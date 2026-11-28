Archivo - Mujer duchándose con una sonrisa. - SLAVICA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 28 Nov. (EDIZIONES) -

La 'norma' es ducharse a diario e incluso muchas personas lo hacen más de una vez al día pero, ¿sabías que la frecuencia de la ducha debería depender de cuánto sudamos, de la actividad física, de la época del año, y del tipo de piel? Aunque también importa cómo nos duchamos. El agua muy caliente, los jabones agresivos y frotar en exceso pueden debilitar la barrera protectora de la piel y favorecer la sequedad, el picor, y la irritación.

Por eso, repasamos cuánto debería durar una ducha, qué temperatura del agua conviene, y qué zonas del cuerpo requieren higiene diaria aunque ese día no nos duchemos. Así, y desde el punto de vista dermatológico, la doctora Joana Cruañes, dermatóloga en HLA San Carlos, desvela la pregunta del millón: ¿Es realmente necesario ducharse todos los días o responde más a una convención social que a una necesidad?

Tal y como afirma esta experta, no es imprescindible ducharse todos los días ya que, según explica, en gran medida, la ducha diaria responde a una convención social y cultural. “Desde el punto de vista dermatológico, lo importante es mantener una higiene adecuada sin alterar la barrera cutánea. La frecuencia debe adaptarse a las necesidades de cada persona”, asevera.

Es más, mantiene durante una entrevista en exclusiva con Europa Press Salud Infosalus que no existe una frecuencia universal, sino que, en general, ducharse a diario o en días alternos puede ser adecuado, dependiendo de cada persona. “En verano, en la zona en la que vivimos, si hacemos deporte o sudamos mucho necesitaríamos ducharnos con mayor frecuencia. En cambio, las personas mayores, con piel seca o atópica, pueden beneficiarse de duchas menos frecuentes”, insiste la doctora Cruañes.

CÓMO DEBE SER LA DUCHA IDEAL PARA UN DERMATÓLOGO

Pero también le preguntamos a la doctora Joana Cruañes cómo debe ser esa ducha ideal para un dermatólogo, con el objetivo siempre de cuidar de nuestra piel, recordando que “los errores más frecuentes que cometemos en la ducha son utilizar agua demasiado caliente, abusar del jabón, frotar en exceso, y olvidarnos de hidratar la piel al finalizar”.

Es por ello por lo que mantiene que una ducha ideal debería constar de:

·5-10 minutos de duración.

·Agua tibia.

·Emplear limpiadores suaves, preferiblemente sin perfumes, syndet y con un PH respetuoso con la piel.

·No es necesario utilizar esponjas, ni exfoliarse a diario; de hecho, pueden resultar irritantes.

·Aplicar crema hidratante después de la ducha, especialmente en pieles secas, idealmente con la piel todavía ligeramente húmeda.

CUIDADO CON EL EXCESO DE HIGIENE, Y CON DUCHARNOS POCO

Ahora bien, ¿y qué sucede si mantenemos un exceso de higiene?, ¿cuáles son las consecuencias sobre la piel? Según nos aclara, puede alterar la barrera cutánea y eliminar parte de los lípidos que protegen nuestra piel. “Esto favorece la sequedad, el picor y la irritación. Las personas con dermatitis atópica, piel sensible, o xerosis, así como las personas mayores, son especialmente vulnerables”, mantiene esta experta de HLA San Carlos.

Y ya, en el lado contrario, si nos duchamos poco, e incluso pasamos varios días sin ducharnos, ¿qué pasaría en nuestra piel, es contraproducente? Esta experta nos aclara que no tiene por qué provocar un problema de salud en una persona sana esta situación, si bien afirma que sí puede favorecer la acumulación de sudor, de sebo, y de células muertas, así como el mal olor.

“En determinadas circunstancias también puede aumentar el riesgo de infecciones. Es importante mantener una higiene diaria de axilas, ingles, genitales externos, pies, y pliegues cutáneos”, apostilla esta dermatóloga.