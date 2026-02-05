La prueba del VPH en la sangre menstrual podría ser una "alternativa sólida" al cribado cervical

Archivo - Mujer dolor de regla. - BYMURATDENIZ/ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La prueba del virus del papiloma humano (VPH) en la sangre menstrual podría ser una "alternativa sólida o un reemplazo" para la detección actual del cáncer de cuello uterino realizada por un médico, según un estudio realizado en la Universidad de Wuhan (China) y publicado por 'The BMJ'.

Los investigadores comentan que el uso de sangre menstrual para la prueba del VPH es conveniente y no invasivo, permitiendo a las mujeres recolectar muestras en casa y, por lo tanto, podría ofrecer una vía práctica para ampliar el acceso a la detección.

Ciertos tipos de infección por VPH pueden derivar en cáncer de cuello uterino, y la prueba del VPH es fundamental para la detección del cáncer de cuello uterino. Sin embargo, no todas las mujeres acuden a las citas de detección por motivos como el miedo al dolor, la preocupación por la privacidad y el estigma, y ??la falta de concienciación.

La prueba de sangre menstrual para detectar la infección por VPH parece ser una alternativa conveniente y no invasiva al cribado, pero la evidencia es limitada. Para abordar esta brecha, los investigadores en China compararon la precisión diagnóstica de la sangre menstrual con la de las muestras cervicales recolectadas por el médico para detectar lesiones cervicales de alto grado (CIN2+ / CIN3+), que generalmente requieren tratamiento.

Sus hallazgos se basan en 3.068 mujeres de entre 20 y 54 años con ciclos menstruales regulares, inscritas entre septiembre de 2021 y enero de 2025 en cuatro comunidades urbanas y tres rurales de la provincia de Hubei, China.

Cada participante proporcionó tres muestras para analizar: una muestra de sangre menstrual recolectada con una minitoalla sanitaria (una tira de algodón estéril adherida al área absorbente de una toalla sanitaria estándar) (prueba índice), una muestra cervical recolectada por un médico (prueba de comparación) y una muestra cervical recolectada por un médico adicional para su procesamiento en el laboratorio.

Los participantes también tenían a su disposición una aplicación móvil WeChat (Early Test) para acceder a los resultados de las pruebas y al asesoramiento de los proveedores de atención médica.

La principal medida de resultado fue la sensibilidad y especificidad diagnósticas de las pruebas. La sensibilidad indica la eficacia con la que una prueba detecta a las personas con una enfermedad, mientras que la especificidad indica la eficacia con la que una prueba detecta a las personas sin ella.

Las muestras recolectadas con Minipad para la prueba de VPH mostraron una sensibilidad del 94,7% para detectar CIN2+, lo que fue comparable a las muestras recolectadas por el médico (92,1%). Aunque las muestras de minipad mostraron una especificidad menor que las muestras de los médicos (89,1% frente a 90,0%), el valor predictivo negativo (la probabilidad de que una persona con un resultado negativo en la prueba realmente no tenga la enfermedad) fue idéntico (99,9%) para ambos métodos de recolección.

Tampoco hubo diferencia significativa en el valor predictivo positivo (la probabilidad de que una persona con un resultado positivo en la prueba realmente tenga la enfermedad) entre ambos métodos de recolección (9,9% v 10,4%) y la derivación para pruebas adicionales (colposcopia) fue comparable (10,1 v 9,6 derivaciones por CIN2+ detectado).

La integración con la aplicación móvil Early Test agilizó aún más los informes de resultados y la comunicación con los pacientes, mejorando la viabilidad de la implementación de la detección a gran escala, señalan los autores.

Estos son hallazgos observacionales, por lo que no se pueden sacar conclusiones firmes sobre causa y efecto, y los autores reconocen varias limitaciones del estudio que justifican una consideración cuidadosa.

Sin embargo, concluyen, "los resultados de este estudio comunitario a gran escala muestran la utilidad de utilizar la sangre menstrual recolectada con minitoallas para la prueba del VPH como una alternativa o reemplazo estandarizado y no invasivo para la detección del cáncer de cuello uterino. Asimismo, los hallazgos de este estudio respaldan la integración de las pruebas de VPH basadas en la sangre menstrual en las pautas nacionales de detección del cáncer de cuello uterino".