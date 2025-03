¿El semen, el nuevo oráculo de la longevidad? Estudio revela su impacto en el envejecimiento masculino

MADRID, 14 Mar. (EDIZIONES) -

La calidad del semen de los hombres está asociada con su longevidad según un estudio de casi 80.000 hombres de la Sociedad Europea de Reproducción Humana. La investigación fue dirigida por la doctora Lærke Priskorn, investigadora principal, y el doctor Niels Jorgensen, andrólogo jefe, ambos trabajando en el Departamento de Crecimiento y Reproducción del Hospital Universitario de Copenhague-Rigshospitalet, Copenhague, Dinamarca. Los resultados se publican en 'Embriología en Human Reproduction'.

El estudio siguió a los hombres durante hasta 50 años y descubrió que aquellos con un número total de espermatozoides móviles (espermatozoides que pueden moverse o "nadar") de más de 120 millones podían esperar vivir dos o tres años más que los hombres con un recuento total de espermatozoides móviles de entre 0 y 5 millones.

Este es el estudio más grande que examina el vínculo entre la calidad del semen y la mortalidad. Un comentario editorial que lo acompaña lo califica como una publicación "histórica" Para el trabajo se analizaron datos de 78.284 hombres a los que se les evaluó la calidad del semen entre 1965 y 2015 en el laboratorio público de análisis de semen de Copenhague debido a una infertilidad de pareja declarada.

Esto significa que la calidad del semen entre los hombres varió desde muy buena hasta aquellos sin esperma. La evaluación de la calidad del semen incluyó el volumen del semen, la concentración de esperma y la proporción de espermatozoides que eran móviles y tenían una forma normal. Durante el período de seguimiento, los investigadores utilizaron los datos contenidos en los registros nacionales daneses para ver cuántos hombres murieron por cualquier causa.

Durante este tiempo hubo 8.600 muertes, lo que representa el 11% de este grupo de hombres. De este grupo, 59.657 hombres proporcionaron muestras de semen entre 1987 y 2015, y para este grupo había más información disponible, incluido el nivel educativo como indicador del estatus socioeconómico y los diagnósticos registrados de afecciones médicas en los diez años anteriores a la entrega de una muestra.

Los investigadores ajustaron sus análisis para tener en cuenta la información adicional disponible sobre los hombres que dieron muestras desde 1987 en adelante, ya que eso podría afectar los resultados.

Priskorn recuerda: "Investigaciones anteriores han sugerido que la infertilidad masculina y la menor calidad del semen podrían estar asociadas con la mortalidad. Realizamos este estudio para probar la hipótesis y, al mismo tiempo, obtener una estimación absoluta de cuánto predice la calidad del semen la esperanza de vida de un hombre y para comprender si las enfermedades diagnosticadas antes de la evaluación de la calidad del semen podrían explicar parte de la asociación notificada.

Calculamos la esperanza de vida de los hombres en función de la calidad de su semen y descubrimos que los hombres con la mejor calidad podían esperar vivir dos o tres años más, en promedio, que los hombres con la peor calidad de semen. En términos absolutos, los hombres con un recuento total de células móviles de más de 120 millones vivían 2,7 años más que los hombres con un recuento total de células móviles de entre 0 y 5 millones.

Cuanto menor era la calidad del semen, menor era la esperanza de vida. Esta asociación no se explicaba por ninguna enfermedad en los diez años anteriores a la evaluación de la calidad del semen ni por el nivel educativo de los hombres.

Los investigadores sugieren que la mala calidad del semen puede ser un indicador de otros factores subyacentes que afectan tanto a la fertilidad como a la salud en general. Esto podría tener el potencial de detectar problemas de salud en el momento en que los hombres se someten a un análisis de la calidad del semen.

SE HA IDENTIFICADO A SUBGRUPOS DE HOMBRES CON MAYOR RIESGO

Por su parte, Jorgensen plantea: "Necesitamos comprender mejor la asociación entre la calidad del semen y la salud general de los hombres. Sin embargo, este estudio sugiere que podemos identificar subgrupos de hombres con una calidad del semen deteriorada que aparentemente están sanos cuando se evalúa su calidad del semen, pero que tienen un mayor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades más adelante en la vida.

"Por tanto, las evaluaciones de fertilidad, que suelen realizarse cuando los hombres son relativamente jóvenes, servirían como una oportunidad para detectar y mitigar los riesgos de otros problemas de salud a largo plazo. En el estudio actual, no analizamos si la mala calidad del semen estaba asociada con muertes más tempranas por causas específicas, como el cáncer o las enfermedades cardíacas, y esto es algo que estudiaremos en el futuro. Utilizando otros grupos de hombres, también intentaremos identificar biomarcadores relevantes que puedan identificar subgrupos de hombres con mayor riesgo. Esto es clave para iniciar estrategias de prevención pertinentes"

Una de las ventajas del estudio es su gran tamaño. Entre las limitaciones se incluyen la falta de información sobre los hábitos de salud; la evaluación de la salud de los hombres antes de la toma de muestras de semen se limitó a los diagnósticos obtenidos del Registro Nacional de Pacientes y sólo a los hombres que proporcionaron muestras a partir de 1987; y no fue posible distinguir entre los hombres que no tenían espermatozoides móviles debido a una obstrucción en sus vías genitales y los que no tenían espermatozoides móviles por otras razones.