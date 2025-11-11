Un simple análisis de sangre podría detectar el cáncer en etapas tempranas y mejorar la supervivencia, según Harvard

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina (pruebas de detección precoz de múltiples tipos de cáncer) podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas, lo que permitiría a los pacientes recibir tratamiento en fases más tempranas, con mayor probabilidad de respuesta a las intervenciones, según investigadores de la Universidad de Harvard (Estados Unidos).

Los hallazgos se publican en línea en la revista 'Cancer' de Wiley, una publicación revisada por pares de la Sociedad Americana contra el Cáncer.

LA MAYORÍA DE LOS CÁNCERES SE DETECTAN TARDE

Actualmente, las pruebas de detección sistemática solo se recomiendan para cuatro tipos de cáncer, lo que significa que aproximadamente el 70% de los nuevos casos se detectan únicamente después de la aparición de los síntomas, a menudo en una fase avanzada cuando las tasas de supervivencia son menores. Las pruebas de detección precoz de múltiples tipos de cáncer ofrecen un enfoque revolucionario al detectar varios tipos de cáncer simultáneamente a partir de una sola muestra de sangre.

Para evaluar el impacto de una prueba de este tipo, los investigadores utilizaron datos epidemiológicos de la base de datos SEER (Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales) y desarrollaron un modelo de simulación de 14 tipos de cáncer, que representan casi el 80% de la incidencia y la mortalidad por cáncer. Los investigadores simularon la progresión de la enfermedad a 10 años en 5 millones de adultos estadounidenses de entre 50 y 84 años y evaluaron los efectos de incorporar una prueba anual de detección temprana de múltiples tipos de cáncer en sangre a la atención médica estándar.

El modelo estimó que, a lo largo de 10 años, las pruebas complementarias de detección precoz de múltiples tipos de cáncer conllevarían un aumento del 10% en los diagnósticos de estadio I, del 20% en los de estadio II, del 30% en los de estadio III y una disminución del 45% en los de estadio IV, en comparación con la atención estándar. Las mayores reducciones absolutas en los diagnósticos de estadio IV se observaron en los cánceres de pulmón, colorrectal y páncreas. Las mayores reducciones relativas se registraron en los cánceres de cuello uterino, hígado y colorrectal.

SIMULACIÓN EN CINCO MILLONES DE PERSONAS

"Nuestro análisis demuestra que los análisis de sangre para la detección de múltiples tipos de cáncer podrían revolucionar el control de esta enfermedad", subraya Jagpreet Chhatwal, doctor en filosofía, autor principal del estudio y director del Instituto de Evaluación de Tecnologías del Hospital General de Massachusetts y la Facultad de Medicina de Harvard.

"Al detectar los cánceres en una etapa más temprana, antes de que se diseminen, estas pruebas podrían mejorar la supervivencia y reducir la carga personal y económica que supone el cáncer", señala.