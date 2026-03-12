La primera gripe deja huella: un estudio explica por qué algunas defensas infantiles fallan con nuevas cepas

Archivo - Padre e hijo enfermos, gripe - LIGHTFIELDSTUDIOS/ ISTOCK - Archivo

Para muchos padres, la primera gripe fuerte de un hijo se vive como un trámite inevitable de la infancia: fiebre, mocos, unos días en casa y poco más. Pero para el sistema inmunitario, ese primer encuentro con el virus puede ser mucho más que un simple resfriado pasado. Según un nuevo estudio, esa “primera impresión” deja una huella duradera que condiciona cómo reaccionarán las defensas frente a futuras gripes.

CUANDO LA PRIMERA GRIPE 'ENSEÑA' MAL AL SISTEMA INMUNE

La exposición previa a una cepa del virus de la gripe puede debilitar la capacidad de los niños para generar una respuesta de anticuerpos eficaz contra la exposición posterior a una cepa diferente, según un estudio dirigido por investigadores de Weill Cornell Medicine (Estados Unidos), publicado en 'Nature'.

El análisis de la respuesta pediátrica a los virus de la gripe A H3N2 y H1N1, dos de las causas más comunes de gripe, aporta información sobre el concepto de "impronta inmunitaria" y respalda la idea de que la vacunación infantil, si se diseña adecuadamente, puede mitigar sus efectos adversos.

La impronta inmunitaria, descrita por primera vez en 1960, se refiere a un sesgo o desviación a largo plazo de la respuesta inmunitaria que puede introducir una primera exposición viral, con un deterioro potencialmente grave de las respuestas posteriores a virus estrechamente relacionados.

La impronta inmunitaria ha sido difícil de investigar y está lejos de comprenderse por completo. Sin embargo, en el estudio, los investigadores pudieron analizar los anticuerpos de los participantes, incluidos niños de 2 a 6 años que tuvieron sus primeras exposiciones secuenciales a los dos tipos de virus de la influenza A que circulan en humanos.

Determinaron que, tras una exposición inicial al H3N2, los anticuerpos generados que podían unirse tanto al H3N2 como al H1N1 fueron ineficaces para detener la mayoría de las cepas del H1N1.

Análisis estructurales y otros experimentos vincularon este efecto de impronta con un sitio clave del antígeno viral, similar al H3N2 y al H1N1. Sin embargo, al modificar previamente la respuesta inmunitaria al virus H3N2, los niños se volvieron incapaces de adaptarse adecuadamente a este sitio del virus H1N1. Los investigadores también hallaron evidencia de que la vacunación simultánea en la infancia contra el H3N2 y el H1N1 podría eliminar este problema de impronta.

"Estos hallazgos son un recordatorio de que la efectividad de una vacuna contra un virus determinado puede verse afectada por una exposición previa a un virus relacionado, lo que puede dificultar mucho el diseño de la vacuna", declara el autor principal, el doctor Patrick Wilson, profesor de Investigación Pediátrica en Weill Cornell Medicine.

Una primera exposición a un virus induce una respuesta inicial de novo de células B, que incluye la secreción de anticuerpos séricos y la creación de un conjunto de células B de memoria de larga duración, capaces de producir anticuerpos rápidamente si vuelven a encontrarse con el virus.

Se cree que el problema de la impronta surge cuando un virus relacionado desencadena esta respuesta de memoria, creando una oleada de anticuerpos que podrían no ser capaces de neutralizar eficazmente la nueva amenaza e incluso podrían dificultar la capacidad del sistema inmunitario para generar una respuesta de novo robusta. Se cree que el problema está directamente relacionado con la inmunidad generada por las exposiciones iniciales en la primera infancia.

El nuevo estudio incluyó a 40 participantes, la mitad de los cuales eran niños pequeños con exposición confirmada inicial al H3N2 y luego al H1N1, o viceversa. Los participantes provenían de dos estudios clínicos más amplios que incluyeron a niños con síntomas de gripe y analizaron sus respuestas inmunitarias y, a menudo, las de otros miembros del hogar durante años para comprender mejor el desarrollo de la inmunidad a los virus de la gripe.

LA PISTA QUE DA LA VACUNA INFANTIL PARA EVITAR UNA IMPRONTA PERJUDICIAL

Como era de esperar, los participantes adultos mostraron signos de haber desarrollado una inmunidad más fuerte y versátil a lo largo de su vida de exposición. Sin embargo, en algunos niños, la impronta de esa inmunidad deteriorada fue evidente.

Los niños que se habían encontrado con los dos subtipos de gripe secuencialmente a lo largo del tiempo terminaron induciendo anticuerpos "reactivos cruzados" capaces de unirse a ambos subtipos en la región del tallo de la principal proteína de la envoltura externa del virus de la gripe, la hemaglutinina, un sitio que es casi el mismo en ambos subtipos y, por lo tanto, de gran interés para mejorar futuras vacunas contra la gripe que podrían proteger contra todas las cepas de gripe.

En niños con exposiciones a H3N2 y luego a H1N1, en comparación con los otros grupos, estos anticuerpos reactivos cruzados generalmente se unieron mucho mejor al tallo del H3N2 que al del H1N1, y fueron relativamente ineficaces contra la cepa H1N1 encontrada. Los experimentos también mostraron que estos anticuerpos impresos con H3, que se unen débilmente a la región del tallo del H1N1, podrían bloquear la unión de un anticuerpo anti-tallo H1 que neutralizara el virus con mayor potencia.

Los anticuerpos con impronta H3N2 que aparecieron tras la exposición al H1N1 también fueron notablemente ineficaces contra cepas más antiguas de H1N1, lo que podría representar una amenaza en el futuro. Mediante análisis de criomicroscopía electrónica, los investigadores determinaron que esta pérdida de actividad probablemente se debió a un cambio en un solo aminoácido, que difiere solo en un grupo atómico en la región del tallo en estas cepas más antiguas de H1N1, en comparación con las cepas más recientes de H1N1 y H3N2. El impacto de una diferencia molecular tan pequeña en la actividad de casi todos los anticuerpos contra el epítopo compartido del tallo de siete niños diferentes fue sorprendente.

La buena noticia fue que las células B de los bebés vacunados simultáneamente contra el H1N1 y el H3N2 (con una vacuna contra la gripe estacional que generalmente contiene ambos) no mostraron signos de esta impronta perjudicial.