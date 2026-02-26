Químicos 'para siempre' (PFAS) y envejecimiento biológico: el estudio que apunta a un mayor riesgo en hombres

Archivo - Hombre comiendo sano. - MILAN MARKOVIC/ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las sustancias químicas “para siempre”, o PFAS, han pasado de ser un problema invisible en sartenes, ropa y envases a convertirse en una preocupación directa para nuestra salud. Ahora, un nuevo estudio sugiere que algunos de estos compuestos podrían acelerar el envejecimiento biológico, especialmente en hombres de mediana edad.

Investigadores de la Universidad Jiao Tong de Shanghái han analizado muestras de sangre y relojes epigenéticos en cientos de personas para entender cómo se relaciona la exposición a PFAS con la edad biológica del organismo. Sus resultados vuelven a poner el foco en estos “químicos eternos” y en la necesidad de revisar qué alternativas se están utilizando hoy en productos de consumo e industriales.

QUÉ SON ESTAS SUSTANCIAS QUÍMICAS POR QUÉ ESTÁN EN TODAS PARTES

Ciertas sustancias químicas para siempre, como el ácido perfluorononanoico (PFNA) y el perfluorooctanosulfonamida (PFOSA), parecen acelerar el envejecimiento biológico, siendo los hombres de mediana edad el grupo más vulnerable, según un trabajo de la Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghái (China), publicado en 'Frontiers in Aging'.

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), conocidas comúnmente como "sustancias químicas permanentes", son una clase de miles de sustancias químicas sintéticas que se utilizan a menudo en recubrimientos antiadherentes, telas resistentes al agua, espumas ignífugas, envases de alimentos, productos de limpieza y plásticos.

Contienen enlaces moleculares excepcionalmente fuertes, lo que dificulta su descomposición. La contaminación por PFAS es cada vez más detectable en el agua, el suelo y los tejidos de los organismos, y algunas se han relacionado con cánceres, obesidad, infertilidad y desequilibrios hormonales en humanos.

Algunos PFAS tradicionales, como el ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS), el ácido perfluorooctanoico (PFOA) y el sulfonato de perfluorohexano (PFHS), ya han sido objeto de eliminación a nivel mundial en virtud del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes de 2001. Sin embargo, desde entonces han llegado al mercado nuevos PFAS, por ejemplo, para su uso en aplicaciones emergentes como los centros de datos de IA.

"Aquí demostramos que ciertas sustancias químicas para siempre, como el ácido perfluorononanoico (PFNA) y el perfluorooctanosulfonamida (PFOSA), parecen acelerar el envejecimiento biológico, siendo los hombres de mediana edad el grupo más vulnerable", destaca el doctor Xiangwei Li, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghái (China) y autor correspondiente del estudio.

ASÍ HAN MEDIDO EL IMPACTO DE LOS PFAS EN EL CUERPO

"Estos hallazgos sugieren que algunas alternativas más nuevas a los PFAS no son necesariamente reemplazos de bajo riesgo y merecen una atención seria en lo que respecta a su impacto ambiental", añade el investigador.

Li y sus colaboradores utilizaron datos públicos de un grupo representativo a nivel nacional, seleccionado aleatoriamente, de 326 mujeres y hombres mayores, inscritos en 1999 y 2000 a través de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de EEUU. Cada uno donó una muestra de sangre, en la que el personal de NHANES midió la concentración de 11 PFAS.

También se midió el metiloma del ADN (un marcador epigenético que regula la expresión génica) en las células sanguíneas. Cada participante completó un cuestionario que informaba sobre variables demográficas y socioeconómicas, así como sobre factores de estilo de vida.

Los investigadores incorporaron estos datos del metiloma del ADN al algoritmo de 12 "relojes epigenéticos" más antiguos y recientemente desarrollados para estimar la edad biológica de cada participante. Estudios previos de NHANES han demostrado que las concentraciones más altas de PFAS en sangre tienden a estar asociadas con un envejecimiento biológico más rápido, posiblemente debido a un aumento de la inflamación.

Así, demostraron que tanto el PFNA como el PFOSA estaban presentes en la sangre del 95% de los participantes. Cabe destacar que concentraciones más altas de PFNA y PFOSA fueron fuertes predictores de un envejecimiento epigenético más rápido en hombres de entre 50 y 64 años, pero no en mujeres.

El PFNA y el PFOSA se inventaron en las décadas de 1950 y 1960 y hoy en día se utilizan comúnmente en productos de consumo e industriales por sus propiedades repelentes al agua, la grasa y las manchas, así como por su resistencia al calor y la corrosión. Se ha demostrado que son persistentes y bioacumulables, con efectos tóxicos para la salud.

Otros PFAS encontrados en al menos el 85% de los participantes fueron ácido 2-(N-etil-perfluorooctano sulfonamido) acético (EPAH), ácido 2-(N-metil-perfluorooctano sulfonamido) acético (MPAH), PFOS, PFOA y PFHS.

QUÉ PUEDEN HACER LAS AUTORIDADES… Y QUÉ PUEDES HACER TÚ

Las concentraciones generales de PFAS no difirieron entre mujeres y hombres ni entre clases de edad, ni hubo asociación entre las concentraciones de EPAH, MPAH, PFHS, PFOA o PFOS y la edad biológica. Los autores concluyeron que los efectos de los productos químicos permanentes sobre el envejecimiento epigenético y biológico dependen del compuesto y que las regulaciones deberían mirar más allá de los PFAS tradicionales y cubrir también el PFNA y el PFOSA.

"La mediana edad es una etapa biológicamente sensible en la que el cuerpo se vuelve más susceptible a los factores estresantes relacionados con la edad, lo que podría explicar por qué este grupo responde con mayor intensidad a la exposición a sustancias químicas", explica el doctor Ya-Qian Xu, de la Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghái (China), primer autor del estudio.

Li agrega: "Sospechamos que los hombres pueden tener un mayor riesgo porque los marcadores de envejecimiento que analizamos están fuertemente influenciados por factores del estilo de vida como el tabaquismo, que pueden agravar los efectos dañinos de estos contaminantes".

Cabe recordar que Francia prohibió recientemente el uso de todos los PFAS en ropa y cosméticos, mientras que la UE está considerando una prohibición similar para usos específicos.

"Mientras tanto, para reducir el riesgo, se puede intentar limitar el consumo de alimentos envasados y evitar calentar en el microondas los envases de comida rápida. De cara al futuro, estamos modelando activamente cómo interactúan los PFAS con otros contaminantes comunes, ya que necesitamos comprender los riesgos acumulativos para la salud de estas mezclas químicas", finaliza Li.