El tabaco marca un mínimo histórico en España: solo el 15,4% fuma a diario

Archivo - Cenicero, tabaco, fumar - RATTANKUN THONGBUN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consumo diario de tabaco en España continúa descendiendo y se sitúa en el 15,4% de la población de 15 años o más, según la Encuesta de Salud de España 2025 (ESdE 2025), elaborada por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa esta cifra en el nivel más bajo de la serie histórica, ya que se ha reducido a menos de la mitad desde 1993, cuando alcanzaba el 32,1%.

La tendencia a la baja ha sido especialmente importante entre los hombres y la población joven; a pesar de ello, el tabaquismo diario sigue siendo más frecuente entre los hombres (18,4%) que entre las mujeres (12,6%). También existen diferencias relacionadas con la clase social: entre los hombres, la prevalencia oscila entre el 8,8% en los grupos más favorecidos y el 26,6% en los menos favorecidos. Entre las mujeres, las diferencias son más reducidas, aunque el consumo también tiende a ser mayor en las clases desfavorecidas.

En cuanto a los hábitos de consumo, el 2,8% de la población fuma de manera ocasional, mientras que el 25,4% se declara exfumador y el 56,3% afirma no haber fumado nunca. Por grupos de edad, el porcentaje más elevado de fumadores diarios se registra entre los hombres de 35 a 44 años (24,6 %) y las mujeres de 55 a 64 años (18,9%).

El uso de alternativas al tabaco tradicional también está presente, aunque en porcentajes reducidos. El 1,4% de la población utiliza cigarrillos electrónicos, de forma diaria u ocasional, y el 1,6% consume productos de tabaco calentado. Ambos hábitos son más frecuentes entre los jóvenes de 15 a 24 años. Además, el 45,5% de quienes utilizan cigarrillos electrónicos lo hace a diario, porcentaje que se sitúa en el 40% entre los consumidores de tabaco calentado.

En contraste con la evolución del tabaquismo, el consumo de alcohol ha aumentado respecto a 2023. El 35,1% de la población bebe semanalmente y el 8,9 % lo hace a diario. En ambos casos, los porcentajes son considerablemente superiores entre los hombres: el consumo semanal alcanza el 45,7%, frente al 25,1% de las mujeres, mientras que el diario se sitúa en el 13,9% y el 4,2%, respectivamente.

La CCAA que registra el mayor porcentaje de población de 15 y más años que fuma a diario es Extremadura con un 18,9%, seguida de la Murcia (17,7%), Castilla-La Mancha (17,6%), Andalucía (16,9%), Cantabria (16,8%), Aragón (16,6%), la Comunidad Valenciana (16,4%) y Castilla y León (16%). Todas ellas se sitúan por encima de la media nacional, del 15,4%, mientras que Cataluña y Asturias igualan ese porcentaje.

Por debajo de la media figuran Baleares y Canarias (ambas con un 14,5%), Galicia (14%), La Rioja (13,6%), la Comunidad de Madrid (13,4%), Navarra (12,3%), País Vasco (11,8%), la Ciudad Autónoma de Melilla (11,7%) y la de Ceuta, que presenta el porcentaje más bajo, con un 10,8%.

EL CONSUMO DE ALCOHOL INTENSIVO SUBE

Llama especialmente la atención el consumo intensivo de alcohol que ha aumentado 2,4 puntos respecto a 2023. En 2025, el 10,2% de la población declaró haber mantenido este patrón al menos una vez al mes. La prevalencia fue del 13,9% entre los hombres y del 6,7% entre las mujeres.

Por edades, los niveles más elevados se registran entre los 25 y los 34 años, grupo en el que el 28,7% de los hombres y el 22,2% de las mujeres reconoce consumir alcohol de forma intensiva al menos una vez al mes. Entre los jóvenes de 15 a 24 años, los porcentajes también son elevados: el 26,9% en los hombres y el 20,9% en las mujeres.

Por CCAA, Navarra registra el mayor porcentaje de población de 15 y más años que ha consumido alcohol de manera intensiva al menos una vez al mes, con un 14,3%, seguida de Baleares y País Vasco (ambas con un 13,2%), Castilla-La Mancha (12,2%), Andalucía y Castilla y León (ambas con un 12%). También se sitúan por encima de la media nacional, del 10,2%, la Comunidad de Madrid (10,4%), Asturias y Extremadura (ambas con un 10,3%). La Rioja iguala el promedio nacional, con un 10,2%.

