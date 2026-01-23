¿El tamaño del pene importa? Lo que los hombres creen y lo que realmente valoran las mujeres

Archivo - Disfunción eréctil. - GOLIBTOLIBOV/ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los hombres evalúan a los rivales potenciales que tienen un pene más grande como una amenaza mayor, tanto física como sexual, según un estudio de Upama Aich de la Universidad de Australia Occidental (Australia), publicado en la revista de acceso abierto ‘PLOS Biology ‘.

En relación con el tamaño corporal, el pene humano es más grande que el de otros primates, un hecho que ha desconcertado a los biólogos evolutivos. Antes de la invención de la ropa, el pene habría sido un rasgo prominente que podría influir en posibles parejas y competidores. Estudios previos han descubierto que el tamaño del pene puede influir en el éxito reproductivo al afectar la probabilidad de embarazo. Sin embargo, un pene más grande también podría aumentar el atractivo de un macho para las hembras o reducir la probabilidad de peleas con otros machos, por ejemplo, al indicar niveles más altos de testosterona y, por lo tanto, una mayor capacidad de combate.

Para estudiarlo, los investigadores pidieron a más de 600 hombres y 200 mujeres que calificaran figuras masculinas generadas por computadora que variaban en altura, forma corporal y tamaño del pene. A las mujeres se les pidió que calificaran el atractivo sexual de las figuras, mientras que a los hombres se les pidió que evaluaran cuán amenazantes las consideraban, tanto en términos de capacidad de lucha como de rivalidad sexual. Los participantes vieron imágenes de las figuras a tamaño real en persona o a escala en una encuesta en línea.

Las mujeres consideraron más atractivas las figuras masculinas más altas, con una mayor proporción de hombros a caderas (lo que indica un cuerpo más en forma de V) y un pene más grande. Sin embargo, a partir de cierto punto, mayores aumentos en el tamaño del pene, la altura y la anchura de los hombros tuvieron beneficios decrecientes.

Los hombres también consideraron más intimidantes a las figuras más altas con un cuerpo más en forma de V y un pene más grande como rivales sexuales y oponentes en combate. Sin embargo, a diferencia de las mujeres participantes, clasificaron sistemáticamente a los hombres con rasgos más exagerados como una mayor amenaza sexual, lo que sugiere que los hombres tienden a sobreestimar la importancia de estas características para atraer a las mujeres.

Los resultados sugieren que tanto las preferencias femeninas como la competencia con otros machos han favorecido el aumento del tamaño del pene, la altura y la anchura de los hombros en los machos humanos. El estudio proporciona la primera evidencia experimental de que los machos consideran el tamaño del pene al evaluar la capacidad de combate y el atractivo de sus rivales. Sin embargo, la altura y la forma corporal influyeron más en la percepción de los machos sobre sus rivales, lo que sugiere que la evolución ha favorecido con mayor fuerza el aumento del tamaño del pene por su papel en la atracción de pareja, afirman los autores. De esta forma, los hombres calificaron a los rivales con penes más grandes como más amenazantes físicamente y sexualmente competitivos.

A modo de conclusión, los investigadores señalan: “Si bien el pene humano funciona principalmente para transferir esperma, nuestro resultado sugiere que su tamaño inusualmente grande evolucionó como un adorno sexual para atraer a las hembras en lugar de ser puramente una insignia de estatus para asustar a los machos, aunque hace ambas cosas”, concluyen.