Archivo - Sanitas recuerda que la sobredosificación de vitamina D puede provocar hipercalcemia y otras complicaciones - SANITAS - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía aseguradora Sanitas ha recordado que la sobredosificación de vitamina D puede provocar hipercalcemia y otras complicaciones relevantes, por lo que, si se confirma un déficit y se decide iniciar tratamiento, la suplementación debe pautarse y revisarse de forma periódica.

Según ha indicado, este es un riesgo descrito en alertas de farmacovigilancia, frente a lo que ha divulgado los síntomas de este déficit, ya que estos pasan desapercibidos durante semanas o meses. "Cuando aparecen debilidad muscular, dolor óseo o un deterioro funcional que no se explica por otras causas, conviene valorar el estado de salud en su conjunto y, si procede, revisar la vitamina D dentro de una evaluación clínica completa", ha explicado la directora médica de Sanitas Mayores, la doctora Miriam Piqueras.

En este contexto, desde la compañía han declarado que, en adultos, cuando es relevante, puede asociarse a osteomalacia, una alteración que se caracteriza por un debilitamiento progresivo del hueso y una mayor fragilidad muscular. En la práctica clínica, estos pueden confundirse con molestias habituales del invierno, como una sensación persistente de cansancio y una menor tolerancia al esfuerzo, lo que retrasa su identificación.

Por ello, han incidido en que el abordaje clínico requiere prudencia en el uso de pruebas y suplementos. El Ministerio de Sanidad ha recordado la necesidad de un uso racional tanto de las determinaciones analíticas como de la suplementación, y desaconseja su empleo sin indicación médica, por lo que la valoración puede resultar adecuada cuando existen síntomas o factores de riesgo, siempre bajo la supervisión de un profesional sanitario.

Mientras, en las personas mayores, esta decisión suele analizarse con mayor detenimiento debido a su posible impacto sobre el equilibrio, la movilidad y la autonomía. Además, con el paso de los años, disminuye la capacidad de la piel para producir vitamina D.

INTERVIENE EN LA ABSORCIÓN DEL CALCIO

Antes de la primavera, la reducción de la exposición a la radiación ultravioleta limita la capacidad del organismo para sintetizar vitamina D a través de la piel, lo que puede afectar a una parte de la población. La vitamina D interviene en la absorción del calcio y en el mantenimiento de la salud ósea y muscular, por lo que un déficit mantenido puede repercutir en la funcionalidad diaria.

"La síntesis cutánea de vitamina D depende de la radiación UVB, pero la exposición intencionada al sol sin protección no es una estrategia segura", ha confirmado, por su parte, la jefa del Servicio de Dermatología del madrileño Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, la doctora Cristina Villegas, que ha añadido que "el daño solar se acumula y el riesgo de cáncer de piel aumenta".

Por todo ello, Sanitas ha recomendado incorporar salidas al aire libre de forma regular durante las horas de luz; mantener el uso habitual de fotoprotección cuando corresponda; cuidar la alimentación y revisar la dieta con criterio profesional; prestar atención a señales persistentes, como debilidad muscular, dolor óseo y pérdida de fuerza; valorar la necesidad de analítica o suplementación solo bajo indicación médica y favorecer rutinas que mantengan la movilidad y la actividad física adaptada.