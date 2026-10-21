Solo el 36% de españoles relaciona la salud digestiva con el estrés o el estado de ánimo

Archivo - Microbiota intestinal. - ARTEMISDIANA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Solo el 36 por ciento de españoles relaciona la salud digestiva con el estrés o el estado de ánimo y solo el 14 por ciento afirma realizar actividades relacionadas con la salud mental para favorecer su bienestar digestivo, según se desprende de una encuesta europea de PrecisionBiotics, elaborada por Ipsos.

La médica de Atención Primaria, experta en microbiota y divulgadora de salud Sara Marín Berbell ha destacado la relación bidireccional entre la microbiota intestinal y el cerebro. "Como si fuese un grupo de WhatsApp, están en constante comunicación", ha subrayado durante la presentación de los resultados obtenidos en España, para los que se ha contado con la participación de 1.000 personas.

"Nuestra microbiota es un pueblecito y tenemos en ese pueblecito bacterias específicas que producen, por ejemplo, neurotransmisores, (...) que son como los mensajeros del cerebro", ha explicado para apuntar que esos neurotransmisores trasladan señales hacia el cerebro a través del nervio vago y, en dirección contraria, desde el cerebro al intestino, lo que genera distintos efectos.

"Cuando tú estás estresado, esas señales pueden llegar al intestino y alterar nuestra microbiota", ha ejemplificado para advertir de que el estrés altera la motilidad del intestino. En paralelo, cuando se padecen problemas digestivos, como inflamación, el nervio vago puede enviar la señal de inflamación al cerebro, desencadenando neuroinflamación y afectación psicológica, por lo que se puede percibir un aumento de ansiedad, estrés o niebla mental.

Igualmente, la relación entre cerebro y salud digestiva tiene repercusiones positivas cuando se cuidan. En este sentido, Marín ha señalado que dar un paseo después de comer ayuda a la secreción de serotonina, que favorece los movimientos intestinales y mejores digestiones. Asimismo, ha resaltado que tener una buena salud digestiva ayuda a estar más calmado, en paz y vital.

"Yo siempre digo, cuando vas a comer, haz tres cosas. Respira, inspira en cuatro, suelta en cuatro. El primer bocado, mastícalo 20 veces y espera 30 segundos al siguiente. Y no estés con el móvil o haciendo una actividad porque eso lo que hace es potenciar nuestro nervio bajo y ayudar a que funcione bien", ha destacado.

En lo que respecta a la alimentación, la experta ha advertido sobre el aumento de consumo de ultraprocesados, que no benefician a la microbiota, y el descenso de la ingesta de verduras. En esta línea, ha aconsejado incluir en la dieta verduras de colores y fibra, además de evitar el alcohol y las grasas. También ha enfatizado el papel de la vitamina D para el buen funcionamiento de la microbiota.

BRECHA ENTRE CONOCIMIENTO E IMPACTO

La encuesta, de la que Farmasierra ha presentado este miércoles los resultados nacionales, revela que solo dos de cada 10 españoles creen tener buenos conocimientos sobre salud digestiva, al tiempo que solo el 18 por ciento prioriza su salud digestiva en el día a día.

Esto contrasta con el hecho de que el 77 por ciento considera que la salud digestiva es muy o extremadamente importante para su bienestar, así como con la frecuencia de los síntomas digestivos, pues hasta el 87 por ciento de encuestados afirma haber experimentado al menos uno en el último año.

Los síntomas digestivos más comunes son los gases, que han experimentado el 39 por ciento en los últimos 12 meses, y las flatulencias (37%), seguidos de la hinchazón abdominal (36%), el estreñimiento ocasional (33%) y la diarrea ocasional (32%).

La encuesta advierte de que para más de la mitad de los afectados (53%), no son episodios aislados, sino que los han sufrido de forma recurrente durante más de un año. Además, el 57 por ciento asevera que tienen un impacto moderado o grave en su vida diaria.

Sara Marín ha achacado al ritmo de vida la falta de cuidado de la salud digestiva, aunque la población conozca su importancia. "La gente no es consciente, y no va a ser consciente hasta que pasen unos años, del desencadenante de no cuidar nuestra microbiota, nuestra alimentación en el día a día", ha aseverado.

"Todas las enfermedades están relacionadas con la microbiota", ha enfatizado la experta, que ha apuntado a la evidencia sobre Alzheimer y Parkinson. "Desde una herida de un dedo hasta una enfermedad autoinmune, como tenemos la enfermedad de Crohn", ha precisado para añadir que también se conocen efectos en autismo.

Por otra parte, los resultados revelan que los síntomas digestivos también afectan a los niños. El 67 por ciento de padres de menores de entre tres y 12 años que han experimentado síntomas digestivos percibe cierto impacto en su vida diaria y el 18 por ciento aprecia efectos en su capacidad de concentración.

PROBIÓTICOS, POCO COMPRENDIDOS

Marín ha subrayado el beneficio que aportan los probióticos para mantener en equilibrio la microbiota. Sin embargo, ha aseverado que los profesionales sanitarios "no estan aún concienciados" con la necesidad de prescribirlos.

En la población general, la encuesta revela que son conocidos, pero poco comprendidos. El 52 por ciento de usuarios de complementos alimenticios afirma tomar probióticos, el 56 por ciento de españoles ha oído hablar de ellos, pero no sabe realmente para qué sirven y solo un siete por ciento considera que está bien informado al respecto.

En este punto, destaca el papel del farmacéutico. En concreto, el 23 por ciento de los usuarios de probióticos señala que la recomendación de este profesional fue un factor decisivo para iniciar su consumo.

El presidente de Farmasierra, Tomás Ollero, ha hecho hincapié en la importancia de mantener la microbiota intestinal "en equilibrio" y ha puntualizado que tanto las bacterias buenas como las malas son necesarias. "La microbiota es importante porque la necesitamos. Si nos la quitan, nos morimos", ha aseverado.