Por debajo de la media figuran Cantabria (10,1%), la Comunidad Valenciana (9,4%), Aragón (8,9%), Cataluña y Galicia (ambas con un 8,1%), Canarias (8%), Melilla (7,9%) y Murcia (7,4%). Ceuta presenta el porcentaje más bajo, con un 6,7%.

MÁS EJERCICIO, MÁS FRUTA Y MENOS SEDENTARISMO

El sedentarismo durante el tiempo de ocio continúa descendiendo en España y afecta al 24,8% de la población de 15 años o más. Sin embargo, sigue siendo más frecuente entre las mujeres, con un 28,5%, que entre los hombres, con un 21%, y aumenta con la edad. Esta diferencia se acentúa especialmente entre las personas de 85 años o más, grupo en el que el sedentarismo alcanza al 66,6% de las mujeres y al 52,4% de los hombres.

Frente a esta tendencia, la práctica de actividad física beneficiosa para la salud durante el tiempo libre ha aumentado respecto a 2023. El 64,1% de los hombres y el 55,1% de las mujeres realiza ejercicio al menos una vez por semana, aunque se mantiene una diferencia entre ambos sexos. Los desplazamientos habituales a pie son frecuentes y similares en hombres y mujeres, mientras que el uso de la bicicleta como medio de transporte es casi tres veces superior entre los hombres.

En la población infantil, el tiempo dedicado a las pantallas durante el ocio aumenta progresivamente con la edad. Entre semana, el 39% de los menores de 1 a 4 años pasa al menos una hora diaria frente a una pantalla, porcentaje que se eleva al 57,7% entre los niños de 5 a 9 años y al 76,7% en el grupo de 10 a 14 años.

En cuanto a la alimentación, los hábitos de consumo de fruta y verdura muestran una evolución favorable respecto a 2023. El 58% de la población consume fruta fresca a diario, mientras que el 36% incluye verduras, ensaladas u hortalizas en su alimentación todos los días. Aunque ambos indicadores han mejorado, todavía no alcanzan los niveles registrados en ediciones anteriores de la encuesta. Las mujeres presentan una mayor frecuencia de consumo diario de estos alimentos que los hombres.

Los datos también reflejan diferencias relacionadas con la situación socioeconómica. El consumo diario de fruta disminuye a medida que empeora la posición social, desde el 62,6% en la clase más favorecida hasta el 54,8% en la menos favorecida. En cambio, el consumo diario de refrescos azucarados sigue la tendencia contraria: aumenta del 1,8% en los grupos más favorecidos al 8,5% en los menos favorecidos, con una brecha especialmente destacada entre los hombres.

EL EXCESO DE PESO MANTIENE UN FUERTE COMPONENTE SOCIAL

La obesidad afecta al 17,2% de la población adulta y el 37,2% presenta sobrepeso. El sobrepeso es considerablemente más frecuente entre los hombres, mientras que la prevalencia de obesidad es similar en ambos sexos. En conjunto, el exceso de peso afecta al 61,4% de los hombres y al 47,6% de las mujeres.

El 7,6% de la población entre los 2 y los 17 años presenta obesidad. Si se consideran conjuntamente el sobrepeso y la obesidad, la prevalencia alcanza el 28,1% entre los niños y el 22,4% entre las niñas. Tras el descenso observado en 2023, el exceso de peso infantil vuelve a aumentar en 2025, especialmente entre los niños.

Por comunidades autónomas, Canarias registra el mayor porcentaje de población adulta con obesidad, con un 21,8%, seguida de Castilla-La Mancha (20,8%), Murcia (18,9%), Andalucía y Galicia (ambas con un 18,3%). También se sitúan por encima de la media nacional, del 17,2%, Aragón y Navarra, ambas con un 17,6%. Castilla y León iguala el promedio nacional, con un 17,2%.

Por debajo de la media, figuran Asturias y Cataluña (ambas con un 17,1%), Extremadura (16,9%), Melilla (16,8%), la Comunidad Valenciana (15,9%), la Comunidad de Madrid (15,6%), Baleares (14,9%), País Vasco (13,8%), Cantabria (13,7%) y Ceuta (13,4%). La Rioja presenta el porcentaje más bajo, con un 13,3%.