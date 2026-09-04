Un riñón de cerdo modificado genéticamente mantiene 271 días sin diálisis hasta recibir un trasplante humano

Archivo - Un equipo clínico del NYU Langone Health (Estados Unidos) ha conseguido transferir riñones de cerdos a un hombre en muerte cerebral. - JOE CARROTTA - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La falta de órganos obliga a miles de pacientes con enfermedad renal terminal a permanecer durante meses o años a la espera de un trasplante. La diálisis permite mantenerlos con vida mientras llega un órgano compatible, pero no sustituye las ventajas de un riñón trasplantado. En los últimos años, los xenotrasplantes han empezado a explorar una alternativa: utilizar órganos de animales modificados genéticamente para hacerlos compatibles con el organismo humano.

Investigadores del Hospital General de Massachusetts Brigham (Estados Unidos) informan del mayor tiempo de supervivencia sin diálisis de un ser humano vivo con enfermedad renal terminal tras un trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente.

En enero de 2026, Tim Andrews, quien había recibido un riñón de cerdo modificado genéticamente en enero de 2025, se convirtió en receptor de un riñón humano. Un nuevo artículo del Mass General Brigham, publicado en 'The Lancet', detalla la experiencia de Andrews y cómo el xenotrasplante podría salvar la brecha entre la insuficiencia renal terminal y un trasplante humano, permitiendo que un paciente evite la diálisis mientras tanto.

UN RIÑÓN DE CERDO QUE FUNCIONÓ DESDE EL PRIMER DÍA

Los autores informan que Andrews, quien tenía 66 años al momento del xenotrasplante, vivió con éxito con el riñón modificado genéticamente durante 271 días -durante los cuales no necesitó diálisis- antes de recibir un riñón humano de un donante. Su caso representa la supervivencia más prolongada sin diálisis después de un xenotrasplante de riñón porcino en un ser humano vivo y la primera transición a un trasplante de riñón humano.

"La escasez de órganos es la mayor crisis que enfrentamos actualmente en el campo de los trasplantes", contextualiza el autor principal, el doctor Leonardo Riella, del Centro de Ciencias de Trasplantes y la División de Nefrología del Hospital General de Massachusetts Brigham.

"Sabemos que la mejor opción de tratamiento para los pacientes con enfermedad renal terminal que han desarrollado insuficiencia renal es el trasplante, pero simplemente no contamos con suficientes órganos humanos para trasplantar de manera oportuna", explica.

Según señala, su visión es que "el xenotrasplante podría ayudar a solucionar esta deficiencia, inicialmente como un puente para que los pacientes dejen la diálisis mientras esperan un riñón de donante humano y, potencialmente, una vez que establezcamos su seguridad y durabilidad a largo plazo, como una terapia definitiva por derecho propio".

El primer trasplante de riñón porcino a un receptor humano vivo tuvo lugar en 2024 en el Hospital General de Massachusetts. El paciente sobrevivió 52 días antes de fallecer por causas cardíacas no relacionadas con el trasplante. Ningún estudio previo ha documentado la supervivencia del xenoinjerto más allá de dos meses, un "puente" exitoso para la recepción de un órgano humano, ni los mecanismos que conducen al fallo tardío del xenoinjerto en receptores vivos.

Andrews recibió un riñón de cerdo modificado genéticamente bajo una solicitud de acceso ampliado a un fármaco experimental (AINE) de la FDA. Posteriormente, se le realizó un seguimiento para evaluar la función renal, el rechazo, el desarrollo de anticuerpos y la posible transmisión de la infección porcina a la humana. El riñón funcionó de inmediato.

EL FALLO TARDÍO DEL ÓRGANO REVELA EL RETO QUE AÚN QUEDA

Un episodio inicial de rechazo mediado por células T se resolvió con el tratamiento, no se detectó transmisión de patógenos porcinos y el paciente pudo prescindir de la diálisis durante 271 días.

Tras aproximadamente seis meses, se redujo la inmunosupresión debido a una infección. Posteriormente, el xenotrasplante desarrolló daño microvascular e inflamación que progresaron hasta la insuficiencia orgánica. El paciente recibió entonces un riñón humano de donante fallecido, con función inmediata del injerto y sin evidencia de sensibilización durante el seguimiento.

Los hallazgos ilustran tanto el potencial como las áreas de mejora de los xenotrasplantes como puente para pacientes que esperan un riñón humano. Es importante destacar que la lesión microvascular en el riñón porcino tiene implicaciones para el desarrollo de estrategias inmunosupresoras, la ingeniería genética del donante y el seguimiento en futuros estudios clínicos de trasplante.