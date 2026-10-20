SEPAR alerta de que la exposición al humo ambiental del tabaco ha aumentado en España desde 2011

Archivo - Imagen de recurso de varias personas en la terraza de un bar. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición al humo ambiental del tabaco en España muestra una tendencia al alza después de los descensos registrados tras la aprobación de las leyes antitabaco de 2005 y 2010, según un nuevo estudio de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

El trabajo, publicado en 'Tobacco Control', analiza la evolución del tabaquismo pasivo entre 2005 y 2024 a partir de cuatro encuestas realizadas a muestras representativas de la población española.

Los resultados muestran que la prevalencia de exposición al humo ambiental del tabaco entre las personas no fumadoras descendió del 49,5 por ciento en 2005 al 21,3 por ciento en 2011. Sin embargo, en 2024 se situó en el 23,8 por ciento, lo que supone un incremento relativo del 11,7 por ciento respecto a 2011.

Según los autores, esta subida no alcanzó significación estadística, por lo que debe interpretarse como una tendencia observada y no como un aumento estadísticamente concluyente.

El análisis por entornos refleja también incrementos relativos entre 2011 y 2024: del 29,7 por ciento en los lugares de trabajo, del 15 por ciento en bares, restaurantes y otros espacios de ocio, del 12,7 por ciento en las escuelas y del 4,7 por ciento en los hogares. Estos cambios tampoco alcanzaron significación estadística.

Una de las novedades del estudio es la incorporación, en la encuesta de 2024, de preguntas específicas sobre la exposición en terrazas de hostelería y a las emisiones de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, incluidos los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado.

Cuando se incluye la exposición en terrazas, la prevalencia de exposición al humo ambiental del tabaco alcanza el 54,9 por ciento. Por otra parte, el 18,3 por ciento de las personas que no fuman ni consumen cigarrillos electrónicos o productos de tabaco calentado declara estar expuesto a los aerosoles emitidos por estos dispositivos. La cifra asciende al 38,2 por ciento cuando se incluye la exposición en terrazas.

Los datos también muestran que esta exposición está presente en el entorno escolar. Un 11,7 por ciento de los estudiantes no fumadores ni consumidores de estos dispositivos declaró estar expuesto a sus aerosoles. Este resultado debe interpretarse con cautela, dado que el análisis se basa en una muestra reducida de estudiantes.

Para el neumólogo y miembro del Área de Tabaquismo de SEPAR Carlos Jiménez los resultados ponen de manifiesto la importancia de mantener y reforzar las políticas de control del tabaquismo.

"Los avances conseguidos con las leyes antitabaco demostraron que las medidas de protección frente al humo ambiental del tabaco pueden reducir de forma muy importante la exposición de la población. Los datos más recientes nos obligan a prestar atención a las tendencias observadas y a adaptar las medidas de prevención a una realidad en la que conviven el tabaco convencional y nuevos dispositivos cuyos aerosoles también alcanzan a las personas que no los consumen", ha explicado.

POSIBLE FALTA DE AVANCES LEGISLATIVOS

El estudio señala que el aumento observado podría estar relacionado con factores como el cumplimiento insuficiente de las restricciones existentes y la falta de avances legislativos de gran alcance en los últimos años. No obstante, sus autores advierten de que el diseño de la investigación no permite atribuir los cambios observados exclusivamente a la evolución de la legislación.

Ante este escenario, SEPAR destaca la necesidad de reforzar el cumplimiento de las medidas de protección, ampliar los espacios libres de humo y adaptar la regulación a los nuevos productos de consumo, con especial atención a la protección de los menores y de las personas expuestas de forma involuntaria.