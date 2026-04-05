Los sueños inmersivos podrían ser la clave para sentir que has dormido profundamente: qué son y cómo conseguirlos

Archivo - Mujer durmiendo. - GORODENKOFF/ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los llamados "sueños inmersivos" son experiencias oníricas especialmente vívidas en las que la persona siente que está completamente "dentro" del sueño, con una alta carga sensorial, emocional y de realismo. En estos episodios, el cerebro no solo genera imágenes o escenas, sino que construye una experiencia muy integrada en la que el soñador puede percibirse como protagonista activo del entorno onírico.

Este tipo de fenómenos se enmarca principalmente en la fase de sueño REM, un periodo en el que, según la American Academy of Sleep Medicine (AASM) y otras sociedades científicas del sueño, la actividad cerebral presenta patrones similares a la vigilia, mientras el cuerpo permanece en un estado de atonía muscular. Durante esta fase es cuando se producen con mayor frecuencia los sueños más elaborados y emocionalmente intensos, aunque también pueden aparecer en otras etapas del sueño.

CUANDO SENTIRTE 'DENTRO' DEL SUEÑO CAMBIA CÓMO DESCANSAS

La clave para una buena noche de sueño no reside únicamente en su duración, sino también en la sensación subjetiva de haber dormido profundamente y sin interrupciones. Sin embargo, los fundamentos neuronales de esta percepción aún no se comprenden del todo.

Los sueños inmersivos, que conllevan un aumento de la actividad cerebral similar a la de la vigilia, provocan una mayor sensación de sueño profundo, según una investigación de la Escuela de Estudios Avanzados IMT de Lucca, Italia.

En concreto, los investigadores publican en 'PLOS Biology' que la sensación de sueño profundo no está determinada únicamente por la actividad cerebral de ondas lentas. Las investigaciones han demostrado que nuestra sensación de sueño profundo está relacionada con un cambio de ondas cerebrales de alta a baja frecuencia, lo que se cree que induce la inconsciencia.

QUÉ HAN VISTO EN EL CEREBRO DE 44 DURMIENTES

Al mismo tiempo, otros estudios indican que el sueño REM (sueño con sueños) también se percibe como profundo, a pesar de sus ondas cerebrales similares a las de la vigilia. Para caracterizar mejor los efectos del sueño REM en la percepción de la profundidad del sueño, los investigadores analizaron registros de EEG de 44 adultos que fueron despertados repetidamente durante el sueño no REM a lo largo de 4 noches.

El análisis demostró que los cambios de ondas rápidas a lentas se asociaban efectivamente con la sensación de sueño profundo. Sin embargo, esta relación se debilitó cuando los participantes informaron haber soñado, incluso si no recordaban su contenido. Por lo tanto, la profundidad percibida del sueño fue mayor después de soñar, a pesar de que este estado se asocia con actividad cerebral similar a la de la vigilia.

Específicamente, los sueños vívidos, extraños y emocionalmente intensos se asociaron con un sueño subjetivamente más profundo, mientras que los sueños abstractos, reflexivos y con metaconciencia se relacionaron con una sensación de sueño más superficial.

Estos hallazgos contradicen la visión tradicional de que la sensación de sueño profundo está regida únicamente por las ondas cerebrales lentas y la profundidad de la inconsciencia, y sugieren que los sueños perceptualmente inmersivos son lo que nos permite sentirnos bien descansados, incluso si no podemos recordar lo que soñamos.

Los autores añaden: "Ya sabemos que soñar va más allá de la fase REM y ocupa gran parte de la noche, pero su función sigue sin estar clara. Nuestro estudio sugiere que los sueños pueden influir en cómo experimentamos el sueño al sumergirnos en un mundo interior que nos desconecta del entorno externo".

POR QUÉ IMPORTA CÓMO SUEÑAS (Y NO SOLO CUÁNTO DUERMES)

Comprender cómo los sueños contribuyen a la sensación de sueño profundo abre nuevas perspectivas sobre la salud del sueño y el bienestar mental. Las alteraciones en los sueños (por ejemplo, una reducción en la riqueza o frecuencia de los mismos) podrían influir en cómo las personas perciben la profundidad o duración de su sueño y contribuir a la insatisfacción con la calidad del mismo.

"Este tipo de investigación es extraordinariamente exigente. Los estudios de despertares secuenciales requieren despertar a los participantes repetidamente durante varias noches y recopilar informes detallados en cada ocasión. Esto solo fue posible gracias a la dedicación, la perseverancia y la coordinación de un equipo de investigadores excepcional", concluyen los investigadores.

¿CÓMO SE PUEDEN FAVORECER LOS SUEÑOS INMERSIVOS?

Aunque no existe una forma garantizada de provocarlos, los especialistas en sueño y organizaciones como la American Academy of Sleep Medicine (AASM) y la National Sleep Foundation coinciden en que ciertos hábitos pueden aumentar la probabilidad de sueños más vívidos:

* Mantener horarios de sueño regulares, favoreciendo ciclos REM estables.

* Dormir entre 7 y 9 horas, ya que las fases REM son más largas en la segunda mitad de la noche.

* Reducir alcohol y sedantes, que pueden alterar la arquitectura del sueño y disminuir la calidad del REM.

* Mejorar la higiene del sueño (menos pantallas antes de dormir, ambiente oscuro y silencioso).

* Registrar los sueños al despertar, ya que la atención a los sueños puede aumentar su recuerdo y vividez.

* Gestión del estrés, ya que la ansiedad puede fragmentar el sueño y reducir la calidad del REM.