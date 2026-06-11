¿Puede una dieta baja en calorías durante cinco días mejorar la salud de tus encías? Esto dice un nuevo estudio

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MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La periodontitis, una forma grave de enfermedad de las encías, afecta a millones de personas en todo el mundo y se ha relacionado con otros problemas de salud, como enfermedades cardíacas y diabetes.

Si bien el tratamiento estándar se centra en la limpieza de las zonas infectadas alrededor de los dientes, investigadores están explorando cada vez más si la dieta puede influir en la mejora de los resultados.

LA DIETA ENTRA EN JUEGO EN LA ENFERMEDAD PERIODONTAL

Un nuevo estudio del King's College de Londres (Reino Unido) destaca la importancia de las modificaciones en el estilo de vida, junto con el control de la placa bacteriana, para el manejo de la enfermedad periodontal. En concreto, se ha observado que las personas que siguen una dieta baja en calorías a corto plazo pueden presentar marcadores reducidos de inflamación asociados con la enfermedad periodontal. Este estudio se publica en la revista 'Journal of Clinical Periodontology' (JCP).

Si bien el ayuno se ha relacionado con una menor inflamación en el cuerpo, este es el primer estudio que establece una relación también con la enfermedad periodontal. Los hallazgos ofrecen nuevas perspectivas sobre cómo la salud bucal y la salud general están estrechamente interconectadas.

Giuseppe Mainas, primer autor del estudio y miembro del King's College de Londres, comenta: "Nuestro estudio sugiere que las modificaciones en el estilo de vida podrían ser importantes, además del cepillado dental adecuado, para los pacientes".

El estudio incluyó a 28 pacientes de distintos hospitales de España, divididos en dos grupos: aquellos que siguieron una dieta restrictiva de cinco días, frente a un grupo de control que continuó con su dieta habitual.

Los pacientes que ayunaron consumieron 1.100 calorías durante dos días y luego 750 calorías durante tres días. El sexto día, aumentaron gradualmente su ingesta calórica con alimentos blandos, y para el séptimo día, su dieta volvió a la normalidad. Este procedimiento se repitió tres veces en seis meses, y los pacientes manifestaron que la dieta les resultó fácil de seguir.

Tras seis meses, se analizaron muestras de sangre y de líquido crevicular gingival de los pacientes, un líquido que proviene del pequeño espacio entre el diente y la encía y que ayuda a mantener las encías sanas y a combatir los gérmenes.

Quienes ayunaron presentaron marcadores de inflamación reducidos en muestras de sangre y tejido gingival en comparación con quienes mantuvieron su dieta habitual, incluyendo niveles más bajos de proteína C reactiva, un indicador general de inflamación en el organismo. El grupo que ayunó también presentó una menor cantidad de moléculas relacionadas con la inflamación específicamente en las encías, en comparación con el grupo de control.

POSIBLES EFECTOS DEL AYUNO EN EL ORGANISMO Y EL MICROBIOMA ORAL

El autor principal, el profesor Luigi Nibali, del King's College de Londres, declara: "Puede haber múltiples razones por las que el ayuno sea beneficioso para los pacientes con enfermedad periodontal. El ayuno reduce el estrés oxidativo en el cuerpo, una causa común de inflamación, que puede dañar las células y el ADN".

"El consumo de alimentos ricos en calorías y carbohidratos refinados, por ejemplo en pasteles y galletas, también puede causar inflamación; por lo tanto, restringir estos alimentos también reduce el estrés oxidativo en el cuerpo. También es posible que el ayuno tenga efectos beneficiosos sobre el microbioma, la comunidad de bacterias del cuerpo que contribuyen a mantenerlo sano. Sin embargo, se necesitan más investigaciones para confirmar esta relación", exponen los autores.

En el futuro, podrían investigarse enfoques dietéticos como las dietas que imitan el ayuno como métodos complementarios a las terapias convencionales para la enfermedad periodontal, como la limpieza profesional y el apoyo a la higiene bucal.

Los autores añaden: "Ahora que hemos establecido esta relación, nos gustaría realizar un estudio más amplio antes de incorporarla, potencialmente, al tratamiento de la enfermedad periodontal en el futuro. Puede haber pacientes para quienes restringir ciertos alimentos sea peligroso, como aquellos con diabetes, por lo que el asesoramiento deberá dirigirse a grupos de pacientes específicos. Actualmente estamos investigando cómo podríamos implementar estos beneficios en grupos de alto riesgo que no puedan ayunar".

El estudio se basa en una investigación de larga data del King's College de Londres sobre la relación entre la enfermedad periodontal y la salud en general. El año pasado, investigadores del King's descubrieron que seguir la dieta mediterránea reduce la enfermedad periodontal y que un tratamiento dental exitoso reduce los riesgos de diabetes y enfermedades cardíacas.