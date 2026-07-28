Psicólogos alertan de que incertidumbre por incendios puede dejar secuelas y piden no olvidar salud mental de bomberos

Vista general del pabellón del Centro Deportivo y Cultural La Marazuela, en Las Rozas, condicionado como punto de acogida para los vecinos evacuados por los incendios forestales. - AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid ha subrayado la importancia de prestar atención psicológica desde los primeros momentos de una emergencia como la provocada por los incendios forestales que afectan a la Sierra Oeste, al advertir de que el miedo, la incertidumbre y las pérdidas sufridas por los afectados pueden derivar en secuelas emocionales si no se interviene de forma precoz.

Así lo ha explicado en una entrevista con Europa Press la decana del Colegio y coordinadora del dispositivo de atención psicológica en los centros de acogida, Timanfaya Hernández, quien ha señalado que "cualquier situación de esta carga de incertidumbre y temor que supone enfrentarse a una pérdida provoca una enorme sensación de vulnerabilidad".

En este sentido, ha indicado que los profesionales están atendiendo principalmente a personas con síntomas de estrés, ansiedad y angustia asociados a las pérdidas sufridas, aunque ha precisado que "eso no significa que vayan a desarrollar un trastorno psicológico como tal".

"Precisamente la intervención psicológica en estas situaciones de crisis y poder identificar de manera adecuada a las personas en estas fases tan vulnerables es absolutamente necesario y prioritario para evitar situaciones más complejas en un futuro", ha recalcado.

La atención se presta tanto a adultos como a familias y menores, pero también a los propios profesionales que participan en la emergencia, como bomberos, agentes de la Guardia Civil, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), voluntarios y otros intervinientes.

"Son especialistas, pero no dejan de ser personas. Muchas veces nos olvidamos de que también es muy importante cuidar la salud psicológica de quienes están en primera línea, porque el cansancio y enfrentarse continuamente a estas situaciones también provoca un importante desgaste emocional", ha apuntado.

Actualmente, el dispositivo mantiene de forma permanente un equipo de seis psicólogos que cubre la atención las 24 horas en los centros de acogida, mientras que otros equipos itinerantes, integrados por dos profesionales, acompañan a las Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid en distintos municipios entre las 8.00 y las 20.00 horas.

PROCESOS DE DUELO

Hernández ha incidido en que muchas de las personas afectadas afrontan auténticos procesos de duelo tras perder sus viviendas o sus animales, una situación que suele ir acompañada de sentimientos de culpa. "Ese sentimiento de culpa por la pérdida de los animales o por pensar qué se podría haber hecho es absolutamente normal dentro de estas circunstancias", ha explicado.

Por ello, ha insistido en que resulta "fundamental" trabajar cuanto antes sobre estos síntomas, ya que el impacto emocional de la catástrofe "va a acarrear secuelas" y una intervención temprana favorece la recuperación y reduce el riesgo de complicaciones posteriores.

La decana ha aprovechado también para reclamar un mayor refuerzo de los recursos de atención psicológica integrados en los dispositivos de Protección Civil y de respuesta ante emergencias.

"Cada vez la sociedad es más consciente de la importancia de cuidar la salud psicológica y de atenderla en el momento adecuado, pero todavía es necesario seguir dando visibilidad a esta labor e incrementar la presencia de psicólogos en estos equipos", ha señalado.

Finalmente, Hernández ha agradecido el trabajo desarrollado por todos los servicios de emergencia y por los psicólogos voluntarios que participan en el dispositivo. "Cuidar la salud psicológica es fundamental. La salud mental también se construye en los momentos difíciles y estaremos donde haga falta para atender a las personas que lo necesiten", ha concluido.

El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid activó, en colaboración con la Comunidad de Madrid, dispositivos de atención psicológica para asistir a las personas afectadas por los incendios forestales de la Sierra Oeste.

Los equipos, coordinados con el SUMMA y las Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano, están integrados por más de 40 profesionales especializados en intervención en crisis que ofrecen Primeros Auxilios Psicológicos en albergues temporales, centros de acogida y otros espacios habilitados para la población evacuada.