Archivo - Chica adolescente mirando el móvil sentada en el sofá mordiéndose las uñas. - FCAFOTODIGITAL/ISTOCK - Archivo

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio ha revelado que comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo como arrancarse el pelo, pellizcarse y morderse las uñas pueden ser una fuente importante de angustia, especialmente entre los jóvenes que también han experimentado ansiedad, depresión y acoso escolar.

Investigadores, con el apoyo del Centro de Investigación Biomédica Oxford Health del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR), en Reino Unido, realizaron preguntas sobre comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo (BFRB, por sus siglas en inglés) a más de 5.400 estudiantes de entre 11 y 18 años, principalmente de Oxfordshire y Liverpool, como parte de la encuesta estudiantil OxWell.

A quienes habían experimentado BFRB se les preguntó en qué medida estos comportamientos les causaban malestar o angustia, con respuestas que iban desde "en absoluto" hasta "mucho".

Los datos, publicados en la revista 'BMJ Mental Health', mostraron que:

- El 58,5% de los jóvenes de la muestra reportaron al menos un trastorno de comportamiento repetitivo centrado en el cuerpo.

- El 13% experimentó estos comportamientos como una fuente importante de angustia (respondieron que les causaban "bastante" o "mucha" angustia o malestar).

- El comportamiento más comúnmente reportado fue morderse las uñas (43,6%), seguido de pellizcarse la piel (31,3%) y arrancarse el pelo (14,5%), y el 17,6% de quienes experimentan BFRB reportaron dos o más.

- Arrancarse el pelo y pellizcarse la piel se asociaron con niveles de angustia sustancialmente más altos que morderse las uñas (37% y 29% respectivamente frente al 11%).

- Las chicas y los jóvenes transgénero/con diversidad de género tenían muchas más probabilidades que los chicos de experimentar comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo y de considerarlos angustiantes. Alrededor de uno de cada cuatro jóvenes transgénero/con diversidad de género y una de cada seis chicas informaron haber experimentado BFRB angustiantes, en comparación con aproximadamente uno de cada dieciocho chicos.

- Más de un tercio de los jóvenes con ansiedad y depresión (34%) habían experimentado comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo angustiantes, al igual que el 27% de aquellos que habían sufrido acoso escolar.

Los investigadores también descubrieron que aproximadamente uno de cada cinco jóvenes que se identificaban como autistas o con TDAH reportaban comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo, una tasa que duplica la observada en quienes no presentaban estas afecciones. Esta diferencia se explicaba principalmente por mayores niveles de angustia emocional y experiencias de acoso escolar, más que por la neurodivergencia en sí.

La autora principal, la profesora Clare Mackay, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oxford, quien ha experimentado ella misma los BFRB, destaca que "estos hallazgos demuestran que los BFRB son comunes en los adolescentes y que están fuertemente asociados con el malestar emocional y la adversidad social".

"Este malestar a menudo pasa desapercibido porque este tipo de comportamientos rara vez se discuten en las escuelas, los servicios de salud o la sociedad en general, por lo que quienes los experimentan suelen tener poco apoyo", lamenta.

Los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo no son simplemente malos hábitos, advierten los autores, sino que a menudo son señales de que un joven está pasando por dificultades. Preguntar si alguien se arranca, se pellizca o se muerde alguna vez de una manera que le cause malestar puede dar pie a una conversación importante. Si reconocemos estos comportamientos a tiempo, tenemos muchas más posibilidades de ofrecer apoyo antes de que se arraiguen, aseguran.

La coautora, la profesora Polly Waite, subdirectora del Centro de Investigación de Mentes Emergentes de Oxford y codirectora del Centro de Investigación Biomédica del NIHR: Área de Salud Mental en el Desarrollo de Oxford Health, subraya que "esta investigación subraya la necesidad de un mejor apoyo para los jóvenes con trastornos de comportamiento repetitivo centrados en el cuerpo".

Advierte de que "la vergüenza y el estigma pueden dificultar que los jóvenes hablen sobre estos comportamientos o busquen ayuda. Necesitamos abrir el diálogo sobre los BFRB, combatir el estigma que los rodea y ayudar a los jóvenes a darse cuenta de que no están solos", sugiere.

Los datos proceden de la encuesta estudiantil de OxWell, que se realiza cada dos años. Los resultados se comparten con los centros educativos para fundamentar las políticas y prácticas, así como con las autoridades locales para orientar la oferta educativa y de salud mental, y para definir la política nacional en materia de educación y bienestar.

Estos hallazgos se suman a otro estudio cualitativo reciente que destaca el papel central de la vergüenza en jóvenes que se arrancan el cabello, publicado en la revista 'Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice'. Doce adolescentes participaron en entrevistas semiestructuradas, las cuales revelaron que la vergüenza era una emoción persistente que desencadenaba, mantenía y exacerbaba este comportamiento.