detección y el monitoreo continuo de la salud sean más accesibles para las personas con TDAH", concluye.