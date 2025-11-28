Revelan un mecanismo que puede ser la base de síntomas similares a la depresión y la ansiedad

Archivo - Adolescente, depresión, tristeza - SDOMINICK/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

En un nuevo artículo, investigadores de la Universidad Médica del Sur (China) han explorado la relación entre la señalización del trifosfato de adenosina (ATP) y la depresión y la ansiedad con ratones macho. Sus conclusiones, recogidas en 'JNeurosci' revelan un mecanismo molecular que puede ser la base de síntomas similares a la depresión y la ansiedad.

Cabe contextualizar que el ATP es una molécula que no solo proporciona energía, sino que también facilita la comunicación entre neuronas. Los investigadores se centraron en la señalización del ATP en el hipocampo, una región cerebral implicada en la depresión.

Los ratones macho con mayor probabilidad de presentar síntomas depresivos y ansiosos tras un estrés prolongado presentaron niveles más bajos de ATP y una expresión reducida de una proteína implicada en la liberación de ATP (conexina 43). Cuando el equipo de investigación suprimió o eliminó genéticamente la conexina 43 en las células liberadoras de ATP de otro grupo de ratones, esto por sí solo provocó comportamientos depresivos y ansiosos y redujo los niveles de ATP. En resumen, en ratones con estrés, la restauración de la conexina 43 en el hipocampo normalizó los niveles de ATP y mejoró los resultados conductuales.

Los investigadores resumen: "Esta es la primera evidencia directa de que la liberación deficiente de ATP en [una región del] hipocampo impulsa comportamientos similares a la depresión y la ansiedad, lo que revela una vía molecular compartida [para estas afecciones]". También enfatizan que los hallazgos que vinculan la conexina 43 con este mecanismo apuntan a una posible diana terapéutica para la depresión y la ansiedad cuando se presentan simultáneamente. Cabe destacar que los investigadores planean evaluar a ambos sexos en futuros estudios.