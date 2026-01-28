El primer estudio mundial sobre COVID persistente revela diferencias entre países

Archivo - Hombre con vértigo. - PORNPAK KHUNATORN/ISTOCK - Archivo

Los pacientes con COVID-19 persistente en Estados Unidos informan tasas mucho más altas de confusión mental, depresión y síntomas cognitivos que los pacientes en países como India y Nigeria, según un gran estudio internacional dirigido por Northwestern Medicine (Estados Unidos).

En el estudio, que se publica en 'Frontiers in Human Neuroscience', los autores señalan que una mayor carga de síntomas reportados en los Estados Unidos puede reflejar un menor estigma y un mayor acceso a la atención de salud neurológica y mental, en lugar de una enfermedad más grave.

El estudio, la primera comparación transcontinental de las manifestaciones neurológicas de la COVID prolongada, siguió a más de 3.100 adultos con COVID prolongada evaluados en centros médicos académicos de Chicago, Medellín (Colombia), Lagos (Nigeria) y Jaipur (India).

Entre los pacientes que no fueron hospitalizados durante sus infecciones por COVID-19 (la mayoría en el estudio), el 86% en EEUU reportó confusión mental, en comparación con solo el 63% en Nigeria, el 62% en Colombia y el 15% en India. Las tasas de angustia psicológica mostraron un patrón similar: casi el 75% de los pacientes no hospitalizados en EEUU reportaron síntomas de depresión o ansiedad, en comparación con solo el 40% en Colombia y menos del 20% en Nigeria e India.

"En Estados Unidos y Colombia se acepta culturalmente hablar sobre salud mental y cuestiones cognitivas, mientras que ese no es el caso en Nigeria e India", comenta Igor Koralnik, autor principal del estudio y jefe de enfermedades neuroinfecciosas y neurología global en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

La negación cultural de los síntomas de los trastornos del estado de ánimo, así como una combinación de estigma, percepciones erróneas, religiosidad y sistemas de creencias, y la falta de conocimientos sobre salud, pueden contribuir a la difusión de información sesgada. Esto puede verse agravado por la escasez de profesionales de la salud mental y de opciones de tratamiento percibidas en esos países.

El estudio observacional incluyó a adultos con síntomas neurológicos persistentes tras la infección por COVID-19 entre 2020 y 2025 en cuatro centros médicos académicos. Los investigadores incluyeron pacientes hospitalizados y no hospitalizados y evaluaron los síntomas mediante instrumentos estandarizados de evaluación neurológica, cognitiva y de calidad de vida disponibles en cada centro.

Los autores dicen que los hallazgos subrayan la necesidad de contar con herramientas de detección y enfoques de diagnóstico culturalmente sensibles para la COVID prolongada, así como con sistemas de atención médica equipados para respaldar el seguimiento y el tratamiento a largo plazo.

Basándose en este trabajo, Koralnik y sus colaboradores internacionales ahora están estudiando tratamientos de rehabilitación cognitiva para la confusión mental prolongada por COVID en Colombia y Nigeria, utilizando los mismos protocolos desarrollados para pacientes tratados en el Shirley Ryan AbilityLab en Chicago.