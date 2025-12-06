¿Por qué la gripe se adelanta y se dispara? ¿Sirve la vacuna? Tres principales expertos revelan todo lo que debes sabes

Archivo - Vacuna. - DRS PRODUCOES/ISTOCK - Archivo

La gripe ha irrumpido este año antes de tiempo y con una fuerza inusual. La llegada de la variante K del virus de la gripe A (H3N2) es extremadamente transmisible, pero no por ello más virulenta. Eso sí, está provocando un aumento explosivo de contagios, especialmente entre niños, con un impacto creciente en los hospitales y en los servicios de Urgencias.

Este año, aunque las vacunas de la gripe previstas no coinciden al 100% con la cepa que circula, los expertos sí que insisten en la importancia de vacunarse: siguen siendo la mejor defensa frente a las formas graves de la infección y sus complicaciones, y uno de los mejores modos de tener que ingresar en la UCI por una gripe.

En este artículo de Europa Press Infosalus entrevistamos a tres de los principales expertos que manejan el abordaje de la gripe en nuestro país, y te aportamos todo lo que debes saber para protegerte en el momento de mayor transmisión de este invierno.

VACÚNATE YA SI NO LO HAS HECHO

De hecho, precisamente, desde la Asociación Española de Vacunología, su portavoz y vocal sénior, el doctor Fernando Moraga-Llop, avanza que este año, como se está produciendo un adelantamiento de la campaña de la gripe, el mayor número de casos se concentrarán durante las Navidades, y no tras ellas, como sucedía hasta ahora: “Quienes no se hayan vacunado de la gripe deben hacerlo ya porque en 15 días se inicia la protección de la vacuna, y ahora ya nos vamos a la antesala de la Navidad, donde se prevé el pico más alto de incidencia de gripe”.

Justifica con ello el adelanto de la temporada de la gripe, entre otros puntos, a esa “extrema transmisibilidad” de esta variante K del virus de la gripe: “Al ser más transmisible, infecta con más facilidad, de manera que hay más contagios y por tanto más casos; un mayor impacto sanitario, aunque este virus no sea más grave que otros, sí se contagia más”.

Destaca que, por ejemplo, en Cataluña, a fecha de 30 de noviembre, el índice de población de 5 a 14 años se situaba en un nivel epidémico muy alto, y después apunta que el grupo de niños menores de 5 años se encuentran en una situación de nivel epidémico alto, “aunque globalmente en Cataluña la situación sea moderada”.

Desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), en una reciente nota de prensa, señalan que, actualmente, España está entrando en una “plena onda epidémica de gripe”, con el predominio del virus A(H3N2), y sobre todo de la variante K; con el consecuente incremento de las infecciones respiratorias agudas entre niños pequeños (0–4 años), bebés menores de un año, y entre los mayores de 75–80 años.

LA GRIPE SIEMPRE PRIMERO EN NIÑOS

Pero también cuenta el representante de la asociación de vacunas que cuando aparece la gripe siempre lo hace primero en la población infantil y son los niños y adolescentes los que contagian a los adultos. “De ahí la importancia de vacunar de la gripe también a los niños, y sobre todo a los menores de 5 años, porque estos tienen una tasa de hospitalización que muchas veces casi iguala a la de las personas mayores de 60, en quienes es más grave la infección y hay más mortalidad”, advierte el doctor Moraga-Llop.

Mientras, María Tomás, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) coincide con el representante de la Asociación Española de Vacunología, en declaraciones a Europa Press, en que, efectivamente, la temporada gripal ha comenzado unas 3-4 semanas antes de lo habitual, “algo inusual”, debido a la circulación del ‘subclado K’ de la gripe A, que se propaga con mayor facilidad que las cepas anteriores, y facilita brotes rápidos en entornos de convivencia cercanos, como las residencias, las guarderías, o los colegios, por ejemplo.

En consecuencia, lamenta esta experta que se está incrementando la carga asistencial en el sistema de salud, al tiempo que están aumentando el número de hospitalizaciones, e incluso la severidad individual en pacientes vulnerables. “Por eso es necesaria la vacunación, para evitar la enfermedad grave”, ahonda la doctora Tomás.

¿SON EFICACES LAS VACUNAS ACTUALES?

Es por ello por lo que nos preguntamos si las vacunas actuales son eficaces frente a esta cepa que está circulando mayoritariamente por nuestro país. Fernando Moraga-Llop, de la Asociación Española de Vacunología, recuerda en este sentido que la vacuna de la gripe varía cada año, y no hay de momento una universal, y que entre las cepas incluidas no figura el subclado K que es el predominante, pero sí su anterior variante.

“La vacuna de la gripe es una vacuna actualmente anual, es decir, se tiene que poner cada año antes del inicio de la época gripal. Para la realización de la vacuna de la gripe todos los años se verifica lo sucedido en el hemisferio sur, donde la variante K H3N2 que circula este año, en el sur no circuló hasta finales de su temporada, por lo que no dio tiempo de incluirla en la vacuna actual. En la que se está inyectando ahora en España está incluida su predecesora la variante J”, aclara este especialista en vacunas.

Por tanto, aunque no haya una concordancia 100% entre la vacuna y el virus que circula si hace hincapié en que hay un grado de protección cruzada de ambas variedades: “Cabe esperar que, sobre todo en el adulto, la efectividad de la vacuna sea más baja. Y por una publicación de datos preliminares en Inglaterra, en el caso de los niños sí tiene una alta efectividad”.

Incide así este doctor en que se mantiene el consejo de que es necesario vacunarse porque la inyección te libra de formas graves de la enfermedad, de complicaciones y de hospitalizaciones, y también porque “cuanta más cobertura vacunal haya de la población mejor porque menor será el impacto de la gripe este año”.

DE QUÉ DEPENDE LA EFECTIVIDAD DE UNA VACUNA

Con todo ello, pedimos al doctor Álvaro Morán Bayón, coordinador del Grupo de Trabajo de Infecciones, Migrante, Vacunas y Actividades Preventivas (IMVAP) de SEMERGEN que nos explique de qué depende la efectividad de una vacuna, señalando que de varios factores: primero, de las características de la vacuna; y también dice que de la propia persona, de manera que “no es lo mismo la respuesta de un niño que la de un adulto, o la de un adulto sano de la de una persona que tenga varias enfermedades, etc.”.

Dice que lo que sí se sabe es que los hábitos de vida saludables, comida sana, ejercicio, evitar el tabaco y el alcohol, y también vacunarse hace que nuestro sistema inmunitario se mantenga “más en forma”. También depende, según prosigue, de las mutaciones que tenga la cepa de la enfermedad circulante, de manera que al diseñar una vacuna se selecciona un patógeno y se realiza la vacuna frente a la cepa que circule. “Muchos virus, como la gripe o la COVID-19, muta o cambia de un año a otro y la efectividad puede cambiar”, sostiene este experto, y quizás esto sería lo que ha sucedido en esta campaña.

Aún con todo, la portavoz de la SEIMC también insiste en la importancia de la vacunación, porque, como señala en varias ocasiones, evita que los cuadros se compliquen, especialmente en los pacientes vulnerables, como pueden ser las neumonías, los ingresos en UCI, o la descompensación de enfermedades crónicas, por ejemplo, así como el colapso en el sistema sanitario.