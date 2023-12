La fase REM y por qué si mojas la almohada después de dormir es que has descansado bien

MADRID, 2 Dic. (EDIZIONES) -

Dormir es muy importante para nuestra salud. Su privación absoluta nos conduce a la muerte en menos de cuatro semanas. Es una función del sistema nervioso caracterizada por ser necesaria, natural, y cíclica. Concretamente hay dos fases de sueño: la fase REM, sobre la que centramos este artículo, y la fase NO REM.

"A lo largo de una noche podemos tener varios ciclos o fases del sueño. En la primera mitad predomina el sueño no REM (75% del ciclo de sueño), y en la segunda mitad el sueño REM (25% restante, un porcentaje que desciende un poco más si se es anciano), que aparece por primera vez unos 90 minutos después de dormirse. Los ciclos de sueño se repiten a lo largo de la noche, aunque no hay dos noches iguales, por lo que se entra en sueño REM varias veces en una misma noche", revela en una entrevista con Infosalus el doctor Gerard Mayà.

El coordinador del grupo de trabajo de Trastornos del Movimiento y de la conducta durante el sueño e Hipersomnias de la Sociedad Española del Sueño (SES) cuenta que la fase REM es una fase específica del sueño, y que se define por tres aspectos: los ojos se mueven de forma rápida, hay movimientos oculares rápidos, de ahí su nombre ('rapid eye movement' o REM por sus siglas en inglés); la actividad cerebral es similar a la vigilia y de hecho es cuando soñamos más; el cuerpo está paralizado, sí se mueven ojos, el corazón late, pero no nos podemos mover o hacer grandes gestos.

A su vez, este neurólogo especialista en trastornos del sueño del Hospital Clìnic de Barcelona destaca que la fase REM tiene un papel importante en el desarrollo cerebral y, de hecho, apunta que cuando nacemos el 50% del tiempo que estamos durmiendo nos encontramos en fase REM, algo que va disminuyendo con la edad. "En los adultos representa un 20%, incluso en la senectud disminuye más", precisa. Al mismo tiempo, revela que la fase REM parece que puede tener un papel importante en la memoria, tanto para consolidar recuerdos, pero también a la hora de abordar otros pensamientos.

PRÁCTICAMENTE QUIETOS

Durante esta fase del sueño dice que las personas estamos casi paralizadas, aunque matiza que puede haber hay alguna excepción, algunos pequeños movimientos, como por ejemplo de los dedos de los pies, y se cree que esto podría ser importante para el desarrollo de las diferentes habilidades motoras.

Posteriormente, el doctor Mayà señala que podría tener un papel en la creatividad de la persona porque cuando soñamos, estos sueños vividos o conceptos en la fase REM se mezclan, mientras que estando despiertos no lo harían. Pone el ejemplo de que canciones como 'Let it be' de The Beatles dijeron sus compositores que se inspiraron en ellas en sus sueños.

A nivel emocional cree que también podría tener un papel la fase REM, ya que en el día a día tenemos experiencias traumáticas, pero con el paso del tiempo ya no nos afectan tanto. "Este mecanismo de que nos afecte menos puede relacionarse con la fase REM, de forma que cuando se reproducen estos recuerdos el neurotransmisor del estrés, la noradrenalina está en niveles bajos, y esto explica que se pueda quitar el componente emocional", aclara el neurólogo.

También el miembro de la Sociedad Española del Sueño mantiene que la fase REM tiene un papel regulador de la temperatura, y dependiendo de la que haya en una habitación la persona puede tener más o menos tiempo de fase REM: "Los mecanismos para regular la temperatura corporal durante la fase REM funcionan peor; de forma que si fuera hay más frío o calor, esto afectará más a nuestro organismo durante la fase REM".

LA BABA EN LA ALMOHADA Y LAS ERECCIONES

¿Amaneces con un charco de baba en la almohada? Eso es que se ha dormido bien y cuando se entra en fase de sueño REM el cuerpo queda en completo descanso, relajando absolutamente toda la musculatura del cuerpo menos la de los ojos. Así, este experto del Hospital Clìnic de Barcelona indica que es normal que durante esta fase del sueño al tener menos tono muscular pueda salir más saliva por la boca y caer en la almohada.

"Como hay más relajación muscular en la fase REM también hay más apneas durante la fase REM, que tienen lugar porque se colapsa la vía aérea, se pierde el tono muscular en este ciclo del sueño", añade, al tiempo que mantiene que es típico que haya erecciones nocturnas en esta fase del sueño.

Mientras, en la fase NO REM, el coordinador del grupo de trabajo de Trastornos del Movimiento y de la conducta durante el sueño e Hipersomnias de la Sociedad Española del Sueño indica que hay una menor actividad cerebral y el cuerpo no está tan paralizado como si lo está en la fase REM, y no hay estos movimientos oculares rápidos que sí caracterizan a la fase del sueño protagonista de este artículo.