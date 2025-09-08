La depresión podría estar saboteando tu capacidad de evitar el dolor sin que lo notes

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La depresión y la ansiedad a menudo se caracterizan por una búsqueda de recompensa y una evitación alteradas, respectivamente. Sin embargo, se sabe menos sobre la relación entre los síntomas depresivos y las conductas de evitación específicas.

DEPRESIÓN Y ANSIEDAD: ALTERACIONES EN LA BÚSQUEDA DE RECOMPENSAS

Expertos de la Universidad de Columbia Británica (Canadá) han analizado cómo si bien se sabe que la depresión altera la forma en que las personas buscan recompensas, a la inversa, no está tan claro si los síntomas depresivos influyen en cómo aprenden a evitar eventos desagradables y no gratificantes.

En concreto, Ryan Tomm y colaboradores, esclarecen en un artículo de 'eNeuro' la relación entre la depresión y el aprendizaje. Este trabajo reunió a investigadores con experiencia en áreas preclínicas, cognitivas y clínicas, fortaleciendo las conexiones entre campos para comprender mejor los mecanismos de la depresión.

Los investigadores desarrollaron una tarea conductual para voluntarios del estudio, basada en investigaciones con roedores, que implica que los participantes escuchen sonidos mientras miran una pantalla con señales visuales que señalan los sonidos venideros.

NUEVO ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA BRITÁNICA SOBRE DEPRESIÓN Y APRENDIZAJE

Los participantes aprendieron a evitar sonidos desagradables ya sea respondiendo activamente o reteniendo las respuestas a las señales. De una muestra de 465 participantes con una amplia gama de síntomas depresivos, de leves a graves, los investigadores encontraron que las personas con síntomas más graves tuvieron dificultades para aprender a evitar activamente los sonidos aversivos en comparación con aquellos con síntomas menos graves.

Sin embargo, una vez que aprendieron la tarea, su capacidad para evitar activamente los sonidos desagradables coincidió con aquellos con menos síntomas. Por lo tanto, según los autores, los síntomas depresivos pueden interferir específicamente con el aprendizaje para evitar activamente los eventos desagradables, en lugar de con la evitación en general.

SÍNTOMAS DEPRESIVOS Y DIFICULTADES PARA EVITAR EVENTOS DESAGRADABLES

"Lo que aún desconocemos", matiza Tomm, "es cómo los síntomas depresivos afectan la evitación cuando las personas continúan aprendiendo tras dominar una tarea de evitación, o en situaciones más complejas donde no está clara la mejor manera de evitar algo. A medida que exploramos activamente estas cuestiones, esperamos que nuestro trabajo nos permita comprender mejor cómo la depresión influye en la conducta de evitación en diferentes contextos", augura.