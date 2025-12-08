El secreto de los 9 minutos: Cómo andar más en el viaje al trabajo sin alargar el tiempo total (y no llegar más tarde)

Archivo - Mujer andando por la calle mientras habla por el móvil. - FREEMIXER/ISTOCK - Archivo

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de prueba de concepto ha revelado cómo incorporar más caminatas en los viajes al trabajo en transporte público puede mejorar la salud sin agregar tiempo de viaje extra.

El estudio, parte del Proyecto 'Más Caminatas' del profesor Jonathan Rabinowitz y realizado en colaboración con el Centro Israelí de Investigación de Transporte Inteligente (ISTRC), analizó las posibles rutas de desplazamiento para más de 2100 empleados que viajaban a la Universidad Bar-Ilan.

Al aumentar los umbrales de distancia a pie en la planificación de viajes, los investigadores descubrieron que la mayoría de los viajeros podrían beneficiarse de un promedio de nueve minutos de caminata, sin aumentar el tiempo total de viaje.

"Esto significa que pueden salir de casa a la misma hora, llegar al trabajo a la misma hora y caminar más durante el trayecto --destaca el profesor Rabinowitz, de la Escuela de Trabajo Social Weisfeld de Bar-Ilan--. Es un cambio sencillo con importantes beneficios".

Se ha demostrado que una caminata rápida de 20 minutos al día reduce el riesgo de muerte prematura hasta en un 25 %. Por lo tanto, integrar la caminata en los desplazamientos diarios puede ser una forma práctica y sostenible de fomentar la actividad física, especialmente para quienes tienen dificultades para encontrar un hueco en sus apretadas agendas.

La idea del estudio surgió de la experiencia personal del profesor Rabinowitz al ayudar a su hijo a recuperarse de una lesión. "Vimos el impacto que pueden tener los pasos pequeños y constantes. Esto nos llevó a preguntarnos: ¿Qué pasaría si nuestros mapas diarios nos impulsaran a caminar un poco más?", explica.

El estudio, denominado 'Hackeando las Apps de Mapas para el Transporte Activo', exploró la sustitución de la preferencia predeterminada de "caminar menos" en las apps de navegación por la opción de "caminar más". El equipo descubrió que, contrariamente a lo que se suele pensar, caminar más no necesariamente aumenta los tiempos de desplazamiento, e incluso, en algunos casos, los reduce.

La investigación, publicada en la revista 'BMC Public Health', representa la primera fase de una iniciativa nacional más amplia para promover la caminata mediante una planificación inteligente del transporte. El estudio en curso ahora consiste en proporcionar a los usuarios orientación sobre cómo aumentar la caminata mediante aplicaciones de transporte existentes y medir cómo esto afecta su comportamiento.